Οι τελευταίες εμφανίσεις του Σαρλ Λεκλέρ συγκριτικά με αυτές του Λιούις Χάμιλτον έχουν δημιουργήσει ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με το στάτους του στη Ferrari.

Η εντυπωσιακή φετινή πορεία του Λιούις Χάμιλτον στο 2026, έχει φέρει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή σε θέση που για την ώρα είναι στη μάχη του τίτλου. Αυτό έχει αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες εντός της Ferrari σε σχέση με 12 μήνες πριν.

Μετά τη σπουδαία νίκη του Βρετανού στη Βαρκελώνη και τα συνεχόμενα βάθρα σε Μονακό και Μόντρεαλ, η εικόνα εντός του γκαράζ δείχνει να αλλάζει, με τον Χάμιλτον να αποκτά πλέον τον πρώτο λόγο και να δένεται με την ομάδα πολύ περισσότερο σε σχέση με την περσινή, πρώτη του αναγνωριστική σεζόν.

Στον αντίποδα, ο Σαρλ Λεκλέρ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ένα σερί κακών αποτελεσμάτων και κακοτυχίας. Στους τελευταίους αγώνες η απόδοσή του είναι εμφανώς κατώτερη του Χάμιλτον, ενώ στην Αυστρία, παρότι τον κέρδισε στις κατατακτήριες δοκιμές, ήταν πίσω του στον αγώνα. Στο Σίλβερστον η τύχη του Μονεγάσκου άλλαξε, καθώς κέρδισε τον αγώνα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου μετά το 2024.

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Η Ferrari δεν σκέφτεται τα team orders

Οι τελευταίες εμφανίσεις του Λεκλέρ έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά σχετικά με το αν πρέπει από τώρα να παίξει υποστηρικτικό ρόλο δίπλα στον Χάμιλτον για το πρωτάθλημα. Μιλώντας ενόψει του GP Μ. Βρετανίας, ο Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει καμία δραματική αλλαγή στις ισορροπίες της ομάδας, εστιάζοντας αποκλειστικά στη δική του οδηγική βελτίωση.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μετατόπιση των ισορροπιών στο γκαράζ. Οι αυξομειώσεις στην απόδοση συμβαίνουν. Πέρυσι τα πράγματα ήταν με τον έναν τρόπο, φέτος είναι με τον άλλον. Ως οδηγός, εστιάζεις απλώς στη δική σου πλευρά. Για μένα η Ferrari ήταν πάντα οικογένεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο τέλος της σεζόν, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία θα βρεθώ. Φυσικά, η ομάδα προηγείται πάντα, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Έχω πολλά να αναλύσω για τη δική μου απόδοση και εκεί είναι στραμμένη η προσοχή μου. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αργότερα», τόνισε ο Μονεγάσκος.

Το «κλειδί» ήταν η εξοικείωση του Χάμιλτον

Ο Λεκλέρ παραδέχθηκε πάντως ότι ο Χάμιλτον νιώθει πλέον πολύ πιο άνετα στο περιβάλλον του Μαρανέλο, κάτι που αντανακλάται άμεσα και στους χρόνους του μέσα στην πίστα:

«Ο Λιούις είναι πιο εξοικειωμένος με την ομάδα πλέον, και αυτό πάντα βοηθάει. Την πρώτη χρονιά που φτάνεις σε μια ομάδα, δεν ξέρεις απαραίτητα με ποιον άνθρωπο πρέπει να μιλήσεις για το κάθε συγκεκριμένο θέμα. Αυτό δεν υφίσταται πια για εκείνον. Γνωρίζει τους περισσότερους ανθρώπους και νιώθει το ίδιο άνετα με μένα. Όσον αφορά τις διαδικασίες μας, βελτιωνόμαστε και αλλάζουμε πράγματα, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχει αλλάξει η προσέγγισή μας σε σχέση με το παρελθόν. Πάντα κοιτάζεις τις αδυναμίες σου ως ομάδα και προσπαθείς να τις διορθώσεις».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.