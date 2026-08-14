Η Mercedes F1 αναγκάζεται να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά της για το 2026 και ενεργοποιεί το «Plan B» εξέλιξης της W17.

Το αρχικό πλάνο της Mercedes για τη φετινή σεζόν της Formula 1 προέβλεπε το πάγωμα της εξέλιξης της W17 αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μισού του πρωταθλήματος. Στόχος της ομάδας του Μπράκλεϊ ήταν να διοχετεύσει το σύνολο των πόρων και του προϋπολογισμού στο project της W18 για το 2027, αποφεύγοντας την παραγωγή εξαρτημάτων που είχαν ήδη αναπτυχθεί στην αεροδυναμική σήραγγα και στο CFD.

Το πλάνο αυτό θα πετύχαινε εφόσον η Mercedes βρισκόταν πιο μπροστά στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών. Τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα αξιοπιστίας στη μονάδα ισχύος στέρησαν πολύτιμους βαθμούς τόσο από τον Τζορτζ Ράσελ όσο και από τον Κίμι Αντονέλι, ενώ η ραγδαία άνοδος της Ferrari και η επιστροφή της McLaren στην κορυφή εκμηδένισαν τα περιθώρια εφησυχασμού. Παρότι η διαφορά των 72 βαθμών από τη Scuderia είναι ένα καλό μαξιλάρι, δεν προσφέρει καμία εγγύηση, ειδικά από τη στιγμή που οι Ιταλοί ετοιμάζουν αναβαθμίσεις στον κινητήρα τους για το δεύτερο μισό.

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Η ενεργοποίηση του «Σχεδίου Β» και οι δηλώσεις Wolff

Για να υπερασπιστεί τη θέση της, η γερμανική ομάδα έθεσε σε εφαρμογή το εναλλακτικό της σχέδιο. Αυτό δεν περιλαμβάνει τη σχεδίαση νέων εξαρτημάτων από το μηδέν, αλλά την άμεση παραγωγή και τοποθέτηση αναβαθμίσεων που είχαν μείνει στο ράφι για λόγους περιορισμού του κόστους. Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, αναφέρθηκε στο περιθώριο του GP Ουγγαρίας για τις επόμενες κινήσεις της ομάδας:

«Θα φέρουμε ορισμένες αναβαθμίσεις στην πίστα. Παρακολουθούμε προσεκτικά τι μπορούμε να κάνουμε και, όσον αφορά το budget cap, βρισκόμαστε σε καλή θέση. Προσπαθήσαμε να εστιάσουμε τις αναβαθμίσεις λίγο περισσότερο στο δεύτερο μισό της σεζόν και μένει να δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό».

Το χρονοδιάγραμμα των αναβαθμίσεων της W17

Το πρώτο δείγμα της νέας κατεύθυνσης θα φανεί στο Ζάντβορτ, όπου η W17 θα εξοπλιστεί με μικρότερης κλίμακας εξελίξεις, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για τις πιο ουσιαστικές αλλαγές. Το κύριο πακέτο εξέλιξης προορίζεται για τους αγώνες της Ασίας, με τον αρχικό στόχο να είναι η Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, η προσθήκη της Μαλαισίας (σ.σ. ως GP Μπαχρέιν) ανάμεσα στο Μπακού και τη Σιγκαπούρη δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο στους μηχανικούς. Το τριήμερο στη Μαλαισία θα διεξαχθεί με το παραδοσιακό φορμάτ ελεύθερων δοκιμών, ενώ η Σιγκαπούρη περιλαμβάνει τριήμερο σπριντ. Επειδή η έλλειψη ελεύθερων δοκιμών περιορίζει δραστικά τον χρόνο κατανόησης και ρύθμισης ενός μεγάλου αεροδυναμικού πακέτου, η Mercedes εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επισπεύσει την πρεμιέρα των αναβαθμίσεων για τη Σεπάνγκ, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα σενάρια.



Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.