Ducati Diavel V4 RS & Multistrada V4 RS: Aσυμβίβαστο στιλ και 0-100 σε 2,5 δευτερόλεπτα (vid)

Ο χορός των νέων μοντέλων 2026 της ιταλικής φίρμας μόλις άνοιξε με δύο περιορισμένης παραγωγής μοντέλα που χαρακτηρίζονται από αποκλειστικά χρώματα και εξαρτήματα, αλλά και υλικά υψηλής ποιότητας όπως το τιτάνιο και οι ίνες άνθρακα.

Η Ducati παρουσίασε τη νέα σειρά RS κατά τη διάρκεια του αγώνα MotoGP του Αγίου Μαρίνου στο Ρίμινι. Τα Diavel V4 RS και Multistrada V4 RS έφτασαν στο pit lane του Misano World Circuit Marco Simoncelli με οδηγούς τους δύο αναβάτες της ομάδας Ducati Lenovo, ολοκληρώνοντας την ιστορία που αφηγείται το βίντεο παρουσίασης, στο οποίο οι Marc Márquez και Pecco Bagnaia συμμετέχουν σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι εξ αποστάσεως, δημιουργώντας μια θεαματική αναμέτρηση που αναδεικνύει την απόδοση κάθε μοτοσικλέτας.

Ο κινητήρας Desmosedici Stradale των 1.103cc συνδυάζει την ομαλότητα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές με μια ζωηρή και σπορ προσωπικότητα στις υψηλές, αποτέλεσμα μιας πολύ ευρείας καμπύλης απόδοσης ισχύος που επιτυγχάνεται χάρη στη δεσμοδρομική κίνηση των βαλβίδων. Ομαλός στην απόκρισή του στις χαμηλές στροφές, ο V4 γίνεται συναρπαστικός κοντά στην κόκκινη γραμμή, συνοδευόμενος από τον χαρακτηριστικό ήχο της σειράς ανάφλεξης Twin Pulse.

Diavel V4 RS: 0 - 100 σε μόλις δυόμισι δευτερόλεπτα

Το όνομα Diavel ήταν πάντα συνώνυμο με την εκρηκτική επιτάχυνση. Με το νέο V4 RS και χάρη στον κινητήρα Desmosedici Stradale με τους 182 ίππους και τον αντίστροφα περιστρεφόμενο στροφαλοφόρο άξονα, η Ducati πιέζει τα όρια ακόμη περισσότερο. Η μοτοσικλέτα είναι μακριά και χαμηλή, χάρη στις τεχνικές λύσεις που την φέρνουν πιο κοντά στα draggster, στην πραγματικότητα το Ducati με την καλύτερη επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα. Στα χέρια του Marc Márquez, το Diavel V4 RS έγραψε μόλις 2,52 δευτερόλεπτα!

Η μοτοσικλέτα, πέραν των επιδόσεων, μπορεί και τραβάει την προσοχή με την ανάρτηση της Öhlins, το μονόμπρατσο αλουμινένιο ψαλίδι, τα φρένα που προέρχονται από το Panigale V4 και τις σφυρήλατες ζάντες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το μοντέλο. Το λογότυπο RS, σχεδιασμένο από το Centro Stile, κάνει έντονη την παρουσία του πάνω σε ρεζερβουάρ και πλαστικά αεροδυναμικά βοηθήματα, περισσότερο διακριτική στο κλειδί ανάφλεξης, στα γραφικά της οθόνης και στο πίσω κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής, όπου βρίσκεται επίσης ο σειριακός αριθμός της μοτοσικλέτας.

Ο σχεδιασμός του Diavel V4 RS είναι εντελώς νέος. Κάθε στοιχείο, από τις εισαγωγές αέρα μέχρι το μονόσελο, τα φτερά και τα καλύμματα του ρεζερβουάρ, είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, αφενός συμβάλλοντας σε μια ξεχωριστή σπορ εμφάνιση και αφετέρου μειώνοντας το βάρος της μοτοσικλέτας κατά 3 κιλά.

Multistrada V4 RS: Επιδόσεις στην πίστα, ψυχή Multistrada

To πρώτo Multistrada V4 RS γεννήθηκε το 2023 με στόχο να γίνει τo πιο σπορ και εξελιγμένo Multistrada όλων των εποχών. Μια αποστολή που ολοκληρώθηκε χάρη στον κινητήρα Desmosedici Stradale, ένα πλαίσιο ικανό να προσφέρει σε αναβάτη και συνεπιβάτη έναν ιδανικό συνδυασμό σπορτίφ στυλ και άνεσης, αλλά και ένα πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων τελευταίας γενιάς. Αυτή η φόρμουλα οδήγησε στην επιτυχία του V4 RS, ενθαρρύνοντας έτσι τη Ducati να δημιουργήσει αυτό που είναι τώρα η σειρά RS. Με τον κινητήρα V4 των 180 ίππων, το σύστημα Desmo, τον ξηρό συμπλέκτη, το τελικό της Akrapovič, την ηλεκτρονική ανάρτηση Öhlins Smart EC 2.0 και τις ολοκαίνουργιες, σφυρήλατες ζάντες, το V4 RS είναι αυτό που κλέβει την παράσταση.

Κάθε εξάρτημα, κάθε λεπτομέρεια έχει επιλεγεί με μοναδικό στόχο τη δημιουργία της πιο σπορ και συναρπαστικής μοτοσικλέτας touring που κατασκευάστηκε ποτέ. Το πακέτο ηλεκτρονικών έχει ενημερωθεί με τον αλγόριθμο Ducati Vehicle Observer, που προέρχεται από την εμπειρία της Ducati στο MotoGP, ο οποίος προσομοιώνει την παρουσία 70 αισθητήρων για πιο ακριβή και ασφαλέστερη ηλεκτρονική οδήγηση. Το εξαιρετικά ελαφρύ υποπλαίσιο από τιτάνιο, μοναδικό στον κόσμο, έχει πλέον μέγεθος που επιτρέπει την τοποθέτηση μιας βαλίτσας.

Διάφορα εξαρτήματα από ανθρακονήματα, όπως το μπροστινό φτερό, οι χούφτες, οι θερμικές ασπίδες και το μπροστινό ράμφος, μαζί με σφυρήλατες ζάντες, μια ελαφριά μπαταρία ιόντων λιθίου και ένα φέρινγκ ουράς από τεχνοπολυμερές (σχεδιασμένο ειδικά για αυτό το μοντέλο) τοποθετημένο στο υποπλαίσιο τιτανίου, συμβάλλουν σε εξοικονόμηση βάρους 2 κιλών σε σύγκριση με τo Multistrada Pikes Peak.

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της οικογένειας Multistrada, η Ducati προσφέρει την αποκλειστική εγγύηση "4Ever Multistrada" για τo V4 RS, η οποία ισχύει για τέσσερα χρόνια με απεριόριστα χιλιόμετρα και είναι εγγυημένη από ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο αντιπροσώπων του κατασκευαστή.

Διαθεσιμότητα της γκάμας RS

Στην Ευρώπη οι παραδόσεις τoυ Multistrada V4 RS θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο, ενώ το Diavel V4 RS θα φτάσει στις αντιπροσωπείες το Δεκέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν ένα μήνα αργότερα, με τη διανομή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο να ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες.