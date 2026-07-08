Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν να ξεκινάει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Έναν μήνα περίπου μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 10-12 Ιουλίου με τις 6 Ώρες Σάο Πάουλο στη Βραζιλία. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής περνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται για τη Λατινική Αμερική και τη χώρα της σάμπα.

Ο αγώνας στην πίστα του Ιντερλάγκος είναι ο τέταρτος από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Racing in the home of a legend 🇧🇷



In just one week, the lights go green at @InterlagosTrack, where racing history is part of the thrill.



Get your FIAWEC+ Race Pass now to catch every overtake, strategy call and battle to the chequered flag, live from anywhere in the world.… pic.twitter.com/8kWQC7cuUQ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 5, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Το Ιντερλάγκος έχει μήκος 4.309 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Τέσσερις αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί στην πίστα για το WEC και από μία νίκη έχουν μοιραστεί οι: Audi, Toyota, Porsche και Cadillac. Οι τρεις τελευταίες μάλιστα κατέκτησαν την παρθενική τους νίκη στο WEC στη Βραζιλία.

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 35 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 17 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός.

Jump onboard last year’s #6HSaoPaulo race start 🟢



We can’t wait to be back racing there on Sunday, so enjoy the view as seven Hypercars surge into the opening lap at Interlagos.



Who’s excited to watch it live this weekend?#WEC pic.twitter.com/xoETBsGCSp July 7, 2026

Το πρωτάθλημα πήρε νέα τροπή

Η Toyota Racing με τη νίκη της στο Λε Μαν έχει εδραιωθεί στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 132 βαθμούς. Η διαφορά της από τη δεύτερη BMW είναι 36 βαθμοί, με τη γερμανική ομάδα να είναι σε τροχιά τίτλου. Στην 3η θέση βρίσκεται η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ferrari με 62 βαθμούς.

Όσον αφορά τη βαθμολογία οδηγών, οι Καμούι Κομπαγιάσι, Νικ ντε Βρις και Μάικ Κόνγουεϊ με το #7 Toyota προηγούνται στη βαθμολογία με 75 βαθμούς. Δεύτεροι είναι οι Ρενέ Ραστ και Ρόμπιν Φριντς με τη #20 BMW.

Things got HEATED at last year’s São Paulo race start 😮‍💨



Both Cadillacs, the Porsche and Peugeot went charging into Turn 1, battling for position as pole-sitter @WillStevens_ held firm at the front.



We can’t wait to see what happens next Sunday… #WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/TNMF3lfiNA July 5, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Οι 6 Ώρες του Σάο Πάολο θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το FIA WEC TV+ και το Eurosport. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ώρες Σάο Πάολο σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 10 Ιουλίου

17:00-18:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:50-23:20 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 11 Ιουλίου

16:10-17:10 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:30-21:45 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 12 Ιουλίου

17:30 – Αγώνας