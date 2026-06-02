Για τη rookie του σεζόν στη Formula 1 μίλησε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πάλεψε ώστε να έχει ίση μεταχείριση απέναντι σε έναν δύο φορές πρωταθλητή.

Η πρώτη νίκη του Λιούις Χάμιλτον στη Formula 1 ήρθε στον Καναδά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο Μόντρεαλ και μίλησε για μία λιγότερο γνωστή πτυχή της παρθενικής του σεζόν στη McLaren Racing.

Ο Βρετανός αποκάλυψε ότι στους πρώτους αγώνες του 2007 δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση με τον τότε δις παγκόσμιο πρωταθλητή και teammate του, Φερνάντο Αλόνσο. Ένα από τα παραδείγματα που έθεσε ήταν η στρατηγική καυσίμου στις κατατακτήριες δοκιμές που ευνοούσε τον Ισπανό.

Ο Χάμιλτον δεν πήγε στην F1 για να είναι νούμερο 2

Από την πρώτη του εμφάνιση στη Formula 1 o Χάμιλτον έδειξε πως έχει τα φόντα να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Μιλώντας για τους πρώτους μήνες του στο Ουόκινγκ, ο Βρετανός είχε καταλάβει πως οι δυνατότητές του δεν ήταν υποστηρικτικού οδηγού στον Αλόνσο.

«Όταν έφτασα στη Formula 1, το να είσαι rookie απέναντι σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή ήταν δύσκολο. Ο Φερνάντο ήταν τόσο ταλαντούχος και τόσο γρήγορος. Όμως είμαι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αντί να σκέφτομαι "είσαι rookie, να είσαι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση", δεν μπορούσα ποτέ να το αποδεχθώ. Ήθελα πάντα να πιέζω τον εαυτό μου, ήθελα να ανταγωνίζομαι. Ήθελα να κερδίζω και αυτό ήταν ένα συναίσθημα που με κυρίευε», ανέφερε αρχικά.

"Surely the first of many for Lewis Hamilton!"



'Many' would end up translating to 'the most Grand Prix wins in history', with a monolithic 103 victories to his name so far



And it all started in Canada!#F1 #CanadianGP @LewisHamilton pic.twitter.com/wwVLHXyW9t — Formula 1 (@F1) June 3, 2024

Η πίεση για ισότητα στη McLaren

Την εποχή εκείνη τα μονοθέσια έμπαιναν στο Q3 με το καύσιμο που θα χρησιμοποιούσαν στην εκκίνηση του αγώνα, κάτι που επηρέαζε άμεσα την απόδοση στις κατατακτήριες. Ο Χάμιλτον ανέφερε ότι στους πρώτους αγώνες της χρονιάς η McLaren έδινε συστηματικά στον Alonso μικρότερο φορτίο καυσίμου, καθώς ο Ισπανός γίνει μέλος της βρετανικής ομάδας όντας νούμερο ένα οδηγός.

Το ζήτημα με τα καύσιμα ήταν κάτι για το οποίο ο Βρετανός πάλεψε ώστε να έχει ίση μεταχείρισης με τον Αλόνσο: «Θυμάμαι ότι στους πρώτους πέντε αγώνες, όσον αφορά τα καύσιμα, έδιναν πάντα στον Φερνάντο ελαφρύτερο φορτίο, με διαφορά περίπου δύο γύρων μεταξύ μας. Έτσι ένιωθα ότι έπρεπε να δουλεύω δύο φορές πιο σκληρά, αν όχι περισσότερο, γιατί ο Φερνάντο ήταν τόσο γρήγορος. Έπρεπε πάντα να είμαι τουλάχιστον ένα δέκατο ταχύτερος από εκείνον, ίσως και περισσότερο, για να μπορέσω να βρεθώ μπροστά του».

Ο Χάμιλτον εξήγησε πως πίεζε συνεχώς τη McLaren να του προσφέρει ακριβώς τις ίδιες συνθήκες: «Πίεζα πάρα πολύ για να έχουμε το ίδιο φορτίο καυσίμου. Τους έλεγα: "Απλώς δώστε μου την ευκαιρία και θα σας δείξω τι μπορώ να κάνω"».

Un día como hoy de 2007, Lewis Hamilton ganó en Canadá en apenas su sexta carrera en Formula 1 🏆🇨🇦 Cabeza fría en medio del caos, madurez de veterano y su primera victoria. Nadie sabía que estaban viendo el inicio de siete campeonatos del mundo 🏁🔥#CanadianGP pic.twitter.com/g4r4Uo3acN May 24, 2026

Ο αγώνας που άλλαξαν τα πάντα

Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, η McLaren αποφάσισε τελικά να δώσει στους δύο οδηγούς ίδιες συνθήκες στο Grand Prix Καναδά του 2007.

Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Ο Χάμιλτον κατέκτησε την pole position με διαφορά 0,456 δευτερολέπτων από τον Alonso, πριν πανηγυρίσει την πρώτη από τις 105 νίκες που έχει πλέον στο ενεργητικό του.

«Μας έδωσαν το ίδιο καύσιμο στον Καναδά και πήρα την pole position και στη συνέχεια κέρδισα τον αγώνα. Το ίδιο συνέβη και στην Ινδιανάπολη έναν αγώνα μετά. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για μένα, γιατί πάλεψα για κάτι στο οποίο πίστευα πραγματικά και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, επιβεβαίωσα αυτή την πίστη. Και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία», ανέφερε.

Throwing back to 2007, when McLaren teammates duelled in the USA! 💨



Fernando Alonso pressured Lewis Hamilton with all he could in Indianapolis ⚔️#F1 #USGP pic.twitter.com/IUZxdEThXb — Formula 1 (@F1) October 15, 2025

Η στιγμή που άλλαξε την ιστορία της F1

O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στη στιγμή που ο τότε επικεφαλής της McLaren, Ρον Ντένις, θα του έδινε την ευκαιρία να γίνει οδηγός στη Formula 1. Όπως αποκάλυψε, αυτό συνέβη στη Monza το 2006, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του τίτλου στο GP2 (σ.σ. σημερινή Formula 2).

«Η δική μου στιγμή ήταν στη Monza το 2006. Είχα μόλις κατακτήσει το πρωτάθλημα GP2. Ήμουν στο grid, ο Κίμι είχε την pole position και είχα το προνόμιο να βρίσκομαι εκεί. Ο Ρον Ντένις έβαλε το χέρι του στον ώμο μου και κοιτώντας προς την πρώτη στροφή μου είπε: "Θα σου δώσω μια ευκαιρία". Εκείνη ήταν η στιγμή. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το πιστέψω και δεν ήξερα τι ακριβώς εννοούσε με το "θα σου δώσω μια ευκαιρία". Δεν ήξερα σε τι ακριβώς αναφερόταν. Όταν έφυγα από εκεί, αυτό σκεφτόμουν. Αλλά προφανώς εκείνη ήταν η στιγμή που είχε αποφασίσει ότι θα μου έδινε την ευκαιρία να αγωνιστώ στη Formula 1 το 2007».

Τη σεζόν του 2007 ο rookie Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 2ος στη βαθμολογία οδηγών με 109 βαθμούς, όσους και ο Φερνάντο Αλόνσο, χάνοντας τον τίτλο για 1 μόλις βαθμό από τον Κίμι Ράικονεν.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.