Για όσους δεν… χόρτασαν το θρυλικό αγώνα του WEC που διεξήχθη πριν από μερικές εβδομάδες, έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν και πάλι.

Το WEC έκανε το καλύτερο δώρο στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημοσιεύοντας ολόκληρο τον φετινό, καθηλωτικό αγώνα των 24 Ωρών Λε Μαν στην επίσημη πλατφόρμα του στο YouTube. Όπως κάθε αγώνα, έτσι και το «κόσμημα» του πρωταθλήματος είναι πλέον διαθέσιμο και δωρεάν να τον απολαύσουν οι λάτρεις των αγώνων ταχύτητας.

Ζήστε όλες τις εξελίξεις από το δραματικό αγώνα που καθήλωσε τον πλανήτη στις 14 Ιουνίου, με την ανατρεπτική του φύση να τον καθιστά έναν από τους πιο θεαματικούς των τελευταίων ετών. Για όσους βέβαια θέλουν να μάθουν από πριν τι ακριβώς συνέβη, μπορούν να πατήσουν εδώ.

Και όλα αυτά, λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει ο επόμενος αγώνας του WEC, ο οποίος θα διεξαχθεί το τριήμερο 10-12 Ιουνίου στη Βραζιλία.

Δείτε τις 24 Ώρες Λε Μαν

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη μετάδοση του φετινού Λε Μαν, από το Pre Race Show μέχρι και την απονομή των τροπαίων στις τρεις κατηγορίες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε «play» στο παρακάτω βίντεο.