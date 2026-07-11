Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ έσπασε το πόδι του στο Σίλβερστον (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο είναι στη σημερινή μας αναδρομή του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στη Formula 1, με ορισμένους αγώνες που έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία. Από ένα σημαντικό θρίαμβο του Αλέν Προστ, στο τρομακτικό ατύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ και το αποτέλεσμα που έκανε τη Red Bull Racing άνω-κάτω. Επιπλέον την επανεμφάνισή του κάνει το WRC με έναν αγώνα σε γειτονική μας χώρα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, ο Μεξικανός αστέρας Πέδρο Ροντρίγκεζ σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 31 χρονών, σε έναν αγώνα αντοχής του πρωταθλήματος Interserie στην γερμανική πίστα του Νόρισρινγκ. Ο Πέδρο ήταν ο μεγαλύτερος εκ των δύο αδερφών Ροντρίγκεζ, οι οποίοι μάγεψαν στις πίστες με τις επιδόσεις τους. Αγωνίστηκε σε 54 αγώνες της F1 από το 1963 έως το 1971, κερδίζοντας δύο φορές. Επίσης κέρδισε στο Μαν το 1968, καθώς και άλλους 10 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC).

Σαν σήμερα το 1993, ο Αλέν Προστ κατέκτησε την 50η και προτελευταία νίκη του στην F1, επικρατώντας στο GP Μεγάλης Βρετανίας. Ο Γάλλος «Καθηγητής», παρόλο που έχασε θέσεις στην εκκίνηση, ανέκτησε την πρωτοπορία πριν το τέλος του αγώνα και έφτασε στη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Μίκαελ Σουμάχερ και το βάθρο «έκλεισε» ο Ρικάρντο Πατρέζε.

Σαν σήμερα το 1999, πραγματοποιήθηκε επεισοδιακό GP Μεγάλης Βρετανίας. Στον πρώτο γύρο ο αγώνας διεκόπη έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση του Μίκαελ Σουμάχερ με τα προστατευτικά ελαστικά, ενώ οι κινητήρες των Ζακ Βιλνέβ και Άλεξ Ζανάρντι έσβησαν κατά την εκκίνηση. Ο Γερμανός της Ferrari έσπασε το δεξί του πόδι και αναγκάστηκε να απουσιάσει από την ενεργό δράση για πάνω από τρεις μήνες. Ο Μίκα Χάκινεν είδε τον αγώνα του να καταστρέφεται όταν εγκατ\έλειψε στο πρώτο του pit-stop. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ, ο οποίος έφτασε στη νίκη μπροστά από τους Έντι Ιρβάιν και Ραλφ Σουμάχερ.

Σαν σήμερα το 2004, ο Michael Schumacher έκανε περίπατο στο GP Μεγάλης Βρετανίας και κατέγραψε έτσι την 10η νίκη του σε 11 αγώνες εκείνη τη σεζόν. Ο Κίμι Ράικονεν, έπειτα από πολλά φτωχά αποτελέσματα, κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση με τη νέα McLaren MP4/19B και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στη σεζόν. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο «έκλεισε» το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2010, πραγματοποιήθηκε το GP Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστον, το οποίο είχε ανανεωμένη χάραξη. Η ατμόσφαιρα στη Red Bull Racing ήταν τεταμένη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της. Ο Μαρκ Ουέμπερ ένιωθε εμφανώς αδικημένος όταν η ομάδα επέλεξε να του πάρει την αναβαθμισμένη εμπρός αεροτομή και να την τοποθετήσει στο μονοθέσιο του Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός είχε σπάσει τη δική του νέα εμπρός αεροτομή στις ελεύθερες δοκιμές. Ο Ουέμπερ κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και στο γύρο προς τα pits είχε πει στον ασύρματο: «Δεν τα πήγα άσχημα για νούμερο δύο οδηγός», κάτι που προκάλεσε αναταραχές στον κόσμο της F1. Δεύτερος τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον και τρίτος ο Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Φέτελ αποκόμισε κλατάρισμα ελαστικού έπειτα από επαφή με τον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο και τερμάτισε 7ος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2010, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Βουλγαρίας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Νικητής αναδείχθηκε ο Σεμπαστιέν Λεμπ, για την τέταρτη νίκη του στη σεζόν και 58η στην καριέρα του συνολικά. Ο Γάλλος θρύλος αποτέλεσε τον μπροστάρη του 1-2-3-4 της Citroën, με δεύτερο τον Ντάνι Σόρντο, τρίτο τον Πέτερ Σόλμπεργκ με μια ιδιωτική συμμετοχή και τέταρτο τον Σεμπαστιέν Οζιέ με ένα αυτοκίνητο της Citroën Junior Team. Τέτοιο αποτέλεσμα είχε να συμβεί στο WRC από το μακρινό 1993, όταν το Ράλλυ Σαφάρι είχε μονοπωληθεί από τέσσερα Toyota.

Φωτογραφίες: rodrigo_motoren/Χ