Οι πολεμικές συγκρούσεις και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές ανάγκασαν το WEC να αλλάξει το πρόγραμμά του, με τη σεζόν να ολοκληρώνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η κατάρρευση της εκεχειρίας ανάγκασαν τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) σε μια ριζική αναδιάρθρωση του ημερολογίου για το 2026. Η FIA και το Automobile Club de l'Ouest (ACO) αποφάσισαν την ακύρωση των προγραμματισμένων αγώνων σε Κατάρ και Μπαχρέιν, μεταφέροντας το φινάλε της σεζόν στην Ευρώπη για να βρίσκονται πιο κοντά στη βασική ευρωπαϊκή βάση φιλάθλων και ομάδων.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km and Bapco Energies 8 Hours of Bahrain.#WEC pic.twitter.com/HWXtKax0iT July 28, 2026

Ο κύριος λόγος για αυτή την απόφαση είναι τα σοβαρά εμποδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές στα Στενά του Ορμούζ, λόγω του φόβου πυραυλικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία. Καθώς το WEC βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις θαλάσσιες μεταφορές για τη μετακίνηση του εξοπλισμού και των μονοθεσίων των ομάδων, η διεξαγωγή των αγώνων στην περιοχή κρίθηκε εξαιρετικά αβέβαιη.

Το νέο πρόγραμμα: Από τη Βαρκελώνη στη Μόντσα

Με βάση το τροποποιημένο πρόγραμμα, το πρωτάθλημα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην Ισπανία. Ο αγώνας «6 Ώρες της Βαρκελώνης» προγραμματίστηκε για τις 18 Οκτωβρίου, παίρνοντας τη θέση του αγώνα 1812 χλμ. του Κατάρ. Στη συνέχεια, η αυλαία της σεζόν του 2026 θα πέσει στην Ιταλία με τις «6 Ώρες της Μόντσα» στις 8 Νοεμβρίου, το ίδιο Σαββατοκύριακο που αρχικά είχε κρατηθεί για το Μπαχρέιν. Η πίστα της Μόντσα επιστρέφει στο καλεντάρι μετά το 2023, όταν τη σκυτάλη των ιταλικών γύρων είχε πάρει η Ίμολα.

Revised 2026 season calendar 🗓️



The final two rounds will now be held in Barcelona (16-18 October) and Monza (6-8 November).#WEC pic.twitter.com/0QhHJwfzUu — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 28, 2026

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του FIA WEC, Φρεντερίκ Λεκέν, δήλωσε σχετικά: «Παρακολουθούσαμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες. Πριν από λίγες εβδομάδες ήμασταν αισιόδοξοι για τη διεξαγωγή των αγώνων σε Κατάρ και Μπαχρέιν, αλλά η παρούσα κατάσταση μας υποχρεώνει να περάσουμε σε εναλλακτικό πλάνο. Εφοδιαστικά, ήταν απαραίτητο να πάρουμε αυτή την απόφαση τώρα για να επιτρέψουμε στους κατασκευαστές, τις ομάδες και τον οργανισμό να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ευχαριστούμε το Κατάρ και το Μπαχρέιν για την κατανόηση».

Οι ανατροπές στη βαθμολογία

Η αλλαγή των πιστών φέρνει και σημαντικές ανατροπές στη μάχη του πρωταθλήματος. Τόσο η Βαρκελώνη όσο και η Μόντσα θα είναι αγώνες 6 ωρών, δίνοντας το ανώτατο όριο των 25 βαθμών στον νικητή. Αντίθετα, οι αγώνες του Κατάρ και του Μπαχρέιν, λόγω μεγαλύτερης διάρκειας, προσέφεραν μπόνους βαθμολογίας με 38 βαθμούς για τη νίκη. Αυτή η μείωση των διαθέσιμων βαθμών καθιστά πολύ πιο δύσκολη την κάλυψη διαφορών από τις ομάδες που καταδιώκουν την κορυφή.

Παράλληλα, η ακύρωση του αγώνα στο Μπαχρέιν αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Toyota. Η ιαπωνική ομάδα διατηρούσε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 9 ετών στη συγκεκριμένη πίστα, χάνοντας πλέον ένα από τα πιο ισχυρά της προγεφυρώματα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου.