F1, Μ. Βρετανία: Η νέες βαθμολογίες σε Οδηγούς και Κατασκευαστές
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Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το δραματικό αγώνα στο Σίλβερστον.
Η δραματική τροπή που έχει πάρει η σεζόν του 2026 συνεχίστηκε και στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, με τη Scuderia Ferrari να επιστρέφει στις νίκες. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 1η θέση και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά από τις 20 Οκτωβρίου του 2024.
Ο Μονεγάσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ η Ferrari έκανε το 1-3 στον αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Έτσι, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τον ένατο αγώνα της σεζόν.
- Μην χάσετε την Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή εδώ.
Βαθμολογία Οδηγών
|Θέση
|Όνομα
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|K. Antonelli
|Mercedes
|179
|2
|G. Russell
|Mercedes
|154
|3
|L. Hamilton
|Ferrari
|147
|4
|C. Leclerc
|Ferrari
|108
|5
|L. Norris
|McLaren
|97
|6
|O. Piastri
|McLaren
|82
|7
|M. Verstappen
|Red Bull Racing
|76
|8
|I. Hadjar
|Red Bull Racing
|52
|9
|P. Gasly
|Alpine
|42
|10
|L. Lawson
|Racing Bulls
|39
|11
|A. Lindblad
|Racing Bulls
|20
|12
|O. Bearman
|Haas F1 Team
|18
|13
|F. Colapinto
|Alpine
|18
|14
|G. Bortoleto
|Audi
|6
|15
|C. Sainz
|Williams
|6
|16
|A. Albon
|Williams
|5
|17
|E. Ocon
|Haas F1 Team
|3
|18
|F. Alonso
|Aston Martin Racing
|1
|19
|N. Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|V. Bottas
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|S. Perez
|Cadillac F1 Team
|0
|22
|L. Stroll
|Aston Martin Racing
|0
Βαθμολογία Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|333
|2
|Ferrari
|255
|3
|McLaren
|179
|4
|Red Bull Racing
|128
|5
|Alpine
|60
|6
|Racing Bulls
|59
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|6
|10
|Aston Martin Racing
|1
|11
|Cadillac F1 Team
|0
Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.
@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media