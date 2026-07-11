BMW M 1000 RR 2027: Το ξυράφι ακονίστηκε

Η BMW Motorrad κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά με τη supersport ναυαρχίδα της, την οποία αναβαθμίζει για το 2027 σε έναν λίαν κρίσιμο τομέα.

Ήταν μόλις πριν δύο χρόνια που η BMW είχε προβεί σε σημαντικές βελτιώσεις στο πανίσχυρο όπλο της, δίνοντάς του περισσότερα άλογα, βελτιωμένη κάθετη δύναμη και τεχνολογία αισθητήρα γωνίας τιμονιού. Ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας επωφελήθηκε από μία σημαντική αύξηση της ισχύος του κατά 6Ηp, φτάνοντας αισίως στους 218 χάρη σε ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων.

Επιπλέον, απέκτησε βελτιστοποιημένη αεροδυναμική μέσω μιας νέας σχεδίασης στο εμπρός μέρος του φέρινγκ, όπου τα M Winglets 3.0 με την αυξημένη κάθετη δύναμη προσέφεραν ακόμα καλύτερους χρόνους στην πίστα. Επιπλέον, το Flex Frame εξελίχθηκε περαιτέρω με μια νέα βάση στήριξης κινητήρα στην αριστερή πλευρά.

Παράλληλα, το μοντέλο είχε δεχθεί βελτιωμένα συστήματα ελέγχου. Το Dynamic Traction Control (DTC) απέκτησε τη νέα λειτουργία Slide Control χάρη στην τεχνολογία αισθητήρων γωνίας τιμονιού (steering angle sensor technology). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια νέα υποδιαίρεση του DTC σε Slip Control και Slide Control. Η εισαγωγή της τεχνολογίας steering angle sensor έφερε μαζί της και τη νέα λειτουργία Brake Slide Assist του BMW Race ABS Pro, η οποία σε συνδυασμό με το M short-stroke throttle βελτίωσε σημαντικά την απόδοση και τον έλεγχο.

Νέο πλαίσιο το 2027

Φαίνεται πως οι παραπάνω αλλαγές, προσθήκες, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις κλπ δεν ήταν αρκετές για το εργοστάσιο και το αποδεικνύει εξοπλίζοντας το μοντέλο του 2027 με ένα νέο πλαίσιο στο βασικό εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα πλαίσιο M Motorsport 3ης γενιάς με σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ευκαμψίας (Flex), με μείωση βάρους κατά περίπου 1,3 kg, μείωση του πάχους των τοιχωμάτων κατά περίπου 30% και βελτιστοποιημένη ρύθμιση ακαμψίας και ευκαμψίας.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει σφυρήλατους τροχούς M, με τους ανθαρακονημάτινους M Carbon να διατίθενται πλέον ως εναλλακτική επιλογή στο πλαίσιο του πακέτου εξοπλισμού.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι σε δύο επιλογές

Νέο M Track Package με Αλυσίδα M Endurance, Carbon Package, M Billet Package και Τροχοί M Carbon. Το M Competition Package δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προαιρετικός εξοπλισμός 2: Νέο M Track Package II με Αλυσίδα M Endurance, Carbon Package και M Billet Package. Το M Competition Package δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Περισσότερα και αναλυτικότερα μόλις το εργοστάσιο ανακοινώσει τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας.