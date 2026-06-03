Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ για τα επόμενα χρόνια ανακοίνωσε η Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να δεσμεύεται για «πάντα» στο Μαρανέλο.

Λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Μονακό η Scuderia Ferrari είχε ορισμένα ευχάριστα νέα να μοιραστεί με τον κόσμο της Formula 1. H ιταλική ομάδα επισημοποίησε πως ο Σαρλ Λεκλέρ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Μαρανέλο.

Παρότι δεν επιβεβαιώθηκε η διάρκεια του νέου συμβολαίου, ο Λεκλέρ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μείνει στη Ferrari τουλάχιστον μέχρι το 2030. Τους τελευταίους 12 μήνες το μέλλον του είχε τεθεί προς συζήτηση, με τον μάνατζέρ του, Νίκολας Τοντ, να αφήνει υπόνοιες πως ο Μονεγάσκος θα εξετάσει το ενδεχόμενο να πάει σε άλλη ομάδα. Ωστόσο, ανέκαθεν το όνειρο του Λεκλέρ ήταν να μείνει στο Μαρανέλο.

He’s here to stay ❤️ We are delighted to confirm that Charles Leclerc has agreed a new deal with Scuderia Ferrari HP pic.twitter.com/Lp8BSr458c — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026

Η ανακοίνωση της Ferrari εστίασε περισσότερο στην υπογραφή του συμβολαίου και τη μακροχρόνια διάρκειά του, παρά το οικονομικό σκέλος. Σύμφωνα με το Forbes, ο μισθός του Μονεγάσκου το 2025 από τη Ferrari ήταν στα 30 εκατ. δολάρια.

Ένα παιδί της Ferrari

Η Scuderia επιβεβαίωσε ότι ο Λεκλέρ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας για τα επόμενα χρόνια επεκτείνοντας μία σχέση που ξεκίνησε πολύ πριν από το ντεμπούτο του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Λεκλέρ εντάχθηκε στη Ferrari Driver Academy το 2016 και από τότε η πορεία του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το Μαρανέλο. Μετά την κατάκτηση του τίτλου της Formula 2 το 2017 και το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2018 με τη Sauber, προήχθη στη Scuderia το 2019, εξελισσόμενος σταδιακά σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Στα 28 του χρόνια είναι ήδη ο δεύτερος οδηγός στην ιστορία της Ferrari με τις περισσότερες συμμετοχές στη Formula 1, ενώ βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας των pole positions, πίσω μόνο από τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Πέρα από τα αποτελέσματα, η Ferrari στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που έχει αναπτύξει με τους tifosi και στο γεγονός ότι μοιράζεται το ίδιο όραμα με την ομάδα για την επιστροφή στην κορυφή.

Charles has some great news to share… pic.twitter.com/2wjypINFme June 3, 2026

Το πρωτάθλημα είναι το όνειρο του Λεκλέρ

Μιλώντας για το νέο του συμβόλαιο με τη Ferrari, o Λεκλέρ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με τη Scuderia Ferrari. Για μένα ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή ομάδα. Είναι η ομάδα που αγαπούσα και ονειρευόμουν να γίνω μέρος της από τότε που ήμουν παιδί και μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει η δεύτερη οικογένειά μου. Μαζί έχουμε μοιραστεί απίστευτες στιγμές αλλά και δύσκολες περιόδους. Όμως πιστεύω σε αυτή την ομάδα περισσότερο από ποτέ και είμαι βαθιά ευγνώμων που θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί για τον κοινό μας στόχο, να φέρουμε ξανά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μαρανέλο».

Παράλληλα, τόνισε το βάρος που συνοδεύει το να είσαι οδηγός της Ferrari: «Το να είσαι οδηγός της Ferrari είναι ένα όνειρο, αλλά ταυτόχρονα και μία ευθύνη που ποτέ δεν θεωρώ δεδομένη. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για να επιστρέψει αυτή η ομάδα εκεί όπου ανήκει, στην κορυφή, για όλους στο Μαρανέλο και πάνω απ’ όλα για τους tifosi, των οποίων το πάθος αποτελεί την καρδιά αυτής της Scuderia».

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ανέφερε για το νέο συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας του με τον Λεκλέρ: «Ο Σαρλ είναι μέλος της οικογένειας της Ferrari εδώ και πολλά χρόνια και αυτή η ανανέωση μοιάζει κάτι απόλυτα φυσικό για εμάς. Σε όλα αυτά τα χρόνια τον είδαμε να εξελίσσεται όχι μόνο σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς της Formula 1, αλλά και σε έναν άνθρωπο που εκφράζει πλήρως όσα αντιπροσωπεύει η Ferrari. Εκτιμούμε το ταλέντο του, αγαπάμε την αποφασιστικότητά του και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κάθε ημέρα με τους ανθρώπους της Scuderia, τόσο μέσα όσο και έξω από την πίστα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το project για εκείνον και είμαστε χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη των κοινών μας στόχων».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.