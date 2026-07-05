Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το δραματικό αγώνα στο Σίλβερστον.

Η δραματική τροπή που έχει πάρει η σεζόν του 2026 συνεχίστηκε και στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, με τη Scuderia Ferrari να επιστρέφει στις νίκες. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 1η θέση και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά από τις 20 Οκτωβρίου του 2024.

Ο Μονεγάσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ η Ferrari έκανε το 1-3 στον αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Έτσι, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τον ένατο αγώνα της σεζόν.

Μην χάσετε την Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή εδώ.

Βαθμολογία Οδηγών

Θέση Όνομα Ομάδα Βαθμοί 1 K. Antonelli Mercedes 179 2 G. Russell Mercedes 154 3 L. Hamilton Ferrari 147 4 C. Leclerc Ferrari 108 5 L. Norris McLaren 97 6 O. Piastri McLaren 82 7 M. Verstappen Red Bull Racing 76 8 I. Hadjar Red Bull Racing 52 9 P. Gasly Alpine 42 10 L. Lawson Racing Bulls 39 11 A. Lindblad Racing Bulls 20 12 O. Bearman Haas F1 Team 18 13 F. Colapinto Alpine 18 14 G. Bortoleto Audi 6 15 C. Sainz Williams 6 16 A. Albon Williams 5 17 E. Ocon Haas F1 Team 3 18 F. Alonso Aston Martin Racing 1 19 N. Hulkenberg Audi 0 20 V. Bottas Cadillac F1 Team 0 21 S. Perez Cadillac F1 Team 0 22 L. Stroll Aston Martin Racing 0

Βαθμολογία Κατασκευαστών

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Mercedes 333 2 Ferrari 255 3 McLaren 179 4 Red Bull Racing 128 5 Alpine 60 6 Racing Bulls 59 7 Haas F1 Team 21 8 Williams 11 9 Audi 6 10 Aston Martin Racing 1 11 Cadillac F1 Team 0

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.