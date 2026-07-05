F1, Μ. Βρετανία: Η νέες βαθμολογίες σε Οδηγούς και Κατασκευαστές

F1, Μ. Βρετανία: Η νέες βαθμολογίες σε Οδηγούς και Κατασκευαστές
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Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το δραματικό αγώνα στο Σίλβερστον.

Η δραματική τροπή που έχει πάρει η σεζόν του 2026 συνεχίστηκε και στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, με τη Scuderia Ferrari να επιστρέφει στις νίκες. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 1η θέση και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά από τις 20 Οκτωβρίου του 2024.

Ο Μονεγάσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ η Ferrari έκανε το 1-3 στον αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Έτσι, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τον ένατο αγώνα της σεζόν.

  • Μην χάσετε την Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή εδώ.

Βαθμολογία Οδηγών

ΘέσηΌνομαΟμάδαΒαθμοί
1K. AntonelliMercedes179
2G. RussellMercedes154
3L. HamiltonFerrari147
4C. LeclercFerrari108
5L. NorrisMcLaren97
6O. PiastriMcLaren82
7M. VerstappenRed Bull Racing76
8I. HadjarRed Bull Racing52
9P. GaslyAlpine42
10L. LawsonRacing Bulls39
11A. LindbladRacing Bulls20
12O. BearmanHaas F1 Team18
13F. ColapintoAlpine18
14G. BortoletoAudi6
15C. SainzWilliams6
16A. AlbonWilliams5
17E. OconHaas F1 Team3
18F. AlonsoAston Martin Racing1
19N. HulkenbergAudi0
20V. BottasCadillac F1 Team0
21S. PerezCadillac F1 Team0
22L. StrollAston Martin Racing0

Βαθμολογία Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes333
2Ferrari255
3McLaren179
4Red Bull Racing128
5Alpine60
6Racing Bulls59
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi6
10Aston Martin Racing1
11Cadillac F1 Team0

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.

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@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media

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