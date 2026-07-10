Η FOM αναμένεται να προβεί σε αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 το 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό σπριντ.

Το φορμάτ των Αγώνων Σπριντ, το οποίο έκανε την εμφάνισή του το 2021 ως πείραμα τριών αγώνων και επεκτάθηκε στους έξι από το 2023, φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και να μεγαλώσει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, άφησε ξεκάθαρες αιχμές για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των σπριντ από το 2027 και μετά, με στόχο να παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και τις τρεις ημέρες του αγωνιστικού τριημέρου.

Η Formula 1 στηρίζει την επιτυχία των Αγώνων Σπριντ στο πρόσφατο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την πώληση 564.000 εισιτηρίων για όλο το τριήμερο.

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Η στήριξη του Ντομενικάλι στα σπριντ

Μιλώντας για την επίδραση που έχουν οι Αγώνες Σπριντ από το 2021, ο Ντομενικάλι ανέφερε πως έχουν μόνο θετικό αντίκτυπο στη Formula1.

«Αν θυμάστε, στην αρχή ο κόσμος ήταν πάντα σκεπτικός με αυτό που κάναμε. Έχουμε καθήκον, κατά κάποιο τρόπο, να είμαστε γενναίοι και να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Νομίζω ότι βλέπετε το αποτέλεσμα. Με τον κόσμο που είχαμε στο Σίλβερστοουν την Παρασκευή, αν δεν τους προσφέρεις κάτι που να έχει αγωνιστική δράση, θα ήταν λάθος», είπε.

Ο πιθανός αριθμός των σπριντ το 2027

Το αγωνιστικό τριήμερο στη Μεγάλη Βρετανία αποτέλεσε το τέταρτο Σπριντ της σεζόν του 2026, σε σύνολο εννέα αναμετρήσεων μέχρι στιγμής. Οι εναπομείναντες δύο αγώνες Σπριντ για τη φετινή χρονιά είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Ζάντβορτ και στη Μαρίνα Μπέι της Σινγκαπούρης.

Ωστόσο, για το 2027, σύμφωνα με το Sky Sports ο αριθμός των Αγώνων Σπριντ ενδέχεται να εκτοξευθεί στα εννέα ή ακόμη και στα δέκα. Αν και ο Ντομενικάλι απέφυγε να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό, ξεκαθάρισε ότι οι ανακοινώσεις για το διευρυμένο πρόγραμμα του μέλλοντος θα γίνουν «πολύ, πολύ σύντομα».

«Πιστεύω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και βρισκόμαστε στη διαδικασία ανακοίνωσης ενός μεγαλύτερου αριθμού Αγώνων Σπριντ για το μέλλον. Αυτό θα συμβεί όταν ανακοινώσουμε το επίσημο καλεντάρι, πολύ, πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.