Ducati Hypermotard V2: Τέταρτη γενιά με νέο κινητήρα και πώς είναι όταν έχεις 120 άλογα στον δεξιό σου καρπό

Αυτό το Ducati απευθύνεται στους εραστές της σπορ οδήγησης και ειδικά σε όσους αρέσκονται να πηγαίνουν με το πλάϊ.

Η τέταρτη γενιά του μοντέλου παρουσιάζεται πλήρως ανασχεδιασμένη με τον νέο κινητήρα που είδαμε ήδη και στα νέα Monster, Multistrada και Streetfighter. Η Ducati κάνει λόγο για μια μοτοσικλέτα που «μεταφέρει την κληρονομιά ενός θρυλικού ονόματος στο μέλλον» μέσα από μια νέα τεχνική βάση και μια σχεδίαση που αποπνέει σύγχρονη, σχεδόν “ρομποτική” αισθητική.

Το νέο Hypermotard V2 διατίθεται σε δύο εκδόσεις, τη βασική και την SP, αμφότερες με το νέο V2 των 890cc, 120Hp και 94Nm ροπής, με το 70% αυτής της τελευταίας να είναι διαθέσιμο κάτω από τις 3.000 στροφές, κάτι που προμηνύει έντονη απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού από πολύ χαμηλά. Η Ducati αναφέρει πως σε σχέση με το προηγούμενο 950 η νέα μοτοσυκλέτα είναι πιο άμεση, πιο ελαφριά και πιο ευέλικτη, με βάρος μόλις 180 κιλά με υγρά (177 στην έκδοση SP, δηλαδή 13 και 14 λιγότερα αντίστοιχα), ενώ οι πιο κοντές σχέσεις στο κιβώτιο και η πλουσιότερη ροπή υπόσχονται ακόμα πιο εκρηκτική οδική συμπεριφορά. Σκεφτείτε το, 120 ίπποι εναντίον 177-180 κιλών μάλλον σημαίνει διασκέδαση όσο δεν πάει άλλο.

Στο σχεδιαστικό κομμάτι η Ducati επιδιώκει να δώσει μια πιο “τεχνική” και δυναμική εικόνα με έντονες γραμμές, φαρδύ τιμόνι και λεπτό μεσαίο τμήμα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά ενός αυθεντικού Supermoto. Οι λεπτομέρειες στη σέλα και στα πλαϊνά καπάκια έχουν υφή εμπνευσμένη από το Panigale V4, με στόχο την καλύτερη πρόσφυση στις δυνατές επιταχύνσεις ή στα φρένα.

Η ανάρτηση διαφοροποιεί τις δύο εκδόσεις και είναι πλήρως ρυθμιζόμενη σε κάθε περίπτωση. Η βασική V2 εξοπλίζεται με πιρούνι Kayaba 46mm και μονό αμορτισέρ της ίδιας εταιρίας, ενώ η SP φέρει αναρτήσεις Öhlins – NIX30 μπροστά και STX46 πίσω – με διαφορετική γεωμετρία για ακόμη πιο σπορ συμπεριφορά.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν σταμπιλιζατέρ τιμονιού Sachs, ενώ στα φρένα συναντάμε δίσκους 320mm της Brembo με τετραπίστονες Monobloc ακτινικές δαγκάνες M4.32. Τα ελαστικά είναι Pirelli Diablo Rosso IV σε διαστάσεις 120/70 και 190/55, με την SP να εξοπλίζεται με τα πιο σπορ Diablo Rosso IV Corsa, ενώ για όσους θέλουν πίστα προσφέρονται και τα Pirelli Diablo Superbike slicks.

Το ηλεκτρονικό πακέτο είναι πλούσιο και περιλαμβάνει πλατφόρμα αδρανειακής μέτρησης 6 αξόνων, Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC) και τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Race, Sport, Road και Wet). Όλα μπορούν να ρυθμιστούν κατά βούληση αλλά αυτό που εντυπωσιάζει είναι τα τέσσερα επίπεδα του Cornering ABS. Τα 1 και 2 έχουν σχεδιαστεί για την πίστα, με το δεύτερο να ενσωματώνει τη λειτουργία Slide by Brake για πλασαρίσματα με τη χρήση του πίσω φρένου. Τα 3 και 4 είναι βελτιστοποιημένα για οδήγηση στο δρόμο, με την παρεμβατικότητά τους να είναι πάντα διακριτική και να μην χαλάει το σπορ πνεύμα της κατασκευής.

Όλες οι λειτουργίες εμφανίζονται και ρυθμίζονται μέσα από μια έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κεντρικό “νευρικό σύστημα” της μοτοσικλέτας. Διαθέτει τρεις λειτουργίες πληροφοριών, Road, Road Pro και Track, οι οποίες επιλέγονται μέσω του νέου joystick "petal" στον αριστερό διακόπτη.

Τα νέα Hypermotard V2 και V2 SP αναμένεται να φτάσουν στις ευρωπαϊκές αγορές τον Απρίλιο του 2026, με τις τιμές τους να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

