Ducati DesertX 2026: Ριζική ανανέωση μέσω ολικής επαναφοράς (vid)

Η δεύτερη γενιά της μοτοσικλέτας που σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στον κόσμο των Adeventure είναι γεγονός και δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη.

Γεννημένο από μια ιδέα που παρουσιάστηκε στο Μιλάνο το 2019, το Ducati DesertX μπήκε στην παραγωγή το 2022 κερδίζοντας αμέσως πολλούς φίλους των maxi enduro και adventure touring χάρη (και) στις εκτός δρόμου ικανότητές του. Η δεύτερη γενιά DesertX είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων σχολίων και εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια ετών ανάπτυξης και ανταγωνισμού στα πιο απαιτητικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένων του Erzbergrodeo, του Ράλι Αλβανίας, του Transanatolia και των 1.500 χιλιομέτρων ερήμου στο Μεξικάνικο Ράλι Norra 1000. To τελείως νέο DesertX δημιουργήθηκε με συγκεκριμένο στόχο την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης εκτός δρόμου. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσικλέτα επανασχεδιασμένη από την αρχή και όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο κατασκευαστής “με αδιαμφισβήτητο σχεδιασμό, εύκολη στην οδήγηση σε καθημερινή χρήση και απολαυστική τόσο σε άσφαλτο όσο και σε off-road διαδρομές, χάρη στο νέο κινητήρα και πλαίσιο, την πιο αποτελεσματική ανάρτηση και ένα νέο, πιο εργονομικό και ελαφρύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου”.

Ο νέος V2 και εδώ

Αυτός ο νέος κινητήρας V2 των 890cc είναι ο ελαφρύτερος δικύλινδρος κινητήρας με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Ducati και χάρη στο σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής IVT, μοναδικό στην κατηγορία του, προσφέρει γενναιόδωρη ισχύ σε όλο το εύρος χρήσης με άμεση απόκριση κάθε φορά που ανοίγει το γκάζι. Οι 110 ίπποι του μάλλον είναι η ιδανική ισχύς για μια μοτοσικλέτα αυτής της κατηγορίας, ενώ τα 92Nm με την πιο σταθερή καμπύλη από το προηγούμενο μοντέλο και με το 70% της μέγιστης τιμής να είναι διαθέσιμο από τις 3.000rpm, εξασφαλίζουν άμεση απόκριση και δυνατές επιταχύνσεις, ειδικά εν κινήσει. Οι σχέσεις μετάδοσης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το DesertX και προσφέρουν κοντύτερες τέσσερις πρώτες ταχύτητες και μακρύτερη έκτη για μεγαλύτερη οικονομία στις μεγάλες διαδρομές. Τέλος, τα κορυφαία διαστήματα σέρβις στην κατηγορία τους (45.000 χλμ. για ελέγχους διακένου βαλβίδων και αλλαγές λαδιών κάθε 15.000 χλμ. ή δύο χρόνια) υπογραμμίζουν την αξιοπιστία αυτού του κινητήρα και διατηρούν χαμηλό το κόστος συντήρησης.

Μονoκόκ πλαίσιο και αγωνιστική ανάρτηση

Το μονοκόκ πλαίσιο, μοναδικό στην κατηγορία του και σχεδιασμένο ειδικά για το DesertX, χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο και λειτουργεί επίσης ως φιλτροκούτι, εξασφαλίζοντας συμπαγή κατασκευή και αυξάνοντας την ακαμψία του πλαισίου. Η νέα θέση του φιλτροκουτιού προσφέρει επίσης καλύτερη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα, το οποίο μπορεί πλέον εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί μετά από κάθε διαδρομή εκτός δρόμου. Το πίσω πλαίσιο χωροδικτύωμα δείχνει πολύ στιβαρό και αποτελεί σαφή αναφορά στη στυλιστική παράδοση της Ducati. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα του κινητήρα, διευκολύνοντας τις λειτουργίες και μειώνοντας το κόστος συντήρησης. Το αλουμινένιο ψαλίδι, από την άλλη πλευρά, έχει αναπτυχθεί ειδικά για το DesertX προκειμένου να εξασφαλίζει την απαραίτητη αντοχή και ακαμψία. Το επίσης νέο σύστημα πέδησης είναι της Brembo, με μονομπλοκ δαγκάνες M4.32, νέους δίσκους 305mm, ειδικά τακάκια και αξονική αντλία με νέο σχεδιασμό μοχλού. Το σύστημα επιτρέπει επίσης στους λάτρεις της χωμάτινης οδήγησης να τοποθετήσουν το προαιρετικό ψηλό μπροστινό φτερό χωρίς την ανάγκη πρόσθετων κιτ. Το DesertX δεύτερης γενιάς είναι εξοπλισμένο με πίσω ανάρτηση με προοδευτικούς συνδέσμους Full-floater, μια λύση που βελτιώνει τόσο την άνεση όσο και τη συμπεριφορά εκτός δρόμου. Σε αντίθεση με μια ανάρτηση χωρίς συνδέσμους, όπου η δύναμη αυξάνεται γραμμικά σε όλη τη διαδρομή, αυτή η λύση αυξάνει την υποστήριξη καθώς λειτουργεί η ανάρτηση, προσφέροντας πιο ήπια απόκριση στην πρώτη φάση και πιο παρατεταμένη υποστήριξη όταν εμφανίζονται υψηλές καταπονήσεις. Το νέο USD πιρούνι της Kayaba είναι πιο ομαλό στη λειτουργία του και εξοπλισμένο με ανεξάρτητες υδραυλικές ρυθμίσεις, προσφέροντας στους πιο έμπειρους αναβάτες τη δυνατότητα να προσαρμόζουν πιο αποτελεσματικά τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας. Οι ακτινωτές ζάντες 18/21 ιντσών είναι εξοπλισμένες με ελαστικά tubeless Pirelli Scorpion Rally Street σε διαστάσεις 90/90 και 150/70. Ωστόσο, όσοι θέλουν να βελτιώσουν τις δυνατότητές της μοτοσικλέτας εκτός ή εντός δρόμου μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικές λύσεις στη γκάμα Pirelli Scorpion.

Εργονομία εκτός δρόμου

Η θέση οδήγησης είναι εξειδικευμένη, όπως αρμόζει σε μια πραγματική μοτοσικλέτα εκτός δρόμου: φαρδύ τιμόνι, στενό ανάμεσα στα πόδια, ελαφριά αίσθηση. Το νέο εργονομικό τρίγωνο έχει οριστεί μετακινώντας τα μαρσπιέ προς τα πίσω και τη σέλα και το τιμόνι προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα μια λιγότερο καθιστή θέση για τον αναβάτη, βελτιώνοντας τη σπορ οδήγηση στο δρόμο και τον έλεγχο της μοτοσικλέτας στο χώμα. Το νέο πολυμερές ρεζερβουάρ καυσίμου 18 λίτρων είναι πιο λεπτό και ελαφρύ, διευκολύνοντας την κίνηση στη σέλα και χάρη στα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι επίσης πολύ ανθεκτικό σε περίπτωση τυπικών πτώσεων με χαμηλή ταχύτητα κατά τη χρήση εκτός δρόμου. Επιπλέον, η δομή του τοποθετεί την όποια ποσότητα καυσίμου πολύ χαμηλά, μειώνοντας έτσι το ύψος του κέντρου βάρους της μοτοσικλέτας και ενισχύοντας τον χειρισμό και την ευελιξία της. Τα πλαϊνά πάνελ διαθέτουν υφή που αυξάνει την πρόσφυση και την αίσθηση με τη μοτοσικλέτα, κάνοντας εφικτή την οδήγηση σε όρθια θέση. Το μπροστινό φτερό είναι τοποθετημένο ψηλότερα από ότι στο προηγούμενο μοντέλο για να παρέχει μεγαλύτερη απόσταση πάνω από το ελαστικό και να επιτρέπει μεγαλύτερη συσσώρευση λάσπης. Ο οριζόντιος πίνακας οργάνων, με τη στάνταρ μπάρα βοηθητικών λειτουργιών, απελευθερώνει χώρο στο πάνω μέρος του φέρινγκ για την τοποθέτηση οργάνων πλοήγησης και προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα στην περιοχή ακριβώς μπροστά από τη μοτοσικλέτα. Το νέο DesertX έχει ύψος σέλας 880mm, το οποίο μπορεί να μειωθεί στα 840 μέσα από μια χαμηλωμένη σέλα και ένα κιτ ανάρτησης (προαιρετικός εξοπλισμός).

