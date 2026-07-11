Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα σπριντ του MotoGP στο Σάχσενρινγκ και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Γερμανίας, του 11ου αγώνα του MotoGP στο 2026, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ενθουσιώδης. Οι μάχες ήταν ασυνήθιστα λίγες, με τους αναβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να επιτεθούν ο ένας στον άλλο. Όμως αυτό που δεν άλλαξε ήταν ο πρωταγωνιστής.

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, έχοντας έναν εξαιρετικά σταθερό και γρήγορο αγώνα έφτασε στη νίκη, η οποία ήταν η 19η σε σπριντ στο MotoGP και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας. O Ισπανός δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο, πίεσε στα σημεία που έπρεπε και κατέκτησε 9 πολύ σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα. Στη 2η θέση τερμάτισε ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο.

Το σπριντ στο Σάχσενρινγκ πραγματοποιήθηκε δίχως την παρουσία του Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός της Aprilia τραυματίστηκε σοβαρά στις κατατακτήριες δοκιμές και μετέβη στην Ιταλία για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, τα αδέρφια Μάρκεθ έκαναν εξαιρετικό πέταγμα και διατήρησαν το 1-2, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να μάχεται με τους αναβάτες της Trackhouse. Πιο πίσω ο Μαρτίν έχασε δύο θέσεις, τις οποίες ανέκτησε γρήγορα και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ήταν στην 6η θέση.

Ο Μ. Μάρκεθ δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τον αδερφό του στους πρώτους γύρους, ενώ ταχύτερος όλων ήταν ο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Μαρτίν την ίδια ώρα είχε κολλήσει πίσω από τις Aprilia των Ογκούρα και Φερνάντεθ και δεν μπορούσε να προσπεράσει. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε στους επόμενους γύρους, με τις διαφορές να είναι αρκετά μικρές.

Μέχρι το μέσον του αγώνα η κατάταξη είχε ως εξής: Μ. Μάρκεθ, Α. Μάρκεθ, Ντι Τζιαναντόνιο, Ογκούρα, Φερνάντεθ, Μαρτίν, Μπανάια, Ακόστα και Κουαρταραρό.

Ο Μ. Μάρκεθ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και έκανε επίθεση σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας ώστε να μην δεχθεί επίθεση. Οι πρώτοι που έχασαν επαφή με την κορυφή ήταν οι Φερνάντεθ και Μαρτίν.

Με 5 γύρους για το φινάλε τα αδέρφια Μάρκεθ είχαν ξεφύγει από τον ανταγωνισμό, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι στα 0,4 δλ. Ο Ντι Τζιαναντόνιο φλέρταρε με το δευτερόλεπτο, κάτι που τον έβγαλε εκτός κάδρου νίκης. Όμως είδε το ενδεχόμενο της 2η θέσης να είναι ανοικτό. Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Ιταλός ήταν κολλημένος πίσω από τον Ισπανό, με τον Μαρκ μισό δευτερόλεπτο πιο μπροστά. Ο αναβάτης της Gresini όμως άντεξε και πήρε ένα σπουδαίο βάθρο.

Ο Μ. Μάρκεθ πήρε τη νίκη στο σπριντ του Σάχσενρινγκ με τον αδερφό του στη 2η θέση και τον Ντι Τζιαναντόνιο στην 3η θέση. Τη βαθμολογούμενη 9άδα συμπλήρωσαν οι Ογκούρα, Φερνάντεθ, Μαρτίν, Μπανάια, Ακόστα και Κουαρταραρό.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής στην πίστα του Σάχσενρινγκ είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