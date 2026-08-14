Η Volvo Cars παρουσιάζει την εφαρμογή Safety Coach, προσφέροντας συμβουλές ασφαλούς οδήγησης σε πραγματικό χρόνο και χαμηλότερο κόστος ασφάλισης.

Η Volvo Cars παρουσιάζει αυτόν τον μήνα το Safety Coach, μια νέα πρωτοποριακή εφαρμογή που συνδυάζει την εκπαίδευση για ασφαλέστερη οδήγηση με τη μείωση του κόστους ασφάλισης.

Η προαιρετική εφαρμογή παρέχει στους οδηγούς πληροφορίες και συμβουλές σε πραγματικό χρόνο, απευθείας μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment και του Volvo Cars app για smartphone. Οι υποδείξεις βασίζονται στην καθημερινή οδηγική συμπεριφορά, όπως ο τρόπος επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και διέλευσης από στροφές, αξιοποιώντας την πολυετή έρευνα της Volvo Cars σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα διαμορφώνει μια δυναμική προσωπική βαθμολογία για κάθε χρήστη.

Πρόληψη ατυχημάτων μέσω της προβλεψιμότητας

Ο Ειδικός Οδηγικής Συμπεριφοράς στη Volvo Cars, Μίκαελ Λιούνγκ Άουστ, αναφέρθηκε στη σημασία της προβλεψιμότητας στον δρόμο:

«Η έρευνά μας δείχνει ότι πολλά ατυχήματα περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο έκπληξης. Αυτό που βοηθά στην πρόληψή τους είναι η προβλεψιμότητα. Η κίνηση εντός των αναμενόμενων ορίων ταχύτητας και η αποφυγή απότομων ελιγμών επιτρέπει στους άλλους να προβλέπουν τον τρόπο που οδηγείτε και μειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης. Εργαλεία όπως το Safety Coach μπορούν να βοηθήσουν στο να μετατρέψουμε τη γνώση που διαθέτουμε σε πιο ασφαλείς καθημερινές συνήθειες».

Το Safety Coach αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics (CMT), αξιοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους τηλεματικής και τεχνητής νοημοσύνης για τον υπολογισμό της βαθμολογίας. Η εφαρμογή θα είναι αρχικά διαθέσιμη στη Σουηδία και τη Νορβηγία για τα περισσότερα μοντέλα Volvo από το έτος κατασκευής 2020 και έπειτα, με δυνατότητα εξασφάλισης ειδικών προσφορών ασφάλισης από την εταιρεία Volvia για όσους επιλέξουν να μοιράζονται τα δεδομένα τους.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με απόλυτη έμφαση στην ιδιωτικότητα, καθώς απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του οδηγού τόσο για τη χρήση του όσο και για την προαιρετική κοινοποίηση των δεδομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες.