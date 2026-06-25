LIVE TV: Δείτε το Shakedown του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση το Shakedown του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2026, με τους οδηγούς να παίρνουν μια πρώτη «γεύση» από τον αγώνα.

Η πρώτη ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τον όγδοο αγώνα του WRC στο 2026 είναι γεγονός. Ομάδες και πληρώματα είναι έτοιμοι για τον φετινό μαραθώνιο, ο οποίος αναμένεται ιδιαίτερα σκληρός.

Όπως σε κάθε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η δράση ξεκινάει με το Shakedown ώστε να μπουν για τα καλά σε κλίμα αγώνα. Η φετινή διαδρομή έχει μήκος 3,34 χλμ και είναι αντιπροσωπευτική της φυσιογνωμίας του αγώνα. Η χάραξη του Shakedown περιλαμβάνει περάσματα από κάθε είδους επιφάνειας, κάτι που θα συναντήσουν οι οδηγοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

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Δείτε ζωντανά το Shakedown

To κλείσιμο της διαδρομής έγινε νωρίτερα στις 7:31πμ ώρα Ελλάδος, ώστε η διοργάνωση να κάνει τις τελικές προετοιμασίες. Οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα από ένα περάσματα στο Shakedown ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια.

Το πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται να ξεκινήσει το πέρασμα στις 09:01 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το Shakedown σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.