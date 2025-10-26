Ducati Monster 2026: Ολική επαναφορά (vid)

H πέμπτη γενιά Monster είναι πλέον δυνατότερη, ελαφρύτερη, τεχνολογικά πολύ πιο προηγμένη και δεν επανέρχεται στο πλαίσιο χωροδικτύωμα.

To νέο Ducati Monster είναι μια φυσική εξέλιξη των προκατόχων του, από το αρχικό σχέδιο του Miguel Galluzzi το 1993 έως αυτό του Andrea Amato το 2021. Όπως και στην πιο πρόσφατη γενιά του, το νέο μοντέλο θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς ως το ελαφρύτερο στην ιστορία του, χάρη σε μεγάλο βαθμό στον νέο κινητήρα V2 των 890cc. Και ενώ διατηρεί τη λεπτή σιλουέτα του μοντέλου του 2021, επαναφέρει μέρος της μυώδους εμφάνισης των προηγούμενων γενεών.

Best seller

Το Monster είναι το μοντέλο της Ducati με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, καθώς και η μοτοσικλέτα με τη μεγαλύτερη ιστορία στη γκάμα. Ο θρύλος του δημιουργήθηκε το 1993, όταν η εταιρεία είχε την έμπνευση να βγάλει στο δρόμο ένα γυμνό μοντέλο βασισμένο στο πλαίσιο χωροδικτύωμα των Superbike 851/888 και κινητήρα τον αερο-ελαιόψυκτο V-2 904cc του μοντέλου Supersport εκείνης της εποχής. Με το λανσάρισμα του “M900” στην αγορά, η Ducati κατάφερε να δημιουργήσει μία εντελώς νέα κατηγορία μοτοσυκλετών, που ονομάστηκε “sport naked”, με το ίδιο το Monster σύντομα να αποτελεί σημείο αναφοράς σε αυτή.

Στο πέρασμα του χρόνου το Monster άλλαξε, βελτιώθηκε και εξελίχθηκε από τεχνική και αισθητική άποψη, αλλά χωρίς να χάσει ποτέ τον κύριο στόχο του: να είναι μία διασκεδαστική μοτοσυκλέτα για όλους και να εμπνέει νέες γενιές αναβατών. Από το θρυλικό Monster 600, που αποτέλεσε την είσοδο στον κόσμο της Ducati για πολλούς νέους μοτοσυκλετιστές, στη δεύτερη γενιά με τα μοντέλα 696 και 1100, περνώντας από τις εκδόσεις 4 βαλβίδων μέχρι τις πιο πρόσφατες 797, 821 και 1200, η σειρά Monster παραμένει μία τεράστια επιτυχία για τη μάρκα. Το 2021 η Ducati παρουσίασε την τελευταία χρονικά γενιά Monster, μία ελαφριά μοτοσυκλέτα εμπνευσμένη από το αρχέτυπο του 1993, με ένα νέο πλαίσιο από Superbike που δεν ήταν χωροδικτύωμα και έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης ιδανικό για χρήση στο δρόμο. Το μοντέλο κλήθηκε να εμπνεύσει νέες γενιές μοτοσυκλετιστών, όντας ισχυρό, ευκολοδήγητο, ελαφρύ και με καλορυθμισμένο πλαίσιο που επικοινωνούσε με τον αναβάτη, διαθέτοντας προηγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Και πάμε στο μοντέλο του 2026

Κοιτάζοντας τα σκίτσα κάθε γενιάς, παρατηρούμε πώς το πλαίσιο έχει αλλάξει από ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των Monster σε ένα που τώρα είναι μόλις ορατό. Τα αρχικά ατσάλινα χωροδικτυώματα μίκραιναν με κάθε γενιά, τελικά αντικαταστάθηκαν από το αλουμινένιο μονοκόκ το 2021 και τώρα είναι σχεδόν εντελώς κρυμμένο. Όμως, βλέπουμε μια αναφορά στον αρχικό σχεδιασμό στο υποπλαίσιο, το οποίο συνδυάζει ένα τεχνοπολυμερές στοιχείο με ένα ορατό πλέγμα. Η πίσω κυλινδροκεφαλή είναι κρυμμένη πίσω από πλαϊνά καλύμματα με μια ανάγλυφη επιφάνεια για να βοηθά στη στήριξη του αναβάτη κατά το φρενάρισμα. Το κάτω μέρος του πάνελ εμφανίζει το έμβλημα της Ducati και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του ιστορικού εργοστασίου της μάρκας στο Borgo Panigale. Τα πλαϊνά πάνελ βοηθούν στην εκτροπή του ζεστού αέρα από το ψυγείο, προσφέροντας παράλληλα μια ανθεκτική επιφάνεια για να βοηθά τους αναβάτες να στηρίζονται κατά το φρενάρισμα.

