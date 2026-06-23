Χαρτογραφήσαμε τις ειδικές διαδρομές και βρήκαμε τα ιδανικά περάσματα για να παρακολουθήσετε το «Ράλλυ των Θεών». Ποια είναι τα σημεία - πότε κλείνουν οι δρόμοι.

Το μεγάλο ραντεβού του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό EKO Ράλλυ Ακρόπολις έχει ήδη ξεκινήσει. Το τέλος του Ιουνίου είναι παραδοσιακά «κλειδωμένο» για τον κορυφαίο και πιο σκληροτράχηλο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), όμως φέτος τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Η οργανωτική επιτροπή δεν επαναπαύεται στην επιτυχία των προηγούμενων ετών και προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση, μεταφέροντας το Service Park από τη Λαμία στο Λουτράκι.

Αυτή η αλλαγή φέρνει στο προσκήνιο τέσσερις ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, ανακατεύοντας πλήρως την τράπουλα για πληρώματα, ομάδες και θεατές. Για να μη χάσετε ούτε δευτερόλεπτο από το απόλυτο θέαμα και τα εντυπωσιακά περάσματα των θηρίων της κατηγορίας Rally1, βρεθήκαμε σε όλες τις διαδρομές –παλιές και νέες– και χαρτογραφήσαμε τα ιδανικά σημεία θέασης, δίνοντας έμφαση στην εύκολη πρόσβαση και την ασφάλεια. Φτιάξτε πρόγραμμα, σημειώστε συντεταγμένες και απολαύστε τον καλύτερο αγώνα του WRC.

ΒΩΞΙΤΕΣ (ΕΔ 2) – Παρασκευή 26 Ιουνίου

Η κλασική ειδική «Βωξίτες» επιστρέφει στο φετινό Ακρόπολις. Μια ειδική που ξεκινά λίγο έξω από την Ιτέα, φέτος όμως δεν τερματίζει στις Καρούτες αλλά λίγο έξω από το χωριό Προσήλιο.

Μπορείτε να πάτε στην εκκίνηση της ειδικής, αλλιώς λίγο μετά από το σημείο που διασχίζει η ειδική τον δρόμο Άμφισσα - Αγία Ευθυμία. Εκεί δηλαδή που θα βρείτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και να προχωρήσετε λίγο πιο πάνω από τον τερματισμό, όπου υπάρχουν πολλά επαναλαμβανόμενα και γρήγορα «S».

Συντεταγμένες σημείου: 38.503647, 22.363422

Μήκος: 22,97 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:48

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 08:48

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΕΔ 3) – Παρασκευή 26 Ιουνίου

Μια νέα ειδική που περιέχει την πριν από χρόνια ειδική «Γραβιά», τώρα ξεκινά με ανάδομη φορά να ανέβει προς τη δυτική πλευρά του Παρνασσού.

Από το χωριό Δροσοχώρι ξεκινά ένας χωματόδρομος που οδηγεί σε μια ανηφορική δεξιά κλειστή φουρκέτα. Μπορείτε όμως να έχετε και μια πανοραμική θέα της ειδικής στην απέναντι πλαγιά από κάποια σημεία πριν φτάσετε στο εν λόγω χωριό.

Συντεταγμένες σημείου: 38.597256, 22.427309

Μήκος: 22,28 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 06:51

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:51

ΣΤΕΙΡΙ (ΕΔ 4-6) – Παρασκευή 26 Ιουνίου

Η ειδική «Στείρι» είναι και φέτος στο πρόγραμμα του αγώνα. Μια γρήγορη ειδική που σκαρφαλώνει στον Ελικώνα.

Μπορεί κανείς να συνδυάσει τον τερματισμό αυτής της ειδικής με τον τερματισμό της ειδικής «Ελικώνας», φτάνει να μπορέσει να μετακινηθεί γρήγορα. Αλλιώς, ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο είναι οι δύο κλειστές ανηφορικές φουρκέτες αμέσως μετά την εκκίνηση.

