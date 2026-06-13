24 Ώρες Λε Μαν: Ο γύρος-ρεκόρ της pole από τον Βανθούρ με BMW (vid)
Η μάχη της pole position για τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2026 ήταν καθηλωτική. Η μάχη κρίθηκε σε «νεκρό» χρόνο, με την BMW Team WRT να παίρνει την pole position έπειτα από ποινή που δέχθηκε το #38 Cadillac της Jota Sport.
Ο Ντρις Βανθούρ ήταν ο οδηγός που ανέλαβε την ευθύνη στο τελευταίο μέρος της Hyperpole και πήρε πανηγυρικά την 1η θέση. Ο Βέλγος σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 3:22,564, χρόνος ο οποίος είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας για αγωνιστικά πρωτότυπα Hypercar στο Μαν. Αυτή ήταν μάλιστα η παρθενική pole της BMW τόσο στο WEC όσο και στις 24 Ώρες Λε Μαν.
History made. ⚡— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026
Congratulations to @BMWMotorsport on taking its maiden Hypercar pole position with an incredible 3:22.564!" 🏁🔥🚀#LeMans24 #WEC #BMWMotorsport #WRT pic.twitter.com/TrWUjW2ElN
Ο γύρος της pole
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εντυπωσιακή προσπάθεια του Ντρις Βανθούρ, που έδωσε την pole στην BMW για τον φετινό αγώνα.
Η ώρα του θρυλικού αγώνα
Η εκκίνηση για τις 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 ώρα Ελλάδος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα το gMotion by Gazzetta θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στο μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.