Το ρεζερβουάρ καυσίμου των 14 λίτρων διατηρεί το ίδιο προφίλ με τα προηγούμενα Monster, αλλά τα πλαϊνά ανοίγουν πολύ περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενα σχέδια, δημιουργώντας τόσο μια λεπτή μέση στη σέλα όσο και φαρδύτερους ώμους γύρω από τον προβολέα. Το μπροστινό μέρος του ρεζερβουάρ ενσωματώνει δύο εισαγωγές αέρα, παραπέμποντας στο σχέδιο δεύτερης γενιάς του Bart Janssen Groesbeek από το 2008. Η σέλα του νέου Monster απέχει 815mm από το έδαφος, κατά τι δηλαδή χαμηλότερη από αυτή του μοντέλου 2025. Είναι επίσης πιο στενή, γεγονός που θα διευκολύνει την τοποθέτηση των ποδιών στο έδαφος. Η Ducati μετακίνησε επίσης το τιμόνι ψηλότερα και ελαφρώς προς τα εμπρός, προσφέροντας μια διαφορετική ισορροπία μεταξύ σπορτίφ στυλ και άνεσης.

890 από 937 τα κυβικά αλλά τα άλογα ίδια

Ο νέος κινητήρας V2 είναι σχεδόν 6 κιλά λιγότερα από τον προηγούμενο Testastretta Evoluzione, δεν είναι desmo και αποτελεί ενεργό μέρος του πλαισίου, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στο βάρος του νέου Monster, που δηλώνεται στα 175 κιλά πλήρες υγρών και χωρίς καύσιμο (δηλαδή 4 κιλά ελαφρύτερο από την προηγούμενη γενιά). Η Ducati ανακοινώνει μέγιστη ισχύ 111Ηp στις 9.000rpm και 91,1Nm ροπής στις 7.250, τιμές που λογικά βρίσκονται πιο χαμηλά σε σχέση με τις νέες εκδόσεις Multistrada V2 και Streetfighter V2. Πιθανά αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι ο λόγος που τα διαστήματα σέρβις βαλβίδων του Monster έχουν πάει στα 45.000 χιλιόμετρα (από 30.000 στο απερχόμενο μοντέλο).

Ο V2 χρησιμοποιεί το σύστημα μεταβλητού χρονισμού εισαγωγής της Ducati, επιτρέποντάς του να λειτουργεί πιο ομαλά στις χαμηλές στροφές και να αποδίδει περισσότερη ισχύ στις υψηλές. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Ducati ισχυρίζεται ότι ο κινητήρας παράγει το 80% της μέγιστης ροπής του μεταξύ 4.000 και 10.000rpm. Το γκάζι ride-by-wire διαθέτει τέσσερις λειτουργίες οδήγησης (Sport, Road, Urban και Wet), καθεμία από τις οποίες προσφέρει διαφορετικούς συνδυασμούς παροχής ισχύος, ελέγχου σούζας, ελέγχου φρένου κινητήρα, Cornering ABS και ελέγχου πρόσφυσης. Τα ηλεκτρονικά ελέγχονται μέσω ενός νέου joystick σε σχήμα πετάλου και μιας έγχρωμης οθόνης TFT 5 ιντσών, η οποία προσφέρει πλοήγηση στροφή προς στροφή, δύο διαφορετικές απεικονίσεις και λειτουργίες ημέρας και νύχτας.

Οι αναρτήσεις απαρτίζονται από ένα ανεστραμμένο πιρούνι 43mm και ένα μονό αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προφόρτιση, αμφότερα πλέον με την υπογραφή της Showa. Στο μπροστινό μέρος, το Monster διαθέτει διπλές ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Brembo Monoblock M4.32 και δίσκους 320mm με ακτινική αντλία. Χρησιμοποιούν ειδικά τακάκια, η κατασκευή των οποίων προσφέρει ένα πιο ήπιο αρχικό δάγκωμα χωρίς να υπάρχει απώλεια στην όλη ισχύ του φρεναρίσματος. Στο πίσω μέρος χρησιμοποιείται μία διπίστονη πλευστή δαγκάνα και δίσκος 245mm. Οι χυτές ζάντες ελαφρού κράματος των 17 ιντσών φορούν ελαστικά Diablo Rosso IV, που είναι και ότι το καλύτερο βγάζει η Pirelli για μοτοσικλέτες δρόμου.

Για τις περισσότερες αγορές, η Ducati θα προσφέρει και μια έκδοση "Plus" που προσθέτει κάλυμμα σέλας συνοδηγού και ένα λιλιπούτειο αεροδυναμικό βοήθημα μπροστά από τα όργανα. Η άφιξή του νέου Monster στην Ελλάδα υπoλογίζεται να γίνει τον ερχόμενο Φεβρουάριο και σε τιμή που δεν έχει ανακοινωθεί για την ώρα. Οι χρωματισμοί του μοντέλου θα είναι δύο, συγκεκριμένα οι Ducati Red και Iceberg White.

