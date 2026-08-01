Η Cosmobilis και η Park Square Capital εξαγόρασαν την WRC Promoter GmbH στη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία των ράλλυ - O νέος Promoter θα έχει ηγέτη τον Ερίκ Μπουγιέ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ (ERC) αλλάζουν σελίδα, καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των δύο θεσμών. Η γαλλική εταιρεία αυτοκινήτου Cosmobilis και ο επενδυτικός όμιλος Park Square Capital εξαγόρασαν την WRC Promoter GmbH, σε μια συμφωνία που η FIA χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία αυτών των πρωταθλημάτων».

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Promoter (διοργανωτής / κάτοχος εμπορικών δικαιωμάτων) είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει την εμπορική διαχείριση και την παγκόσμια προβολή ενός πρωταθλήματος. Δεν εμπλέκεται στους τεχνικούς ή αγωνιστικούς κανονισμούς -αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της FIA- αλλά είναι υπεύθυνος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τη διαφήμιση, την ψηφιακή προβολή, τις διαπραγματεύσεις με τις διοργανώτριες χώρες και τη συνολική οικονομική και θεαματική ανάπτυξη του σπορ.

The FIA has signed a landmark long-term promoter agreement for the FIA World and European Rally Championships, marking a defining moment for the future of the sport.



More than a new chapter, the agreement represents the next step in the evolution of the WRC and ERC, laying the… — FIA (@fia) July 31, 2026

Η νέα διοίκηση και ο ρόλος του Ερίκ Μπουγιέ

Στο τιμόνι της WRC Promoter ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Ερίκ Μπουγιέ (Eric Boullier), γνωστός στο ευρύ κοινό από τη θητεία του ως επικεφαλής των ομάδων Lotus και McLaren στη Formula 1. Η εξαγορά αυτή βάζει τέλος στην εποχή της Red Bull και της γερμανικής KW25, οι οποίες κατείχαν την WRC Promoter GmbH από το 2013.

Η διαδικασία αναζήτησης νέου επενδυτή είχε ξεκινήσει από την FIA τον Αύγουστο του περασμένου έτους, προσελκύοντας ενδιαφερόμενους από την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας θεωρείται καθοριστικό βήμα για το WRC, καθώς προετοιμάζεται για τη νέα εποχή του 2027, όταν και θα εισαχθούν οι ριζικά αναθεωρημένοι τεχνικοί κανονισμοί.

Ο Ερίκ Μπουγιέ

Το νέο Ταμείο Ανάπτυξης της FIA

Η νέα εμπορική συμφωνία αναμένεται να φέρει σημαντικές νέες επενδύσεις στο άθλημα, με στόχο τη διεύρυνση του παγκόσμιου κοινού, την αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων και την ενίσχυση της παρουσίας του WRC και του ERC διεθνώς. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία του νέου «FIA Growth Fund», ενός ταμείου που θα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ράλλυ από το κορυφαίο επίπεδο μέχρι τις εισαγωγικές κατηγορίες.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, έκανε λόγο για το «deal του αιώνα» για τα ράλλυ, τονίζοντας ότι η επένδυση αυτή αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στο μέλλον του αθλήματος. «Είναι μια στιγμή μετασχηματισμού. Η συμφωνία αυτή θα αποφέρει πραγματικά οφέλη στους φιλάθλους, τους αγωνιζόμενους και τις λέσχες μας σε όλο τον κόσμο», ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα τον αναπληρωτή πρόεδρο της FIA για τον αθλητισμό, Μάλκολμ Ουίλσον, για τη διαπραγμάτευση.

Οι στόχοι των νέων ιδιοκτητών

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmobilis, Ζαν-Λουί Μοσκά, σημείωσε ότι στόχος είναι το WRC να αποτελέσει το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δημιουργώντας μια διεθνή πλατφόρμα όπου συνδέονται κατασκευαστές, χορηγοί, μέσα ενημέρωσης και φίλαθλοι.

Από την πλευρά του, ο νέος CEO της WRC Promoter, Ερίκ Μπουγιέ, δήλωσε: «Αναλαμβάνω αυτή την πρόκληση με ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα αλλά και αίσθημα ευθύνης. Στόχος μας είναι να κάνουμε κάθε αγώνα ένα εντυπωσιακό γεγονός που θα συναρπάζει τους φιλάθλους παγκοσμίως, καθιστώντας το WRC και το ERC παγκόσμια brands πρώτης γραμμής, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις».

