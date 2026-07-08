Μετά την απογοήτευση του Σίλβερστον ο Κίμι Αντονέλι έχει πεισμώσει περισσότερο από ποτέ και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Μέσα σε μόλις τρία αγωνιστικά τριήμερα, η άνετη πρωτοπορία που απολάμβανε ο Κίμι Αντονέλι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 έκανε «φτερά». Η ψαλίδα έκλεισε στους 25 βαθμούς από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, και στους 32 από τον Λιούις Χάμιλτον, με τον νεαρό Ιταλό να βιώνει ένα εφιαλτικό απόγευμα στο GP Μ. Βρετανίας, μένοντας τελικά εκτός βαθμών (15ος) μετά από ένα σερί αναποδιών.

Σε αντίθεση με πέρυσι, όπου ο Αντονέλι υστερούσε σε καθαρή ταχύτητα κατά τους ευρωπαϊκούς αγώνες, φέτος το μονοθέσιο της Mercedes «πετάει». Ωστόσο, η τύχη του έχει γυρίσει την πλάτη. Μετά την οδυνηρή εγκατάλειψη από τη 2η θέση στη Βαρκελώνη λόγω κινητήρα, στην Αγγλία είδε τις ελπίδες του για νίκη να εξανεμίζονται εξαιτίας μιας περίεργης τεχνικής αστοχίας και μιας μετέπειτα ποινής για παραβίαση ορίων πίστας.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

O Αντονέλι πιο προσηλωμένος από ποτέ

Περιγράφοντας τα όσα βίωσε μέσα στο κόκπιτ της W17 μετά τη θραύση του καλύμματος της πλήμνης του τροχού ο Αντονέλι έκανε λόγο για μια οδηγική δοκιμασία, αφήνοντας υπόνοιες ότι η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Παρά τη βαθμολογική απώλεια σε Μπαρσελόνα και Σίλβερστον, ο Ιταλός αρνείται να πέσει ψυχολογικά και κοιτάζει ήδη στον αγώνα του Σπα.

«Έδειξα για ακόμα μια φορά ότι έχω τη νοοτροπία να δίνω το μέγιστο κάθε φορά που μπαίνω στην πίστα, ακόμα και σήμερα που όλα πήγαιναν εναντίον μας. Είδα ότι υπήρχε η πιθανότητα για έναν βαθμό και πίεζα στο όριο, αλλά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μού αφαίρεσε κάθε ελπίδα. Χάσαμε πολλούς βαθμούς, αλλά το μομέντουμ παραμένει με το μέρος μας επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο δείξαμε την ταχύτητά μας. Δείξαμε τις δυνατότητές μας όταν τόσο εγώ όσο και η ομάδα βρισκόμαστε στο σωστό σημείο. Αυτό το πισωγύρισμα δεν με πτοεί, αντίθετα, κάνει τη φωτιά μέσα μου να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για να πάω στο Σπα και να τα πάω ακόμα καλύτερα».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.