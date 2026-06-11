Η BMW WRT ήταν η ομάδα που πρωταγωνίστησε στη Hyperpole για τις 24 Ώρες Λε Μαν παίρνοντας την pole position σε μία επική μάχη με δράμα μετά το φινάλε.

H μάχη για την pole position στις 24 Ώρες Λε Μαν του 2026 ήταν καθηλωτική και μας επεφύλασσε εκπλήξεις μέχρι και το τέλος της Hyperpole. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είδαμε τους οδηγούς να πιέζουν στο όριο και για πρώτη φορά μετά το 2023 είχαμε νέο ρεκόρ πίστας στην κατηγορία Hypercar.

H pole position κρίθηκε μετά το τέλος της διαδικασίας, καθώς το Hypercar που είχε κάνει αρχικά τον ταχύτερο γύρο λόγω τεχνικής παράβασης έχασε όλες τις χρονομετρημένες προσπάθειες.

Breaking news: Following Hyperpole 2, #38 Cadillac’s lap time has been deleted.



#15 BMW is now on pole for the 24 Hours of Le Mans.#WEC #LeMans24 #Cadillac pic.twitter.com/bVs7BJFZoO — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

Ιστορικό αποτέλεσμα για την BMW

Η μάχη για την pole position ήταν συγκλονιστική ανάμεσα στις BMW και Cadillac. O Ντρις Βανθούρ με τη #15 M Hybrid V8 είχε αρχικά τον ταχύτερο χρόνο με το 3:22,564. Όμως σε «νεκρό» χρόνο, ο Τζακ Έιτκεν της Cadillac Jota τον ξεπέρασε για μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Έτσι δημιουργήθηκε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό, με την Cadillac να πανηγυρίζει τη δεύτερη συνεχόμενη pole της στις 24 Ώρες Λε Μαν, ενώ η απογοήτευση κυριαρχούσε στο γκαράζ της BMW. Όμως λίγα λεπτά μετά η Διεύθυνση Αγώνα ανακοίνωσε πως όλοι οι χρόνοι του #38 Cadillac από τη δεύτερη διαδικασία της Hyperpole ακυρώθηκαν.

Έτσι, ο Βέλγος Ντρις Βανθούρ έδωσε στη γερμανική μάρκα την pole position για τον φετινό αγώνα. Το 3:22,564 είναι το νέο ρεκόρ πίστας για την κατηγορία Hypercar από τη το 2021 που θεσπίστηκε. Αυτή ήταν η πρώτη pole της BMW, όχι μόνο στο WEC αλλά και στο θρυλικό Λε Μαν.

Τη 2η θέση κληρονόμησε το #12 της Cadillac Jota, με την αγγλοαμερικανική ομάδα να κάνει μία εξαιρετική εμφάνιση στη διαδικασία της Hyperpole. Από την 3η θέση θα ξεκινήσει το #35 Hypercar της Alpine στον εντός έδρας αγώνα της γαλλικής μάρκας. Στην 4η θέση συναντάμε τη #20 BMW M Hybrid V8 που κέρδισε στον αγώνα του Σπα.

Στην πρώτη 10άδα ακολούθησαν τα εξής αγωνιστικά: #101 Cadillac, #19 Genesis, #009 Aston Martin, #51 Ferrari, #17 Genesis και #38 Cadillac. Απογοήτευση για την Toyota, η οποία λόγω λαθών των οδηγών της βρέθηκε στις θέσεις 14 και 15 της Hyperpole.

𝗧𝗵𝗲 𝟭𝟬 𝗳𝗮𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘄 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸, 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻!

We'll know the pole sitters in just 15 minutes!" 🏁🔥 pic.twitter.com/iIvbVLR8gS — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Τι έγινε σε LMP2 και LMGT3

Στην κατηγορία LMP2 η μάχη για την pole position ήταν συναρπαστική. Πρωταγωνιστής στη διαδικασία της Hyperpole ήταν ο Εστεμπάν Μασόν της Forestier Racing by Panis με το #29 Oreca 07 κατέκτησε την pole position έχοντας μία κυρίαρχη εμφάνιση. Ο Γάλλος ήταν ένα επίπεδο πάνω από όλους και σημείωσε το 3:32,855 και ήταν ο μόνος που κατέβηκε το 3:33 με νέο ρεκόρ χρόνου κατηγορίας.

Στη 2η θέση βρέθηκε το #28 πρωτότυπο της TDS Racing, με τον Γιομπ Φαν Όιτερτ να είναι 0,387 δλ μακριά από την κορυφή. Από την 3η θέση στον αγώνα θα ξεκινήσει το #24 της Nielsen Racing.

Congratulations to FORESTIER RACING BY PANIS which takes the pole position in LMP2 category! ⏱️#LeMans24 pic.twitter.com/uHCYnrKdkD — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Στην κατηγορία LMGT3, ο Ματία Ντρούντι ήταν σε άλλο πλανήτη σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ο Ιταλός με τη #23 Aston Martin Vantage GT3 της Heart of Racing πήρε την pole position με το 3:52,433.

Η επίδοσή του Ντρούντι ήταν τόσο εντυπωσιακή που άφησε στη 2η θέση τη #21 Ferrari 296 GT3 του Αλέσιο Ροβέρα για 0,979 δλ, ένα σχεδόν δευτερόλεπτο. Ο Ιταλός της Ferrari ήταν ο μοναδικός που βρέθηκε εντός δευτερολέπτου από τον οδηγό της Aston Martin. Την 3η θέση κατέλαβε ο Χοσέ Μαρία Λόπεζ με το #87 Lexus RC F GT3, όμως ήταν 1,1 δλ μακριά.

The @AMR_Official #27 of the @Heart_Of_Racing takes 𝗟𝗠𝗚𝗧𝟯 𝗛𝘆𝗽𝗲𝗿𝗽𝗼𝗹𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝗹𝗮𝗽 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝟯:𝟱𝟮.𝟰𝟯𝟯 !!!



A massive congratulations to the entire crew and the drivers for this spectacular performance!



Next stop: the race. Let’s go! #LeMans24… pic.twitter.com/VVhvCUKLsh — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Η στιγμή της αλήθειας

Απόψε απομένει μία ακόμη περίοδος ελεύθερων δοκιμών πριν οι ομάδες κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τον μεγάλο αγώνα. Η εκκίνηση για τις 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 17:00 ώρα Ελλάδος.