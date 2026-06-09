Ο μεγαλύτερος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού επιστρέφει και γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τη δράση να διαρκεί όλη την εβδομάδα.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα αγώνα για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο τρίτος αγώνας του WEC στο 2026 είναι προ των πυλών και όλος ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα στρέψει το βλέμμα του στο Circuit de la Sarthe της βορειοδυτικής Γαλλίας από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου.

Φέτος συμπληρώνονται 103 χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μαν, ενώ είναι 94ος που θα πραγματοποιηθεί. Ο θρυλικός αυτός αγώνας θεωρείται ο πιο σκληρός, συναρπαστικός και σημαντικός στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και υπόσχεται για μία ακόμη χρονιά έντονες συγκινήσεις, μάχες και δράμα.

Με την Test Day να μας έχει δώσει μια πρώτη «γεύση» του αγώνα, η προσοχή στρέφεται στην εβδομάδα αγώνα. Η δράση ξεκινάει την Τετάρτη με τις ελεύθερες δοκιμές και τις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Πέμπτη θα γίνει η διαδικασία της Hyperpole και για τις τρεις κατηγορίες, η οποία θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του Σαββάτου.

Γνωρίστε την πίστα του Λε Μαν

Η εμβληματική διαδρομή του Σαρτ στο Λε Μαν της Γαλλίας έχει αλλάξει σημαντικά στα 103 χρόνια ιστορίας του. Στη σημερινή της μορφή η πίστα, που περιλαμβάνει και κομμάτια από δημόσιους δρόμους, έχει μήκος 13.626 μέτρα και αποτελείται από 38 ξεχωριστές στροφές.

Κάθε σημείο της πίστας έχει τη δική του, εμβληματική ιστορία. Από το σικέιν Goodyear στη γρήγορη Τέρτε Ρουζ, τις ατελείωτες ευθείες της Μουλσάν, την πάντα δύσκολη στροφή της Ινδιανάπολης, τα μοναδικά «Porsche Curves» και το σικέιν της Ford. Όλα τα παραπάνω συντελούν την απόλυτη πρόκληση για οδηγούς και μηχανές στη δυσκολότερη μάχη του χρόνου.

Κορυφαίες συμμετοχές υπόσχονται άπλετη δράση

Στο φετινό αγώνα θα πάρουν μέρος συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Hypercar, LMP2 και LMGT3. Στην επίσημη Test Day που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, η Aston Martin σημείωσε την ταχύτερη επίδοση.

Η Hypercar διαθέτει συνολικά 18 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 17 είναι από το WEC. Συνολικά θα πάρουν μέρος αγωνιστικά των Ferrari, Toyota, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Genesis και Aston Martin.

Οι δύο πρώτοι αγώνες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα συναρπαστικοί. Οι Toyota και BMW μοιράζονται από μία νίκη έκαστος, με τη γερμανική ομάδα να έχει το προβάδισμα σε οδηγούς και κατασκευαστές. Όμως στο Λε Μαν η Ferrari μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες με τους πρωταθλητές του 2025 να είναι στο παιχνίδι της νίκης.

Στο Λε Μαν όλα μπορούν να συμβούν και σίγουρα περιμένουμε τιτανομαχίες ανάμεσα σε όλους τους κατασκευαστές. Μετά τις δοκιμές της Κυριακής όλοι πιστεύουν πως έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τον αγώνα και η μάχη θα είναι άκρως συναρπαστική.

That’s a wrap on Test Day! 📸



Is there any better sight than the WEC grid back at Le Mans?#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/XAFhnuvdR4 June 7, 2026

Στην κατηγορία LMP2 θα πάρουν μέρος συνολικά 19 πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Μπορεί η κατηγορία να έχει καταργηθεί στο WEC, όμως η δημοφιλία της σε άλλα πρωταθλήματα καθιστά την παρουσία της αναγκαία. Κορυφαίες ομάδες όπως οι United Autosports, IDEC Sport, Inter Europol Competition και AO by TF επιστρέφουν διεκδικώντας τη νίκη.

Στην κατηγορία LMGT3 θα πάρουν μέρος 25 αγωνιστικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 18 είναι του WEC. Στην κατηγορία αυτή παίρνουν μέρος αγωνιστικά τύπου GT3 από κορυφαίους κατασκευαστές όπως: Porsche, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Lexus, Mercedes, Corvette, Ford και BMW.

Ένας ξεχωριστός αγώνας

Οι 24 Ώρες Λε Μαν περιλαμβάνονται στο λεγόμενο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού μαζί με το Grand Prix Μονακό και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Είναι ένα όνειρο για πολλούς οδηγούς να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Σαρτ μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Λόγω της τεράστιας σημασίας του ο αγώνας δίνει διπλάσιους βαθμούς στους 10 που βαθμολογούνται (σ.σ. στις κατηγορίες Hypercar και LMGT3) κάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο στο πρωτάθλημα οδηγών του WEC.

Competing in the 24 Hours of Le Mans isn’t just for the glory, it’s a HUGE opportunity to gain Championship points and get ahead for the rest of the season…



5️⃣0️⃣ points are awarded for finishing P1, and there’s also big points up for grabs for the top ten finishers! #WEC… pic.twitter.com/N6RlWdKYF3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 8, 2026

Η μετάδοση και το πρόγραμμα του αγώνα

Όλη η δράση από τις 24 Ώρες Λε Μαν θα παίζει «δυνατά» όλη την εβδομάδα στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 24 Ώρες Λε Μαν σε ώρες Ελλάδος

Τετάρτη 10 Ιουνίου

15:00-18:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:45-20:15 – Κατατακτήριες LMP2 και LMGT3

20:30-21:00 – Κατατακτήριες Hypercar

23:00-01:00 (Βράδυ Τετάρτης) – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Πέμπτη 11 Ιουνίου

15:45-18:45 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:00-21:50 – Hyperpole LMP2 και LMGT3

22:05-22:55 – Hyperpole Hypercar

Παρασκευή 12 Ιουνίου

00:00-01:00 (Βράδυ Πέμπτης) – Τέταρτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 13 Ιουνίου

13:00-13:15 – Warm-Up

17:00 – Εκκίνηση Αγώνα