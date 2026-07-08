WEC, Βραζιλία: Το πρόγραμμα του αγώνα στο Σάο Πάουλο αυτό το τριήμερο

WEC, Βραζιλία: Το πρόγραμμα του αγώνα στο Σάο Πάουλο αυτό το τριήμερο
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Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν να ξεκινάει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Έναν μήνα περίπου μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 10-12 Ιουλίου με τις 6 Ώρες Σάο Πάουλο στη Βραζιλία. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής περνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται για τη Λατινική Αμερική και τη χώρα της σάμπα.

Ο αγώνας στην πίστα του Ιντερλάγκος είναι ο τέταρτος από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Γνωρίστε την πίστα

Το Ιντερλάγκος έχει μήκος 4.309 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Τέσσερις αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί στην πίστα για το WEC και από μία νίκη έχουν μοιραστεί οι: Audi, Toyota, Porsche και Cadillac. Οι τρεις τελευταίες μάλιστα κατέκτησαν την παρθενική τους νίκη στο WEC στη Βραζιλία.

 

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 35 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 17 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός.

Το πρωτάθλημα πήρε νέα τροπή

Η Toyota Racing με τη νίκη της στο Λε Μαν έχει εδραιωθεί στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 132 βαθμούς. Η διαφορά της από τη δεύτερη BMW είναι 36 βαθμοί, με τη γερμανική ομάδα να είναι σε τροχιά τίτλου. Στην 3η θέση βρίσκεται η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ferrari με 62 βαθμούς.

Όσον αφορά τη βαθμολογία οδηγών, οι Καμούι Κομπαγιάσι, Νικ ντε Βρις και Μάικ Κόνγουεϊ με το #7 Toyota προηγούνται στη βαθμολογία με 75 βαθμούς. Δεύτεροι είναι οι Ρενέ Ραστ και Ρόμπιν Φριντς με τη #20 BMW.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Οι 6 Ώρες του Σάο Πάολο θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το FIA WEC TV+ και το Eurosport. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ώρες Σάο Πάολο σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 10 Ιουλίου

17:00-18:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:50-23:20 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 11 Ιουλίου

16:10-17:10 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:30-21:45 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 12 Ιουλίου

17:30 – Αγώνας

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@Photo credits: FIAWEC/X

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