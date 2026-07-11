Ο γερμανικός κολοσσός περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του, με τον Όλιβερ Μπλούμε να παίρνει ακραία μέτρα λιτότητας κάτω από ασφυκτική οικονομική πίεση.

Η αυτοκινητοβιομηχανία όπως την ξέραμε αλλάζει ριζικά και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής της Ευρώπης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το εποπτικό συμβούλιο του Ομίλου Volkswagen ολοκλήρωσε μια ιστορική συνεδρίαση, η οποία επισφραγίζει το τέλος μιας ολόκληρης εποχής βασισμένης στην αλόγιστη επέκταση. Ο γερμανικός κολοσσός, αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή οικονομική καταιγίδα, αναγκάζεται να προχωρήσει σε μια βίαιη και σαρωτική αναδιάρθρωση για να διασφαλίσει την ίδια του την επιβίωση στο παγκόσμιο στερέωμα.

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Οι επίσημες ανακοινώσεις και οι διαρροές που ακολούθησαν δείχνουν ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, είναι αποφασισμένος να πάρει το νυστέρι και να κόψει βαθιά, αγνοώντας το πολιτικό και κοινωνικό κόστος. Οι μέρες που η Volkswagen κυνηγούσε με μανία την πρωτιά των παγκόσμιων όγκων πωλήσεων ανήκουν οριστικά στο παρελθόν, καθώς η νέα σκληρή πραγματικότητα επιβάλλει μικρότερο εταιρικό μέγεθος, λιγότερα λειτουργικά έξοδα και απόλυτη εστίαση στα οικονομικά περιθώρια κέρδους.

«Μαχαίρι» 50% στα μοντέλα και τέλος στην πολυπλοκότητα

Το πρώτο και πιο εμφανές θύμα αυτής της στρατηγικής είναι το ίδιο το portfolio των προϊόντων του ομίλου, το οποίο είχε διογκωθεί υπερβολικά τα τελευταία χρόνια. Το VW Group σχεδιάζει να μειώσει τις περίπου 150 γραμμές μοντέλων που διαθέτει σήμερα σε όλες τις μάρκες του (Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat/Cupra) έως και κατά το ήμισυ (50%). Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, σχεδόν τα μισά μοντέλα που γνωρίζουμε θα καταργηθούν σταδιακά, με τον όμιλο να αποσύρεται οριστικά από κατηγορίες που δεν παρουσιάζουν την ανάλογη κερδοφορία.

Παράλληλα με την κατάργηση ολόκληρων μοντέλων, έρχεται και ο απόλυτος περιορισμός της πολυπλοκότητας κατά τη διαδικασία της παραγωγής και της παραγγελίας. Οι διαθέσιμες επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού, οι συνδυασμοί κινητήρων και τα εξοπλιστικά πακέτα πρόκειται να μειωθούν σε ποσοστό που αγγίζει το 75%. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία σκοπεύει να εξοικονομήσει πολύτιμα δισεκατομμύρια ευρώ από τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και να απλοποιήσει δραματικά τις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων της.

Ξεχνάει το στόχο των 12 εκατομμυρίων

Η αναδιάρθρωση φέρνει και μια δραματική αναθεώρηση της συνολικής παραγωγικής ικανότητας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νέος στρατηγικός στόχος περιορίζει την ετήσια παραγωγή στα 9 εκατομμύρια οχήματα, από περίπου 10 εκατομμύρια που είναι η τρέχουσα δυναμική του. Η διοίκηση παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι οι γραμμές παραγωγής πρέπει να συρρικνωθούν προκειμένου να εναρμονιστούν με τη μειωμένη ζήτηση και να σταματήσει η αιμορραγία από τα ασυντήρητα, υπολειτουργούντα εργοστάσια.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια τεράστια στρατηγική αναδίπλωση αν αναλογιστεί κανείς ότι στην προ-πανδημίας εποχή, το VW Group επένδυε τεράστια κεφάλαια με βάση ένα πλάνο που προέβλεπε την παραγωγή 12 εκατομμυρίων αυτοκινήτων ετησίως. Σήμερα, η ηγεσία του ομίλου αφήνει πίσω της τα μεγαλεπήβολα σχέδια του παρελθόντος, αναγνωρίζοντας πικρά ότι η διατήρηση υπερβαλλόντων εργοστασιακών δομών αποτελεί μια πολυτέλεια που απλώς δεν μπορεί πλέον να συντηρηθεί.