Συντεταγμένες σημείου: 38.446027, 22.695265

Μήκος: 24,18 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:14

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: ΕΔ4 11:14 / ΕΔ6 14:46

ΕΛΙΚΩΝΑΣ (ΕΔ 5) – Παρασκευή 26 Ιουνίου

Η ειδική «Ελικώνας» ήταν και στο Ακρόπολις του 2023, μόνο που τότε ξεκίναγε από το χωριό Ευαγγελίστρια. Μια «σκληροτράχηλη» ειδική με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία για τους φωτογράφους, που δεν είναι άλλο από τα λατομεία μαρμάρου. Υπάρχει και ένα άλλο εντυπωσιακό σημείο περίπου πεντακόσια μέτρα μετά, που είναι ένα αρκετά ψηλό άλμα. Και στα δύο σημεία όμως δεν υπάρχει πρόσβαση, άρα θα πρέπει να φτάσετε εκεί 2 ώρες νωρίτερα.

Ένα τρίτο σημείο με εύκολη πρόσβαση είναι μια πολύ κλειστή στροφή 90 μοιρών, όπου μπορεί να φτάσει κανείς από τον χωματόδρομο που ξεκινά από την Ευαγγελίστρια.

Συντεταγμένες σημείων:

Λατομείο: 38.329369, 22.949254

Άλμα: 38.328940, 22.941535

Στροφή 90°: 38.347786, 22.963459

Μήκος: 17,80 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 10:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 13:35

ΘΗΒΑ (ΕΔ 7) – Παρασκευή 26 Ιουνίου

Μια ακόμα ειδική διαδρομή που υπάρχει από τον περσινό αγώνα. Η ειδική «Θήβα» ουσιαστικά είναι η τελευταία ειδική εντός Στερεάς Ελλάδας. Ένας λαβύρινθος δρόμων σε μαλακό χώμα προσφέρει θέαμα και ευκαιρία για εντυπωσιακές φωτογραφίες. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο παλιά ήταν η ειδική με τους λιγότερους θεατές, αν και έχει πολύ εύκολη πρόσβαση, καθώς η διαδρομή είναι πολύ κοντά στον επαρχιακό δρόμο Θήβα – Νεοχωράκι.

Περίπου στο 6ο χιλιόμετρο της ειδικής υπάρχουν δύο σημεία με άλμα. Φτάστε στο σημείο που ο χωματόδρομος οδηγεί στην ειδική και από εκεί, εάν συνεχίσετε ανάποδα την ειδική (προς τα αριστερά), θα βρείτε το άλμα στα 500 μέτρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για το άλλο άλμα προς τα δεξιά. Για πιο εύκολη πρόσβαση, πηγαίνετε στον τερματισμό και εύκολα θα βρείτε αρκετά σημεία για να παρακολουθήσετε.

Συντεταγμένες σημείων:

Άλματα: 38.334234, 23.374636

Τερματισμός: 38.291789, 23.378305

Μήκος: 17,81 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 13:56

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 16:56

ΓΥΜΝΟ (ΕΔ 8-12) – Σάββατο 27 Ιουνίου

Το Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει στην Πελοπόννησο και ξεκινά με την ειδική «Γύμνο», που σίγουρα θα ταλαιπωρήσει πληρώματα και αυτοκίνητα με την τραχύτητά της.

Χωρίς πολλά σημεία πρόσβασης, το ευκολότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στο χωριό Πλατάνι και από εκεί στην εκκίνηση, για να βρείτε αμέσως μετά δύο ανοικτές ανηφορικές καμπές της διαδρομής.

Συντεταγμένες σημείου: 37.810428, 22.514162

Μήκος: 19,60 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 04:54

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: ΕΔ8 07:54 / ΕΔ12 16:39

ΚΟΛΛΙΝΕΣ (ΕΔ 9) – Σάββατο 27 Ιουνίου

Μια νέα ειδική διαδρομή ήρθε να προστεθεί στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις. Μια όμορφη ειδική μέσα στο δάσος με πάρα πολλές στροφές, που θυμίζει την ειδική «Οινοχώρι» στο στενό της κομμάτι.

