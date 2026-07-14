24 Ώρες Λε Μαν: Δείτε ξανά τον κορυφαίο αγώνα του motorsport (vid)
Το WEC έκανε το καλύτερο δώρο στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημοσιεύοντας ολόκληρο τον φετινό, καθηλωτικό αγώνα των 24 Ωρών Λε Μαν στην επίσημη πλατφόρμα του στο YouTube. Όπως κάθε αγώνα, έτσι και το «κόσμημα» του πρωταθλήματος είναι πλέον διαθέσιμο και δωρεάν να τον απολαύσουν οι λάτρεις των αγώνων ταχύτητας.
Ζήστε όλες τις εξελίξεις από το δραματικό αγώνα που καθήλωσε τον πλανήτη στις 14 Ιουνίου, με την ανατρεπτική του φύση να τον καθιστά έναν από τους πιο θεαματικούς των τελευταίων ετών. Για όσους βέβαια θέλουν να μάθουν από πριν τι ακριβώς συνέβη, μπορούν να πατήσουν εδώ.
Και όλα αυτά, λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει ο επόμενος αγώνας του WEC, ο οποίος θα διεξαχθεί το τριήμερο 10-12 Ιουνίου στη Βραζιλία.
Already missing #LeMans24? 🥹 pic.twitter.com/XEafaPQFDJ— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 23, 2026
Δείτε τις 24 Ώρες Λε Μαν
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη μετάδοση του φετινού Λε Μαν, από το Pre Race Show μέχρι και την απονομή των τροπαίων στις τρεις κατηγορίες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε «play» στο παρακάτω βίντεο.