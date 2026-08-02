Ο Σεμπαστιάν Οζιέ και ο συνοδηγός του Ζουλιέν Ινγκρασιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις μετά από μια έξοδο που κόβει την ανάσα.

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα τουΣαββάτου στο Ράλλυ Φινλανδίας, όταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχασε τον έλεγχο του Toyota GR Yaris Rally1 κατά τη διάρκεια της 17ης ειδικής διαδρομής (Västilä 2) το Σάββατο. Το αγωνιστικό του Γάλλου βγήκε από το δρόμο με υψηλή ταχύτητα και ανατράπηκε, καταλήγοντας στα δέντρα.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Οζιέ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, διατηρώντας την πρωτοπορία από την πρώτη ειδική διαδρομή της Παρασκευής. Όλα έδειχναν πως όδευε σταθερά προς την τρίτη νίκη της καριέρας του στη Φινλανδία στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), πριν την αναποδιά στην προτελευταία ειδική της ημέρας.

🚨 El ACCIDENTE de Seb OGIER que lo deja OUT del #SectoRallyFinland 🇫🇮#WRC pic.twitter.com/E75lKOmQ29 — Diegote 🚀🚀 (@DiegoteSimracer) August 1, 2026

Στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις

Αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση, το ιατρικό προσωπικό έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FIA, ο Οζιέ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ ο συνοδηγός του, Ζουλιέν Ινγκρασιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Toyota Gazoo Racing επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ήταν θετικά και καθησυχαστικά. Λόγω όμως της ισχύος της πρόσκρουσης, το πλήρωμα αποφασίστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για προληπτικούς λόγους και παρακολούθηση.

ℹ️ Car #1 has gone off the road in SS17. Seb and Julien are both out of the car. Further updates will be provided when available. August 1, 2026

«Το σημαντικό είναι ότι είμαστε σώοι»

Σε δηλώσεις του, ο Σεμπαστιάν Οζιέ τόνισε πως παρά την απογοήτευση για την έκβαση του αγώνα, το μείζον είναι η υγεία τους: «Δυστυχώς βγήκαμε από το δρόμο στην ΕΔ17. Πήγαμε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και θα μείνουμε το βράδυ για προληπτικούς λόγους μετά τη σφοδρή πρόσκρουση. Νιώθουμε και οι δύο καλά, που είναι και το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ την ομάδα που κατασκεύασε ένα τόσο δυνατό αυτοκίνητο».

Από την πλευρά του, ο Ινγκρασιά εξέφρασε την ανακούφισή του για την εξέλιξη της υγείας τους, σημειώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους και ευχαριστώντας παράλληλα το ιατρικό προσωπικό και τους φιλάθλους για τα μηνύματα συμπαράστασης.