Χωρίς πολλά σημεία πρόσβασης και αυτή, με το εντυπωσιακότερο σημείο το πέρασμα μέσα από ένα μικρό ποτάμι λίγο πριν το τέλος της ειδικής. Φτάνετε στο χωριό Λιανός και από εκεί συνεχίζετε με τα πόδια έως το συγκεκριμένο σημείο, που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα (ανάποδα με τη φορά της ειδικής). Υπάρχουν φυσικά και ενδιαφέροντα σημεία πριν από το ποτάμι, εάν κάποιος δεν θέλει να περπατήσει τόσο.

Συντεταγμένες σημείου: 37.366022, 22.314219

Μήκος: 21,30 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 06:19

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:19

ΜΑΙΝΑΛΟ (ΕΔ 10-13) – Σάββατο 27 Ιουνίου

Μια ακόμη νέα ειδική στο φετινό αγώνα, που ουσιαστικά κάνει τον κύκλο στην πλαγιά του Μαινάλου για να καταλήξει σε ένα πλάτωμα όπου μπορεί κανείς να δει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ειδικής, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό.

Είναι η ιδανική ειδική για κάποιον που θέλει να κατασκηνώσει από την προηγούμενη μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος από έλατα και να δει τα αυτοκίνητα του WRC να περνούν δύο φορές, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί.

Συντεταγμένες σημείου: 37.672951, 22.233174

Μήκος: 14,78 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:05

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: ΕΔ10 11:05 / ΕΔ13 19:05

ΚΕΦΑΛΑΡΙ (ΕΔ 11) – Σάββατο 27 Ιουνίου

Η ειδική «Κεφαλάρι» είναι χαραγμένη στην ανατολική πλευρά του όρους Κυλλήνη.

Ένας χωματόδρομος από το χωριό Μάννα οδηγεί στη μέση της ειδικής, αλλά για πιο εύκολη πρόσβαση προτιμήστε τις ανηφορικές φουρκέτες λίγο μετά την εκκίνηση της ειδικής στο Κεφαλάρι.

Συντεταγμένες σημείου: 37.917185, 22.518024

Μήκος: 18,17 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 09:58

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 12:58

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΕΔ 14-16) – Κυριακή 28 Ιουνίου

Κλασική ειδική διαδρομή και η μεγαλύτερη σε μήκος για φέτος. Ξεκινά λίγο πιο πάνω από τον οικισμό Γαλήνη για να τερματίσει στον ΧΥΤΑ Λουτρακίου.

Το σημείο που προτείνουμε είναι ένα διπλό «S», μόλις 700 μέτρα πριν από τον τερματισμό.

Συντεταγμένες σημείου: 37.966966, 23.051054

Μήκος: 25,39 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:28

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: ΕΔ14 08:28 / ΕΔ16 12:10

ΛΟΥΤΡΑΚΙ + WOLF POWER STAGE (ΕΔ 15-17) – Κυριακή 28 Ιουνίου

Μια ακόμα κλασική ειδική διαδρομή, η οποία διαφοροποιείται λίγο από πέρσι, ενώ φέτος θα αποτελέσει και το τελευταίο πέρασμα του αγώνα, δηλαδή τη Wolf Power Stage. Επιλέξαμε ένα κατηφορικό «S» που συνεχίζει σε δεξιά στροφή, όπου μπορείτε να κάτσετε με ασφάλεια ανεβασμένοι στο ψηλό πρανές.

Στο σημείο αυτό φτάνετε από έναν χωματόδρομο από τον οικισμό Νέα Πολιτεία - Δροσοπηγή που οδηγεί λίγο πριν το τέλος της ειδικής (στα 1,76 χλμ.) και από εκεί συνεχίζετε με τα πόδια για περίπου 800 μέτρα.

Συντεταγμένες σημείου: 37.991732, 23.051805

Μήκος: 16,61 χλμ.

Ώρα κλεισίματος διαδρομής: 06:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: ΕΔ15 09:35 / ΕΔ17 14:15

Προτού ξεκινήσει η δράση, τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν την πρώτη γεύση στο Shakedown της Πέμπτης 25 Ιουνίου. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς μέσα από το παρακάτω βίντεο.

Το θέμα αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνδρομή του Βασίλη Κωστάκου