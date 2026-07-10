Παρά τη βελτίωση που έφερε το πακέτο αναβαθμίσεων της Αυστρίας, οι επόμενοι αγώνες της Formula 1 αναμένονται δύσκολοι για τη Red Bull Racing.

Το ξεκίνημα της νέας εποχής των κανονισμών της Formula 1 βρίσκει τη Red Bull Racing αντιμέτωπη με μια απρόσμενη και σοβαρή τεχνική πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι ο νέος κινητήρας της ομάδας βρέθηκε στην κορυφή της αρχικής αξιολόγησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης, η μονάδα ισχύος παρουσιάζει ξεκάθαρη υστέρηση στο ηλεκτρικό της σκέλος.

Η αδυναμία αυτή γίνεται έντονα αισθητή στις πίστες που απαιτείται έντονη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για έναν τομέα που η Red Bull Powertrains δείχνει να υστερεί σε σύγκριση με τη Mercedes F1, ενώ μέχρι το Σίλβερστον βρίσκεται σε καλύτερη θέση και με τη Scuderia Ferrari.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

O Φερστάπεν το βλέπει σαρκαστικά

Τα χαρακτηριστικά του Σίλβερστον με τις παρατεταμένες στροφές υψηλής ταχύτητας αποκάλυψαν τις αδυναμίες της Red Bull Racing, η οποία αποδεικνύεται λιγότερο αποτελεσματική από τον ανταγωνισμό στη διαχείριση της ενέργειας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι επόμενοι σταθμοί του πρωταθλήματος όπως το Σπά και η Μόντσα απαιτούν ακόμα πιο ακραία διαχείριση.

Μιλώντας για τα επερχόμενα Grand Prix, ο Μαξ Φερστάπεν σχολίασε με σαρκαστικό ύφος τις προοπτικές του σε δύο από τους αγαπημένους του προορισμούς:

«Στο Σπα και στη Μόντσα θα είναι υπέροχα, ναι... Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί το Σπα είναι προφανώς μια από τις αγαπημένες μου πίστες. Αλλά φέτος η αίσθηση θα είναι εντελώς διαφορετική», ανέφερε.

Η Red Bull κρατά μικρό καλάθο

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του Ολλανδού πιλότου, τονίζοντας ότι η Red Bull χτυπάει σε «τοίχο» όταν οι ενεργειακοί περιορισμοί είναι μεγάλοι:

«Σε πίστες όπου οι ενεργειακοί περιορισμοί είναι έντονοι, φαίνεται να δυσκολευόμαστε περισσότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το κομμάτι, φοβάμαι ότι και το Σπα πιθανότατα θα ανήκει σε αυτή την κατηγορία».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.