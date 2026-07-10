Μετά τον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον η Mercedes-AMG βλέπει την απειλή της Scuderia Ferrari να είναι πιο πραγματική από ποτέ.

Η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes στο ξεκίνημα της σεζόν του 2026 έχει περάσει πλέον παρελθόν. Η Ferrari να αποδεικνύει ότι διαθέτει τα... όπλα για να κοιτάξει στα μάτια τα «ασημί βέλη» και έχει με το μέρος της όχι μόνο αναβαθμίσεις στο σασί αλλά και στον κινητήρα για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Μετά τη νίκη του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, σε συνδυασμό με τη μη συγκομιδή βαθμών του Κίμι Αντονέλι, η μάχη στο πρωτάθλημα άλλαξε δραματικά.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Mercedes παρακολουθεί στενά τη Ferrari

Η Mercedes εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τους νέους κανονισμούς του 2026, κερδίζοντας τους πρώτους έξι αγώνες της χρονιάς. Ωστόσο, το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε η Ferrari στη Βαρκελώνη άλλαξε τις ισορροπίες, φέρνοντας την παρθενική νίκη του Λιούις Χάμιλτον με τα «κόκκινα». Παρόλο που η Mercedes απάντησε με νίκη στην Αυστρία, το Σίλβερστοουν επιβεβαίωσε την αντεπίθεση των Ιταλών, οι οποίοι πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους στους τελευταίους τρεις αγώνες.

«Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Έλεγαν πριν από το τριήμερο ότι θα έχουν έλλειψη ενέργειας σε αυτή την πίστα, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ήταν ένας πανίσχυρος αντίπαλος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε τώρα για το υπόλοιπο της σεζόν», δήλωσε ο Βολφ στο Σίλβερστον, όπου η ομάδα του περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με τον Τζορτζ Ράσελ.

H Ferrari κρατά συντηρητική στάση

Παρά την αγωνιστική άνοδο και την παραδοχή του Βολφ, στη Ferrari, παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τη μάχη του τίτλου, ειδικά από τη στιγμή που η Scuderia υπολείπεται 78 βαθμών στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, δήλωσε πως παρά τις δύο νίκες στα τελευταία τρία Grand Prix, το πλεονέκτημα το έχει γερμανική ομάδα.

Η ιταλική ομάδα αναζητά ακόμα τη σταθερότητά της, καθώς στην Αυστρία οι Χάμιλτον και Λεκλέρ περιορίστηκαν στις θέσεις 5 και 8 αντίστοιχα λόγω έλλειψης ρυθμού αγώνα. Αντίθετα, στο Σίλβερστον, ο Κίμι Αντονέλι έδειχνε έτοιμος να πάρει τη νίκη για τη Mercedes, έχοντας κερδίσει το Σπριντ και έχοντας την pole position της Κυριακής, μέχρι που η ζημιά στο κάλυμμα του τροχού τον έθεσε εκτός μάχης, ανοίγοντας τον δρόμο στον Λεκλέρ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.