Σαν Σήμερα: Μια επική μάχη για τη νίκη στο Σίλβερστον (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Πληθώρα αγώνων της Formula 1 στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας και σε διάφορες πίστες της Γαλλίας περιλαμβάνει η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον κόσμο του MotoGP έχουμε μάχη επί γερμανικού εδάφους, ενώ στο WRC θα ταξιδέψουμε στη Νέα Ζηλανδία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, ο θρυλικός Νταν Γκέρνι οδήγησε μια Porsche 804 στην πίστα Ρουέν και κέρδισε το GP Γαλλίας, καταγράφοντας τόσο την δική του παρθενική νίκη στην F1 όσο και της φημισμένης γερμανικής φίρμας.

Σαν σήμερα το 1984, διεξήχθη για πρώτη και μοναδική φορά αγώνας F1 στο σιρκουί πόλης του Ντάλας. Το event αποδείχθηκε εντυπωσιακό αλλά και χαοτικό, με τον καύσωνα και την κακή κατάσταση του οδοστρώματος να φέρνουν πολλές εγκαταλείψεις και μόλις επτά οδηγούς να φτάνουν στον τερματισμό. Ο Κέκε Ρόσμπεργκ, παρά την χαμηλή δυναμικότητα της Williams FW09, οδήγησε προσεκτικά και πήρε πρώτος την καρό σημαία με διαφορά 22,4 δευτερολέπτων από την Ferrari του Ρενέ Αρνού.

Σαν σήμερα το 1986, ο Γιούχα Κάνκουνεν οδήγησε ένα Peugeot 205 Turbo 16 Evo2 Group B και κατέκτησε το Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας, για τον έβδομο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Ο Φινλανδός ξεπέρασε δύο Lancia Delta S4 – η πρώτη απαρτίστηκε από τους Μάρκου Άλεν και Μίκι Μπιασιόν.

Σαν σήμερα το 1990, ο Ιβάν Καπέλι έφτασε μία ανάσα από μια ονειρική παρθενική νίκη στην F1. Επί 45 γύρους είχε τα ηνία στο GP Γαλλίας στο Πολ Ρικάρ, πίσω από το τιμόνι της συχνά προβληματικής Leyton House CG901 του Έντριαν Νιούι. Ωστόσο, πτώση στην πίεση λαδιού του κινητήρα, τον ανάγκασε να μειώσει πολύ τον ρυθμό του. Έτσι, ο πρωταθλητής, Αλέν Προστ, πήρε την πρωτοπορία με τρεις γύρους να απομένουν και προσέφερε στη Scuderia Ferrari την 100η νίκη της σε Grand Prix.

Σαν σήμερα το 2001, ο 22χρονος Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε τη νίκη στο GP Μεγάλης Βρετανίας, σημειώνοντας έτσι την πέμπτη του νίκη στη σεζόν για την κατηγορία 500cc του «παλιού» MotoGP. Μάλιστα ο «Γιατρός» εκκίνησε μόλις 11ος.

Σαν σήμερα το 2007, ο rookie Λιούις Χάμιλτον εκκίνησε από την pole position στο GP Μεγάλης Βρετανίας αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει μέσα στο κατάμεστο Σίλβερστον, καθώς έχασε θέσεις στην φάση των pit-stops. O οδηγός της McLaren έπεσε πίσω από τον νικητή Κίμι Ράικονεν και τον άσπονδο teammate του, Φερνάντο Αλόνσο. Έτσι συμβιβάστηκε με την τρίτη θέση.

Σαν σήμερα το 2012, παρά την εντυπωσιακή pole position που κατέκτησε στη βροχή και παρά την προσπάθειά του να κρατήσει πίσω τις ταχύτερες Red Bull, ο Φερνάντο Αλόνσο υπέκυψε στην πίεση του Μαρκ Ουέμπερ και έχασε τη νίκη στο GP Μ. Βρετανίας. Ο Αυστραλός εκμεταλλεύτηκε την καλύτερη κατάσταση των ελαστικών του στο Σίλβερστον και πήρε την πρωτοπορία με μία επική προσπέραση από την εξωτερική στην Μπρούκλαντς (στροφή 6), οκτώ γύρους πριν τον τερματισμό. Αυτή έμελλε να είναι η 9η και τελευταία νίκη του Ουέμπερ στην F1, σε έναν αγώνα που το βάθρο του συμπληρώθηκε από τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Σαν σήμερα, επίσης το 2012, οι αναβάτες της Repsol Honda είχαν μια φοβερή μονομαχία στο GP Γερμανίας του MotoGP. Ο Ντάνι Πεντρόσα επικράτησε του Κέισι Στόνερ για την πρώτη του νίκη στη σεζόν.

Σαν σήμερα το 2018, η σεζόν της F1 προσέφερε ακόμα μία επική μονομαχία μεταξύ των Ferrari και Mercedes. Αυτή τη φορά οι δύο ομάδες μονομάχησαν στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας, με πρωταγωνιστές τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Βάλτερι Μπότας. Ο Γερμανός είχε τεθεί αρχικά επικεφαλής στα πρώτα μέτρα της εκκίνησης, με τον Κίμι Ράικονεν να χτυπά τον poleman Λιούις Χάμιλτον στη στροφή 3. Ο αγώνας άλλαξε τροπή στον 32ο γύρο, όταν εισήλθε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα εξαιτίας ατυχήματος του Μάρκους Έρικσον της Sauber. Η Mercedes επέλεξε να μην πραγματοποιήσει pit-stops στους οδηγούς της ώστε να κερδίσουν θέσεις. Ο Μπότας βρέθηκε πρωτοπόρος αλλά τελικά δέχθηκε προσπέραση με εντυπωσιακό τρόπο από τον Φέτελ στον 47ο γύρο στη στροφή Μπρούκλαντς. Μάλιστα έμεινε εκτός βάθρου καθώς οι Χάμιλτον και Ράικονεν τον προσπέρασαν, με τον Βρετανό να ανακάμπτει από την τελευταία θέση για ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του τίτλου.

Φωτογραφίες: pieroladisa/Χ