Το τριπλό «χτύπημα»: Κίνα, δασμοί και ενεργειακό κόστος

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος των αποφάσεων, πρέπει να εξετάσει τα αίτια που οδήγησαν τη Volkswagen σε αυτό το οριακό σημείο, με πρώτο και κυριότερο το «κραχ» στην αγορά της Κίνας. Η ασιατική χώρα, που για δεκαετίες αποτελούσε το πιο κερδοφόρο οχυρό της γερμανικής εταιρείας, μετατρέπεται σε εχθρικό έδαφος. Οι πωλήσεις της VW εκεί κατέγραψαν πτώση 20% μέσα στο πρώτο τρίμηνο, καθώς οι εγχώριοι Κινέζοι κατασκευαστές, με επικεφαλής την BYD και τη Geely, κυριαρχούν απόλυτα στα φθηνά και τεχνολογικά εξελιγμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το δεύτερο μεγάλο πλήγμα έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς οι τιμωρητικοί εισαγωγικοί δασμοί 25% που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ επηρεάζουν άμεσα τις premium θυγατρικές του ομίλου. Η Porsche και η Audi, των οποίων τα μοντέλα συναρμολογούνται σε μεγάλο βαθμό στη Γερμανία και εξάγονται στην Αμερική, βλέπουν τα περιθώρια κέρδους τους να συμπιέζονται επικίνδυνα. Αυτό, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους ενέργειας και εργασίας στην ίδια τη Γερμανία, οδήγησε σε βουτιά 28% στα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου, τα οποία περιορίστηκαν στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λουκέτα και 100.000 απολύσεις στο τραπέζι

Αν και η επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένα νούμερα για τις περικοπές προσωπικού, προκειμένου να μην ρίξει επιπλέον λάδι στη φωτιά των ήδη τεταμένων εργασιακών σχέσεων, το παρασκήνιο είναι εξαιρετικά βαρύ. Πηγές μέσα από την εταιρεία αποκαλύπτουν ότι ο Όλιβερ Μπλούμε εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο τεσσάρων μεγάλων εργοστασίων στο γερμανικό έδαφος. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι παραγωγικές μονάδες στο Αννόβερο, το Έμντεν, το Τσβικάου, καθώς και το ιστορικό εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρζουλμ.

Σε περίπτωση που αυτά τα λουκέτα οριστικοποιηθούν, το πλάνο αναδιάρθρωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 100.000 απολύσεις παγκοσμίως. Το νούμερο αυτό προκαλεί σοκ, καθώς είναι διπλάσιο από τις 50.000 απολύσεις μέχρι το 2030 που είχαν αρχικά συμφωνηθεί με τα πανίσχυρα εργατικά συνδικάτα στα τέλη του περασμένου έτους. Ο κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος στη Γερμανία αναμένεται να είναι βιβλικός, με τις πρώτες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις να βρίσκονται ήδη προ των πυλών.

Η επόμενη ημέρα για τον γερμανικό κολοσσό

Η Volkswagen επιχειρεί αυτή τη στιγμή ίσως την πιο «βίαιη» αλλαγή κατεύθυνσης στην ιστορία της, προσπαθώντας να αλλάξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που τη στήριζε επιτυχημένα για δεκαετίες. Η μετάβαση από τη λογική του «όγκου πωλήσεων» στη λογική του «υψηλού περιθωρίου κέρδους» είναι ο μόνος δρόμος για την επιβίωση στον νέο, εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο χάρτη της αυτοκίνησης, όπου οι κανόνες δεν ορίζονται πλέον στο Βόλφσμπουργκ.

Το αν ο Όλιβερ Μπλούμε θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό το σκληρό εγχείρημα χωρίς να διαλύσει την εσωτερική ειρήνη και την κοινωνική συνοχή της εταιρείας, είναι ένα ερώτημα που θα καθορίσει το μέλλον ολόκληρης της ευρωπαϊκής βαριάς βιομηχανίας.

