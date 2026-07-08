Η BMW M2 σημείωσε επίσημο χρόνο ρεκόρ 7:25.068 στο Nordschleife, ξεπερνώντας ακόμα και την M2 CS, χάρη σε τεχνολογία βγαλμένη από τις πίστες.

Η BMW M2 επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, καταγράφοντας έναν επίσημα πιστοποιημένο χρόνο ρεκόρ στην εμβληματική διαδρομή του Νίρμπουργκρινγκ. Η κορυφαία αυτή επίδοση σημειώθηκε υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες –με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος, αλλά και ίχνη λαδιού στο τμήμα T13 της πίστας, αυξάνοντας κατακόρυφα τον δείκτη δυσκολίας για το γερμανικό κουπέ.

Εξοπλισμένη με το νέο M Performance Track Kit, η M2 σταμάτησε το χρονόμετρο στα 7:25.068 λεπτά. Η επίδοση αυτή είναι ιστορική, καθώς αποδείχθηκε κατά μισό δευτερόλεπτο ταχύτερη από την κορυφαία BMW M2 CS, δικαιώνοντας την εξέλιξη του νέου ειδικού πλαισίου και του εκτεταμένου αεροδυναμικού πακέτου.

Τεχνολογία μηχανοκίνητου αθλητισμού με έγκριση για το δρόμο

Το M Performance Track Kit έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη συνεχή βελτιστοποίηση του αυτοκινήτου για χρήση σε trackdays, προσφέροντας ασυμβίβαστες επιδόσεις σε κλειστές πίστες, χωρίς όμως να χάνει την έγκριση τύπου για κανονική οδική χρήση.

Το πακέτο περιλαμβάνει κύρια αεροδυναμικά στοιχεία και εξαρτήματα πλαισίου, όπως ρυθμιζόμενο εμπρός splitter, aero flicks, χειροκίνητα ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή τύπου swan-neck με ειδική λειτουργία Race Mode, καθώς και coilover ανάρτηση με σύστημα αμορτισέρ τεχνολογίας μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία για πρώτη φορά φέρει έγκριση για χρήση στον δρόμο. Η συνεργασία αυτών των εξαρτημάτων προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και απόδοση στο όριο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα και τις δυνατότητες της BMW M2 στην πίστα.

Η εξέλιξη των εξαρτημάτων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους ειδικούς της BMW M. Τα αεροδυναμικά στοιχεία σχεδιάστηκαν και βελτιστοποιήθηκαν στην αεροδυναμική σήραγγα της BMW.