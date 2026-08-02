WRC: Θρίαμβος του Σάμι Παγιάρι στο Ράλλυ Φινλανδίας

Ο νεαρός Φινλανδός της Toyota εκμεταλλεύτηκε το ατύχημα του Οζιέ και κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο WRC.

Ο Σάμι Παγιάρι αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Ράλλυ Φινλανδίας, κατακτώντας τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) μόλις δύο εβδομάδες μετά τον παρθενικό του θρίαμβο στην Εσθονία.

Ο οδηγός της Toyota επικράτησε στον αγώνα της πατρίδας του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον ομόσταβλό του, Όλιβερ Σόλμπεργκ, με διαφορά 26,7 δευτερολέπτων.

Η σημείο-καμπή του αγώνα σημειώθηκε στην 17η ειδική διαδρομή, όταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ, που βρισκόταν επικεφαλής μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα.

Ο Παγιάρι πέρασε στην κορυφή και διατήρησε την ψυχραιμία του μέχρι τον τερματισμό, χαρίζοντας στη Φινλανδία την 200ή νίκη της στην ιστορία του WRC και γινόμενος ο 14ος Φινλανδός που κερδίζει τον εντός έδρας αγώνα.

«Κάτι πραγματικά ξεχωριστό»

Στις δηλώσεις του μετά τον τερματισμό, ο Παγιάρι εξέφρασε την ικανοποίησή του: «Το να νικάς στην Εσθονία ήταν σπουδαίο, αλλά η νίκη στην πατρίδα σου είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Το να κερδίζουν οι Φινλανδοί εντός έδρας δεν ήταν εύκολο τα τελευταία χρόνια, αλλά μετά από ένα πραγματικά τρελό ράλλυ τα καταφέραμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα και στους φιλάθλους για την υποστήριξη».

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, παρά τον τραυματισμό που υπέστη στη μέση του κατά τη διάρκεια της 19ης ειδικής διαδρομής.

Ο Σόλμπεργκ επικράτησε στη βαθμολογία της «Super Sunday», αν και έχασε την επικράτηση στην Powerstage από τον Έλφιν Έβανς για μόλις 0,025 δευτερόλεπτα, έχοντας καταβάλει μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση παυσίπονων.

Το βάθρο του Έβανς

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Έλφιν Έβανς, ο οποίος κατάφερε να ανακάμψει μετά την τούμπα που είχε το Σάββατο και του κόστισε σχεδόν δύο λεπτά.

Με τους βαθμούς της τρίτης θέσης, ο Ουαλός οδηγός διεύρυνε την πρωτοπορία του στο πρωτάθλημα στους 30 βαθμούς έναντι του Παγιάρι, ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο Αντριέν Φουρμό ήταν ο ταχύτερος από τους οδηγούς της Hyundai, τερματίζοντας τέταρτος. Ο Γάλλος, που προηγούνταν μετά την πρώτη ειδική της Πέμπτης, έχασε χρόνο στη βροχή της Παρασκευής, ενώ στην προτελευταία ειδική αντιμετώπισε ένα απρόσμενο πρόβλημα, όταν μια μέλισσα εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου αποσπώντας του την προσοχή.

Πέμπτος τερμάτισε ο Τιερί Νεβίλ, προσπερνώντας στην Powerstage τον Τακαμότο Κατσούτα. Ο Ιάπωνας οδηγός της Toyota υπέπεσε σε σφάλμα στην τελευταία ειδική, χτυπώντας διαδοχικά σε δέντρα και χάνοντας πάνω από 1,5 λεπτό, γεγονός που τον υποχώρησε στην έκτη θέση.

Τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες κατηγορίες

Πρώτος για την M-Sport Ford τερμάτισε ο Τζος ΜακΕρλίν στην έβδομη θέση, όντας ο μοναδικός οδηγός της ομάδας με Puma Rally1 που δεν αντιμετώπισε εγκατάλειψη σε κάποιο σκέλος.

Την οκτάδα συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Toyota, Γιάρι-Μάτι Λατβάλα, ο οποίος συμμετείχε με αγωνιστικό κατηγορίας Rally2.

Στην κατηγορία WRC2, τη νίκη κατέκτησε ο Ρόμπερτ Βίρβες με Škoda, σημειώνοντας την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες συμμετοχές στη σεζόν.

Ο Τέεμου Σούνινεν είχε περάσει προσωρινά μπροστά, όμως δέχθηκε ποινή 30 δευτερολέπτων την Κυριακή επειδή δεν σταμάτησε στο ατύχημα του Πάτρικ Ένοκ, υποχωρώντας στη δεύτερη θέση της κατηγορίας.

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