Προηγμένα ηλεκτρονικά

Το νέο DesertX είναι εξοπλισμένο με ένα πακέτο ηλεκτρονικών τελευταίας γενιάς που βασίζεται σε μια αδρανειακή πλατφόρμα 6 αξόνων και έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση εκτός δρόμου. Αυτό το σύστημα ανιχνεύει την κλίση, την κλίση και την εκτροπή σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την ταχεία, ακριβή και βαθμονομημένη παρέμβαση όλων των βοηθημάτων, όπως το Cornering ABS, το Ducati Traction Control (DTC), το Ducati Wheelie Control (DWC) και το Engine Brake Control (EBC). Κάθε ένα από αυτά μπορεί να ρυθμιστεί σε πολλαπλά επίπεδα παρέμβασης, επιτρέποντας την προσαρμογή της ρύθμισης σε οποιαδήποτε οδηγική και οδική κατάσταση. Όλα τους έχουν διαμορφωθεί ειδικά εντός των έξι προκαθορισμένων λειτουργιών οδήγησης (Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro και Rally) για να τροποποιούν τη συμπεριφορά του DesertX ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση. Όλες οι πληροφορίες εμφανίζονται σε μια νέα οθόνη TFT 5" υψηλής ανάλυσης, ενώ οι δύο θύρες USB ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

Οι τρεις λειτουργίες εμφάνισης, Road, Road Pro και Rally, καθεμία με αυτόματη εναλλαγή από μέρα σε νύχτα, ονομάζονται Info Mode και μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το joystick σε σχήμα πετάλου στο αριστερό μπλοκ. Στις λειτουργίες Road και Road Pro, η οθόνη παρέχει στοιχεία για τις πιο σημαντικές πληροφορίες για την οδήγηση σε δρόμο, ενώ στη λειτουργία Rally, η οθόνη γίνεται ένα πραγματικό εργαλείο πλοήγησης με το tripmaster. Το DesertX διαθέτει τέσσερα επίπεδα Cornering ABS. Τα 1 και 2 έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένη χρήση εκτός δρόμου, με το πρώτο να είναι αφιερωμένο σε ταχύτερους αναβάτες και το δεύτερο να επιτρέπει στους λιγότερο έμπειρους να εξοικειωθούν με τυπικούς ελιγμούς εκτός δρόμου, μειώνοντας παράλληλα την απόσταση φρεναρίσματος σε χωματόδρομους και διασφαλίζοντας τα κριτήρια σταθερότητας και ασφάλειας του ABS. Τα επίπεδα 3 και 4 είναι βελτιστοποιημένα για οδήγηση σε δρόμο, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια χωρίς ποτέ να είναι επεμβατικά. Το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί για χρήση εκτός δρόμου, μόνο στις λειτουργίες οδήγησης Enduro και Rally. Το νέο Ducati Quick Shift 2.0 κάνει τις αλλαγές ταχυτήτων πιο άμεσες και χωρίς εξωτερικούς αισθητήρες, είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε κρούσεις, λάσπη και σκόνη.

Λάτρης της περιπέτειας

Το DesertX είναι μια μοντέρνα και ελαφριά μοτοσικλέτα εκτός δρόμου και το στυλ της το επικοινωνεί αυτό με την πρώτη ματιά, ακολουθώντας την αρχή «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία». Το μπροστινό μέρος, το οποίο είναι 20 mm χαμηλότερο, κάνει τη μοτοσικλέτα πιο δυναμική. Η πλάγια όψη, το κόψιμο του φέρινγκ και το μπροστινό φωτιστικό σώμα επανερμηνεύουν τις έννοιες του προηγούμενου μοντέλου με έναν πιο μοντέρνο και δυναμικό τρόπο. Λύσεις όπως οι αγωγοί που κατευθύνουν τη ροή του αέρα για βελτίωση της θερμικής απαγωγής και το λεπτότερο ρεζερβουάρ καυσίμου που προστατεύεται από πλαστικά καλύμματα καθιστούν τη μοτοσικλέτα πιο κατάλληλη για χρήση εκτός δρόμου και ενισχύουν την αισθητική της. Η ουρά έχει τεχνικό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Επιτρέπει την τοποθέτηση αξεσουάρ όπως ένα βοηθητικό ρεζερβουάρ, μια χειρολαβή συνεπιβάτη και πλαίσια πλαϊνών βαλιτσών, αφήνοντας ορατά όλα τα πιο σημαντικά τεχνικά στοιχεία της μοτοσικλέτας, όπως την προοδευτική πίσω ανάρτηση.

Πότε και πόσο

Η νέα Adventure πρόταση της Ducati αναμένεται στη χώρα μας τον Απρίλιο και η τιμή της έχει ήδη καθοριστεί στα 19.900€. Όσον αφορά στα χρώματα, θα είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες.