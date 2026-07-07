Απογοητευμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο εντός έδρας αγώνας του ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς περίμενε κάτι καλύτερο από την 3η θέση.

Η ιστορική 10η νίκη στο Grand Prix Μ. Βρετανίας δεν έγινε πραγματικότητα για τον Λιούις Χάμιλτον στο φετινό αγώνα. Ο Βρετανός εκκίνησε και τερμάτισε στην 3η θέση την Κυριακή, πίσω από τους Σαρλ Λεκλέρ και Τζορτζ Ράσελ.

Παρότι ξεκίνησε εξαιρετικά το τριήμερο με pole στις κατατακτήριες σπριντ, ο Χάμιλτον έχασε την αίσθηση που είχε στο μονοθέσιό του. Από τον Αγώνα Σπριντ στις κατατακτήριες δοκιμές η SF-26 του έγινε πιο αργή, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία να κερδίσει στο «σπίτι» του.

Ένας αγώνας-βάσανο

Μετά τον τερματισμό στο Σίλβερστον, ο Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με την εμφάνισή του. Μιλώντας για το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας του, ο Βρετανός είπε:

«Δεν ήταν καλός αγώνας. Ο Σαρλ έκανε εξαιρετική δουλειά και αξίζει απόλυτα τη νίκη. Από τη δική μου πλευρά, τα πράγματα ήταν αρκετά κακά από το ξεκίνημα. Έκανα άκυρη εκκίνηση, κάτι που έχω επαναλάβει ελάχιστες φορές στους περίπου 380 αγώνες που έχω τρέξει στην καριέρα μου. Το χέρι μου απλώς κουνήθηκε, έτσι ξαφνικά. Δεν κατάλαβα καν πού πήγα, δεν το ήθελα. Δεν έδωσα καν εντολή στο χέρι μου να το κάνει», ανέφερε ο Χάμιλτον για το τριήμερό του.

Τα προβλήματα ισορροπίας με την SF-26

Παρότι ανέβηκε στο βάθρο, ο Χάμιλτον είχε έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του από τις κατατακτήριες δοκιμές. Όπως παραδέχθηκε, η SF-26 είχε χειρότερη αίσθηση σε σχέση με τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου.

«Η μαγική αίσθηση που είχα από την Παρασκευή εξαφανίστηκε. Είχα έλλειψη ευστάθειας στο εμπρός μέρος. Είναι δικό μου λάθος και της ομάδας μηχανικών μου αυτό. Όσον αφορά την ισορροπία, παρατήρησα ότι ο Σαρλ πέρασε στη δική μου φιλοσοφία και βελτίωσε το μονοθέσιό του στις κατατακτήριες. Εγώ ένιωθα ότι το δικό μου είχε έντονη υπερστροφή με τις ρυθμίσεις του διαφορικού που είχαμε επιλέξει, κάτι που με έβγαλε εκτός ρυθμού. Στην αρχή του αγώνα είχα τεράστια υποστροφή, με αποτέλεσμα ο Σαρλ απλώς να απομακρύνεται. Δεν μπορούσα να στρίψω το μονοθέσιο. Μέχρι τα μέσα του πρώτου stint, κατάφερα να το διορθώσω κάπως με κάποιες αλλαγές στο διαφορικό, αλλά μέχρι τότε η διαφορά ήταν ήδη τεράστια».

Οι βαθμοί που πήρε ο Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς βρίσκεται πλέον 32 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.