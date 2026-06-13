24 Ώρες Λε Μαν: Ο γύρος-ρεκόρ της pole από τον Βανθούρ με BMW (vid)

24 Ώρες Λε Μαν: Ο γύρος-ρεκόρ της pole από τον Βανθούρ με BMW (vid)
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Απολαύστε το γύρο του Ντρις Βανθούρ που έδωσε στην BMW Team WRT την παρθενική της pole position στο WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η μάχη της pole position για τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2026 ήταν καθηλωτική. Η μάχη κρίθηκε σε «νεκρό» χρόνο, με την BMW Team WRT να παίρνει την pole position έπειτα από ποινή που δέχθηκε το #38 Cadillac της Jota Sport.

Ο Ντρις Βανθούρ ήταν ο οδηγός που ανέλαβε την ευθύνη στο τελευταίο μέρος της Hyperpole και πήρε πανηγυρικά την 1η θέση. Ο Βέλγος σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 3:22,564, χρόνος ο οποίος είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας για αγωνιστικά πρωτότυπα Hypercar στο Μαν. Αυτή ήταν μάλιστα η παρθενική pole της BMW τόσο στο WEC όσο και στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Ο γύρος της pole

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εντυπωσιακή προσπάθεια του Ντρις Βανθούρ, που έδωσε την pole στην BMW για τον φετινό αγώνα.

 

Η ώρα του θρυλικού αγώνα

Η εκκίνηση για τις 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 ώρα Ελλάδος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα το gMotion by Gazzetta θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στο μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

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@Photo credits: BMW media

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