O 9oς αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 που έγινε στο Σίλβερστον μας κράτησε σε αγωνία μέχρι και τον τερματισμό, όμως δεν ήταν ευχάριστος για όλους.

Κοιτώντας σφαιρικά τη σεζόν της Formula 1 για το 2026, κανείς δεν μπορεί να πει πως έστω ένας αγώνας ήταν βαρετός ή δεν είχε δραματικές στιγμές. Ακόμα και στο Μονακό, που το θέαμα είναι σε έλλειψη τα τελευταία χρόνια είχε ανατροπές. Το ίδιο ισχύει για τον χθεσινό αγώνα στο Σίλβερστον, όπου είδαμε για δεύτερη φορά στα τελευταία τρία Grand Prix έναν οδηγό της Ferrari να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Η εξέλιξη του αγώνα αλλάζει δραματικά την εικόνα στο πρωτάθλημα, με την πρωτοπορία του Κίμι Αντονέλι πλέον να απειλείται. Ο Ιταλός βέβαια δεν ήταν ο μόνος απογοητευμένος από την εξέλιξη του Grand Prix, ενώ άλλοι έμειναν ιδιαίτερα χαρούμενοι.

Σήμερα, Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Οι κερδισμένοι του GP Μ. Βρετανίας

Σαρλ Λεκλέρ: Έπειτα από ένα πολύ δύσκολο «φεγγάρι», ο Μονεγάσκος όχι απλά επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, αλλά πήρε νίκη με τη Scuderia. H απόδοσή του από τις κατατακτήριες του Σαββάτου κι έπειτα ήταν εξαιρετική και έδειξε πως μπορεί να ανακάμψει μετά από μία πολύ δύσκολη περίοδο. Δίχως την ατυχία του Κίμι Αντονέλι είναι δεδομένο πως δεν θα κέρδιζε, όμως για να το κάνεις πρέπει να περάσεις πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Και αυτό το έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Τζορτζ Ράσελ: Χειρότερη τελική ταχύτητα από τον teammate του, κακός ρυθμός αγώνα και κλατάρισμα. Όμως εν τέλει 2η θέση και ένα τσουβάλι βαθμούς για τον Βρετανό, ο οποίος δίχως να εντυπωσιάσει πήρε ένα άκρως σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του τίτλου. Τέτοιοι αγώνες σε κρατάνε «ζωντανό», όμως πρέπει να θυμάται πως αν δεν βελτιωθεί άμεσα, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα.

Γκάρμπριελ Μπορτολέτο: Πέρασε απαρατήρητος, όμως έκανε το καλύτερο φετινό του τριήμερο. Τη στιγμή που ο teammate του, Νίκο Χούλκενμπεργκ εγκατέλειψε από ένα ακόμη πρόβλημα, ο Βραζιλιάνος έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, τερμάτισε 8ος και πήρε 4 πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα και ίσως για το μέλλον του στη Formula 1.

H Formula 1: Σε μία σεζόν που η κριτική για τους κινητήρες και τα μονοθέσια είναι τεράστια σε κάθε αγώνα και οι δηλώσεις των οδηγών δεν κάνουν την κατάσταση καλύτερη, το πρωτάθλημα είναι και πάλι ανοιχτό. Μόλις 32 βαθμούς χωρίζουν τον 1ο Κίμι Αντονέλι με τον 3ο Λιούις Χάμιλτον και αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως έχουμε μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες, κάτι που ήθελε όσο τίποτα η FOM και η Liberty Media.

Οι χαμένοι του GP Μ. Βρετανίας

Κίμι Αντονέλι: Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τον Ιταλό, ο οποίος είδε την πρωτοπορία του στο πρωτάθλημα να έχει πέσει από τους 68 βαθμούς που ήταν στο Μονακό στους 25 βαθμούς μετά το Σίλβερστον. Ο Ιταλός δεν έχει έλλειψη ταχύτητας, αλλά τύχης και αξιοπιστίας και αν θέλει η Mercedes να πάρει τα δύο πρωταθλήματα πρέπει να δώσει στον Αντονέλι και στον Ράσελ ένα μονοθέσιο που δεν θα τους μένει στα «χέρια».

Λιούις Χάμιλτον: Μετά τον Αγώνα Σπριντ ο Βρετανός έδειχνε έτοιμος για μία ακόμη καλή εμφάνιση, με τις πιθανότητες να πάρει την pole για τον αγώνα της Κυριακής να είναι πολλές. Όλα πήγαν λάθος όμως. Η αλλαγή στο setup έκανε υποστροφική την SF-26, ενώ ένα πρόβλημα με τον ηλεκτροκινητήρα στο Q3 δεν του επέτρεψε να είναι στη μάχη για την pole. Στον αγώνα η υποστροφή έγινε εφιαλτική για τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε στα χέρια του ένα πιο αργό μονοθέσιο σε σχέση με το σπριντ και ένα pit stop στο φινάλε που τον έριξε από 2ο στην 3η θέση, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Μαξ Φερστάπεν: Η εγκατάλειψη του Ολλανδού τον προσγείωσε απότομα. Η έξοδος στην αμμοπαγίδα ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε ένα τριήμερο γεμάτο δυσκολίες, διαφωνίες με την ομάδα του και έντονο παρασκήνιο και φημολογία περί αποχώρησής του από τη Red Bull Racing. Το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της RB22, η οποία δεν βελτιώθηκε αεροδυναμικά όπως θα περίμεναν στο Μίλτον Κινς και η εμφάνιση της Αυστρίας μάλλον κολακεύει τους «ταύρους».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.