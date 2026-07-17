H Ford μας έδωσε μια πρώτη γεύση του Le Mans Hypercar της για την επόμενη σεζόν του WEC, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

To πρόγραμμα της Ford Racing ενόψει της συμμετοχή της στο WEC στην κατηγορία Hypercar πέρασε σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις της εξέλιξής του μέχρι σήμερα. O V8 Coyote κινητήρας των 5,4 λίτρων τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά, έχοντας πλέον ενσωματωθεί στο πλαίσιο του πρωτοτύπου μαζί με το υβριδικό σύστημα. Πρόκειται για το επιστέγασμα μιας πολύμηνης, επίπονης και εξαιρετικά απαιτητικής δουλειάς από την Ford Racing και τους συνεργάτες της.

Το πρωτότυπο Ford Hypercar βασίζεται σε ένα πλαίσιο που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την ORECA και τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα που σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την Ford στις εγκαταστάσεις της στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Ο κινητήρας αυτός αποτελεί τον άμεσο συνδετικό κρίκο με τα μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων της Ford, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους αγώνες στα αυτοκίνητα δρόμου.

Σύντομα δοκιμές στην πίστα

Η Ford έχει μπροστά της ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών μέχρι και τα τέλη της χρονιάς. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό της Ford Racing, οι πρώτες δοκιμές στην πίστα ξεκινούν στα μέσα Αυγούστου και θα επικεντρωθούν στους τομείς της απόδοσης και της αξιοπιστίας, καθώς και στη βέλτιστη ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος και στην αεροδυναμική απόδοση του Le Mans Hypercar. Πρόκειται για συνθήκες που προσομοιώνουν τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) και του 24ωρου αγώνα στο Λε Μαν.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση εξέλιξης αναμένεται να διαδραματίσουν και οι έξι οδηγοί, οι οποίοι θα προσφέρουν τα δικά τους σχόλια μετά τις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν τόσο στον προσομοιωτή όσο και στις πίστες σε Ευρώπη και ΗΠΑ. H διαρκής ανταλλαγή δεδομένων και εμπειριών ανάμεσα στους οδηγούς και τους μηχανικούς θα επιτρέψει στην Ford Racing να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην εξέλιξη.

Με τον V8 κινητήρα να έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά εντός του πλαισίου στις εγκαταστάσεις της ORECA και με το ντεμπούτο του στην πίστα να απέχει λίγες εβδομάδες, το πρόγραμμα της Ford στο WEC στην κατηγορία Hypercar εισέρχεται στην πιο κρίσιμή του φάση, φέρνοντας την Ford Racing ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο: την επιστροφή της στη διεκδίκηση της νίκης στις 24 Ώρες Λε Μαν.