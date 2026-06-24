Τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2026 έχουν μπροστά τους 17 ειδικές διαδρομές.

Η Ελλάδα φιλοξενεί τον όγδοο γύρο του φετινού WRC. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και φέτος διεξάγεται Ιούνιο, μήνα που τον έχουν συνηθίσει οι φίλοι των ράλλυ. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 19:05 για την EKO Super Special Stage στο Ellinikon Sports Park. Η πρόσβαση για τους θεατές αναμένεται να ανοίξει στις 16:00, με την είσοδο στους ειδικούς χώρους θέασης να είναι δωρεάν.

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Οι συμμετοχές

Η Toyota Gazoo Racing WRT θα βρεθεί στην Ελλάδα με πέντε GR Yaris Rally1. Ειδικότερα, για τον επικεφαλής στη μάχη του τίτλου και νικητή στο Ράλλυ Ιαπωνίας, Έλφιν Έβανς, τους Τακαμότο Κατσούτα, Όλιβερ Σόλμπεργκ και Σάμι Παγιάρι, που έχουν ήδη δώσει φέτος το στίγμα τους. Από τον αγώνα δεν θα λείψει ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Σεμπαστιάν Οζιέ, που επιστρέφει στα ελληνικά χώματα.

Η Hyundai Shell Mobis World Rally Team, στην επιστροφή της στον αγώνα που έχει κερδίσει τις τελευταίες δύο χρονιές, θα παραταχθεί με τρία i20 N Rally1, για τους Αντριέν Φουρμό, Τιερί Νεβίλ και Ντάνι Σόρδο. Οι σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές αποτελούν πεδίο στο οποίο η κορεατική ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και φέτος.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι και η παρουσία της M-Sport Ford World Rally Team, με τέσσερα Puma Rally1. Οι Τζον Άρμστρονγκ, Τζος ΜακΈρλιαν και Μάρτινς Σεσκς πλαισιώνονται από τον Ιορδάνη Σερδερίδη, ο οποίος θα δώσει ελληνικό χρώμα στην κορυφαία κατηγορία του αγώνα.

Πρόγραμμα Παρασκευής 26 Ιουνίου

Η Παρασκευή 26 Ιουνίου περιλαμβάνει συνολικά 6 Ειδικές Διαδρομές. Ανάμεσα σε αυτές κάποιες είναι καινούργιες, άλλες επιστρέφουν, ενώ ορισμένες παραμένουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

ΕΔ2 «Βωξίτες»

Μήκος: 22,97 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:48

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 08:48

ΕΔ3 «Παρνασσός»

Μήκος: 22,28 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 06:51

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:51

ΕΔ4 «Στειρί»

Μήκος: 24,18 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:14

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 11:14

ΕΔ5 «Ελικώνας»

Μήκος: 17,80 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 10:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 13:35

ΕΔ6 «Στειρί»

Μήκος: 24,18 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:14

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 14:46

ΕΔ7 «Θήβα»

Μήκος: 17,81 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 13:56

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 16:56

Πρόγραμμα Σαββάτου 27 Ιουνίου

Η δράση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζεται το Σάββατο 27 Ιουνίου, με τη βάση του αγώνα να είναι η Πελοπόννησος. Το πρόγραμμα ημέρας περιλαμβάνει περάσματα από 6 Ειδικές Διαδρομές, εκ των οποίων ορισμένες είναι νέες για τον εθνικό μας αγώνα.

ΕΔ8 «Γυμνό»

Μήκος: 19,60 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 04:54

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 07:54

ΕΔ9 «Κολλίνες»

Μήκος: 21,30 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 06:19

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:19

ΕΔ10 «Μαίναλο»

Μήκος: 14,78 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:05

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 11:05

ΕΔ11 «Κεφαλάρι»

Μήκος: 18,17 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 09:58

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 12:58

ΕΔ12 «Γυμνό»

Μήκος: 19,60 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 04:54

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 16:39

ΕΔ13 «Μαίναλο»

Μήκος: 14,78 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:05

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 19:05

Πρόγραμμα Κυριακής 28 Ιουνίου

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται την Κυριακή με 4 Ειδικές Διαδρομές, με τη Wolf Power Stage στο Λουτράκι να είναι το σημείο «κλειδί» του αγώνα. Εκεί θα κριθεί η νίκη έπειτα από τρεις άκρως απαιτητικές ημέρες δράσης.

ΕΔ14 «Άγιοι Θεόδωροι»

Μήκος: 25,39 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:28

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 08:28

ΕΔ15 «Λουτράκι»

Μήκος: 16,61 χλμ.

Ώρα κλεισίματος διαδρομής: 06:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:35

ΕΔ16 «Άγιοι Θεόδωροι»

Μήκος: 25,39 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:28

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 12:10

ΕΔ17 Wolf Power Stage