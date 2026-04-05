Οι νέοι κανονισμοί της Formula 1 προβλέπουν την ενεργοποίηση διαδικασίας εξέλιξης μονάδων ισχύος που περιμένουν αρκετοί κατασκευαστές.

Η Formula 1 το 2026 μπήκε σε μία νέα εποχή τεχνικών κανονισμών. Οι μονάδες ισχύος άλλαξαν σημαντικά με την εξάρτησή τους από την ηλεκτρική ισχύς να είναι μεγαλύτερη. Παίρνοντας μαθήματα από την προηγούμενη μεγάλη αλλαγή στους κινητήρες το 2024, η FIA ήθελε να αποτρέψει έναν κατασκευαστή από το να έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο μηχανισμός ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Δεν πρόκειται για μια απλή τεχνική λεπτομέρεια στο βιβλίο κανονισμών, αλλά για ένα εργαλείο που αλλάζει τη φιλοσοφία εξέλιξης των κινητήρων στη σύγχρονη F1.

Τι είναι το ADUO και πώς λειτουργεί

Το ADUO είναι ένας κανονιστικός μηχανισμός που δίνει επιπλέον δυνατότητες εξέλιξης στους κατασκευαστές κινητήρων που υστερούν σε απόδοση.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εποχές, όπου το «πάγωμα» των κινητήρων καθήλωνε όποιον έμενε πίσω, το ADUO επιτρέπει στο grid να παραμείνει ανταγωνιστικό, εφόσον το εκάστοτε εργοστάσιο κάνει τη δουλειά που του αναλογεί. Η λογική του είναι απλή:

Όσοι κατασκευαστές βρίσκονται κοντά στην κορυφή έχουν περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης

Όσοι υστερούν έχουν περισσότερες ευκαιρίες για βελτιώσεις

Η FIA αξιολογεί την απόδοση κάθε μονάδας ισχύος ανά 6 αγώνες στη σεζόν. Ο στόχος είναι να αποφευχθούν τεράστιες αποκλίσεις απόδοσης ανά κινητήρα ήδη από την πρώτη χρονιά των κανονισμών. Ανάλογα με τη διαφορά από τον κορυφαίο κινητήρα συμβαίνουν τα εξής:

Αν ένας κατασκευαστής είναι 2% έως 4% πίσω από τον κορυφαίο, αποκτά μία επιπλέον ευκαιρία αναβάθμισης εντός της σεζόν

Αν είναι πάνω από 4% πίσω, αποκτά δύο επιπλέον αναβαθμίσεις εντός της σεζόν

Παράλληλα ένας κατασκευαστής ο οποίος πήρε άδεια ADUO, μπορεί να έχει:

περισσότερες ώρες εξέλιξης στον πάγκο δοκιμών του εργοστασίου

μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό των κινητήρων

Τι ισχύει για το 2027

Εδώ βρίσκεται και το πιο κρίσιμο σημείο που συχνά παραβλέπεται: το ADUO δεν αφορά μόνο το 2026. Ο μηχανισμός μεταφέρεται και στο 2027, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα σύστημα εξισορρόπησης απόδοσης δύο ετών.

Οι κατασκευαστές κινητήρων που υστερούν το 2026 διατηρούν πρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης και το 2027. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους βρίσκονται την πρώτη χρονιά πίσω σε απόδοση να πλησιάσουν τους μπροστά σε απόδοση.

Οι FIA και Formula 1 δεν θέλουν να δουν μακροχρόνια κυριαρχία μιας ομάδας λόγω υπεροχής στον κινητήρα και σε αυτό συμφωνούν οι κατασκευαστές. Πλέον περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα που θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός σε ποιους κατασκευαστές θα δοθεί η δυνατότητα να εξελίξουν τη μονάδα ισχύος τους.

