Ο Γάλλος σταρ αλλάζει το αρχικό του πλάνο και επιβεβαιώνει την παρουσία του στους τέσσερις τελευταίους γύρους της σεζόν, ξεκινώντας από το Ράλλυ Παραγουάης.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ αποφάσισε να αλλάξει τον αρχικό του προγραμματισμό και να συμμετάσχει και στους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), κυνηγώντας το ιστορικό ρεκόρ του 10ου τίτλου. Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη σφοδρή έξοδο που είχε ενώ προηγείτο στο Ράλλυ Φινλανδίας. Ο Γάλλος πρωταθλητής και ο προσωρινός του συνοδηγός, Ζυλιέν Ινγκρασιά, βγήκαν από το αυτοκίνητο χωρίς εξωτερική βοήθεια, αλλά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους, όπου παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πριν πάρουν εξιτήριο.

Μετά την εγκατάλειψή του στη Φινλανδία, ο Οζιέ υποχώρησε στην 5η θέση της βαθμολογίας, 62 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και teammate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς. Αν και αρχικά σκόπευε να πραγματοποιήσει ένα μερικό πρόγραμμα 10 αγώνων φέτος, η επιθυμία για την κατάκτηση του 10ου παγκόσμιου τίτλου ώθησε τον 42χρονο να επεκτείνει τη συμμετοχή του.

After a great run, Rally Finland obviously didn't end up like planned, and our championship hopes are more or less gone. Still, there are four remaining rounds this season and @vinzzlandais and I will be there, with only one target: win them all 👊 pic.twitter.com/BLpDyFa845 August 3, 2026

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ επιβεβαίωσε τις προθέσεις του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μετά από μια σπουδαία πορεία, το Ράλλυ Φινλανδίας προφανώς δεν εξελίχθηκε όπως υπολογίζαμε και οι ελπίδες μας για το πρωτάθλημα έχουν σχεδόν χαθεί. Ωστόσο, απομένουν τέσσερις γύροι αυτή τη σεζόν και ο Βενσάν Λαντέ κι εγώ θα είμαστε εκεί, με έναν μόνο στόχο: να τους κερδίσουμε όλους».

Επιστρέφει ο Λαντέ

Στους εναπομείναντες αγώνες, δίπλα στον Γάλλο πρωταθλητή θα επιστρέψει ο μόνιμος συνοδηγός του, Βενσάν Λαντέ, ο οποίος απουσίασε από τη Φινλανδία για προσωπικούς λόγους. Η απουσία του είχε οδηγήσει στην έκτακτη επιστροφή του παλιού του συνοδηγού, Ζυλιέν Ινγκρασιά, σε μια εφάπαξ εμφάνιση.

Στη Φινλανδία, μετά την ατυχία του Οζιέ, τη νίκη κατέκτησε ο teammate του στην Toyota, Σάμι Παγιάρι, οδηγώντας την ομάδα στο «1-2-3» μαζί με τους Όλιβερ Σόλμπεργκ και Έλφιν Έβανς.

