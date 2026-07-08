Η νέα εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» την ανατρεπτική μάχη του Σίλβερστον, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη μεγάλη νίκη.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας χάρισε στους φίλους της Formula 1 έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα για το 2026, γεμάτο ανατροπές, δράμα, έντονο παρασκήνιο και μάχες που κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο ιστορικό Σίλβερστον, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τις κρίσιμες αποφάσεις των ομάδων από το Σίλβερστον. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επιστροφή του Σαρλ Λεκλέρ στις νίκες, με τον Μονεγάσκο να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου μετά τον Οκτώβριο του 2024. Για να το πράξει αυτό έπρεπε να ξεπεράσει τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, oποίος έφυγε με μηδέν βαθμούς από το Σίλβερστον λόγω τεχνικού προβλήματος. Συζητήθηκαν επίσης και τα νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου και η εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν. Πάντα με έγκυρο ρεπορτάζ, τεχνική προσέγγιση αλλά και το απαραίτητο χιούμορ, καταγράφηκαν τα κέρδη και τις απώλειες για κάθε ομάδα και δόθηκαν απαντήσεις για το πώς κρίθηκε η τελική επικράτηση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.