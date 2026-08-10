Η Ford Racing συνεχίζει να ακολουθεί ένα άκρως εντατικό πρόγραμμα εξέλιξης για το νέο της Hypercar, το οποίο θα κάνει σύντομα ντεμπούτο στην πίστα.

Το 2027 η «οικογένεια» του WEC θα μεγαλώσει, με τη Ford Racing να εντάσσεται στο grid της κατηγορίας Hypercar με ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η αμερικανική εταιρεία επιστρέφει στο υψηλότερο επίπεδο αγώνων αντοχής, με μεγάλο στόχο να είναι ο παγκόσμιος τίτλος και η νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη αποκτά έναν ακόμη ισχυρό παίκτη, με τον ανταγωνισμό να εκτοξεύεται και τις μάχες να αναμένονται ακόμη πιο συναρπαστικές.

Ο κινητήρας στο επίκεντρο

Πολύ πριν το αγωνιστικό πρωτότυπο πραγματοποιήσει τα πρώτα του χιλιόμετρα στην πίστα, η ομάδα εξέλιξης της Ford Racing αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης και δοκιμών, με στόχο να εξελίξει κάθε πτυχή του προγράμματος, αρχής γενομένης του κινητήρα του.

Στις εγκαταστάσεις της Ford στο Ντίρμπορν, ο προηγμένος V8 Coyote κινητήρας των 5,4 λίτρων του πρωτοτύπου λειτουργεί στο δυναμόμετρο προσομοιώνοντας έναν πλήρη γύρο του θρυλικού Circuit de la Sarthe. Κάθε αλλαγή σχέσης στο όριο περιστροφής των 9.000 σ.α.λ., κάθε επιβράδυνση για τη στροφή Μουλασάν και κάθε επιτάχυνση με τέρμα γκάζι προς το διάσημο Ford Chicane της γαλλικής πίστας, αναπαράγονται πιστά σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους μηχανικούς της Ford Racing όχι μόνο να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα αλλά και να αξιολογούν τη συμπεριφορά του κινητήρα σε συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές του θρυλικού αγώνα.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας εξέλιξης της Ford Racing. Άλλωστε, η προετοιμασία δεν ξεκινά όταν το πρωτότυπο βρεθεί στην πίστα, αλλά πολύ νωρίτερα, μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις και τις εργαστηριακές δοκιμές.

Οι δοκιμές δεν σταματούν ποτέ

Παράλληλα, στο Technology Centre της Ford στη Β. Καρολίνα, οι οδηγοί του προγράμματος εξέλιξης συμμετέχουν στις δοκιμές, αξιολογώντας για παράδειγμα τη θέση οδήγησης και την εργονομία του cockpit πριν από τις πρώτες πραγματικές δοκιμές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε λεπτομέρεια βελτιστοποιείται ώστε οι εργοστασιακοί οδηγοί της ομάδας να βρεθούν στο Le Mans έχοντας το μέγιστο δυνατό επίπεδο προετοιμασίας.

Με τις δοκιμές να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, η Ford Racing συνεχίζει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα εξέλιξης που βασίζεται στη λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων, στις προσομοιώσεις, καθώς και στη διαρκή βελτίωση κάθε επιμέρους συστήματος, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση του προγράμματος εξέλιξης του νέου της Hypercar.

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