Η τεχνολογία Super Hybrid System της OMODA & JAECOO κάνει πράξη τη βιώσιμη κινητικότητα με ρεκόρ χαμηλής κατανάλωσης σε πραγματικές δοκιμές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα. Παράλληλα, με τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι οδηγοί αναζητούν πιο αποδοτικές λύσεις για τις μετακινήσεις τους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η OMODA & JAECOO, πιστή στη φιλοσοφία «Born Unique, Born Green», αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) για να προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις οικονομίας, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί μέσα από σκληρές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.

Η στρατηγική «BEST NEV SOLUTION» για κάθε ανάγκη

Η OMODA & JAECOO δεν ακολουθεί μια ισοπεδωτική προσέγγιση, αλλά αναπτύσσει μια ευέλικτη στρατηγική εξηλεκτρισμού, προσαρμοσμένη στις υποδομές και τις ανάγκες κάθε αγοράς:

Υβριδικά (HEV) και Plug-in Hybrid (PHEV): Αποτελούν την ιδανική απάντηση για περιοχές όπου το δίκτυο φόρτισης αναπτύσσεται ακόμη, αλλά και για οδηγούς που πραγματοποιούν συχνά μεγάλες αποστάσεις. Στην Ευρώπη, τα HEV καλύπτουν άριστα το αστικό περιβάλλον, ενώ τα PHEV προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στις καθημερινές διαδρομές και μεγάλη αυτονομία στα ταξίδια.

Αμιγώς Ηλεκτρικά (EV): Μοντέλα όπως τα OMODA 5 EV και JAECOO 5 EV προσφέρουν μηδενικές εκπομπές ρύπων, απευθυνόμενα σε όσους είναι έτοιμοι να κάνουν το πλήρες βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Δοκιμές και πιστοποιήσεις που σπάνε τα κοντέρ

Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας SHS δεν αποδεικνύεται μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Το JAECOO 7 SHS-H έγινε το πρώτο μοντέλο που πέτυχε την αμοιβαία αναγνώριση δεδομένων άνθρακα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καταγράφοντας ανθρακικό αποτύπωμα κύκλου ζωής μόλις 120,40 g CO₂e/km.

Στο Latin American Super Hybrid Challenge στη Χιλή, το OMODA 5 SHS-H κάλυψε διαδρομή 4.000 χλμ. με μέση κατανάλωση 4,22 λτ./100 χλμ., αγγίζοντας τα 1.000 χλμ. αυτονομίας με ένα ντεπόζιτο. Στην ίδια δοκιμή, το JAECOO 7 SHS-P ξεπέρασε τα 1.200 χλμ. συνδυασμένης αυτονομίας, σημειώνοντας κατανάλωση 3,07 λτ./100 χλμ. με άδεια μπαταρία.

Στον «Μαραθώνιο» βιωματικής οδήγησης από το Διδυμότειχο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, το plug-in υβριδικό JAECOO 7 SHS-P διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς κανέναν ανεφοδιασμό, ξεπερνώντας κατά πολύ την επίσημη θεωρητική του αυτονομία. Αντίστοιχα, το JAECOO 8 διέπρεψε σε μια διαδρομή 1.500 χλμ. σε Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία, αναδεικνύοντας και τις δυνατότητες του συστήματος αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle-to-Load).

Η υψηλή ενεργειακή απόδοση μεταφράζεται σε άμεση μείωση του κόστους χρήσης. Το JAECOO 7 SHS-P καταναλώνει έως και 40% λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο συμβατικό SUV. Για 10.000 χλμ. τον χρόνο, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση περίπου 320 λίτρων καυσίμου και μείωση εκπομπών CO₂ κατά 736 κιλά ετησίως. Πρόκειται για μία ποσότητα που ισοδυναμεί με το έργο απορρόφησης άνθρακα 65 ώριμων δέντρων.

Ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται από τον καταξιωμένο Όμιλο Emil Frey, ο οποίος διασφαλίζει κορυφαία τεχνική υποστήριξη, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και άμεση επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών. Η σιγουριά των οδηγών ενισχύεται από τις εργοστασιακές εγγυήσεις 7 ετών για τα μηχανικά μέρη, 8 ετών για τη μπαταρία, καθώς και 7 ετών δωρεάν οδικής βοήθειας.

Η πλήρης γκάμα της μάρκας (OMODA 5 Full Hybrid και EV, OMODA 9 SHS-P και JAECOO 7 SHS-P) είναι διαθέσιμη για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα (Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης).

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται νέες σημαντικές αφίξεις, καθώς θα λανσαριστούν τα πλήρως υβριδικά JAECOO 5 SHS-H και JAECOO 7 SHS-H, το αμιγώς ηλεκτρικό JAECOO 5 EV, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν το plug-in hybrid JAECOO 8 PHEV και το OMODA 4 SHS-H.