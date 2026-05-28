Παραγωγή σε 115 μονάδες που σηματοδοτούν την 115η επέτειο του Tourist Trophy 2026 στην περίφημη διαδρομή Mountain Course.

Αυτή η αριθμημένη έκδοση βασίζεται στο BMW M 1000 RR των 218 ίππων με πακέτο M Competition και συνδυάζει στοιχεία σχεδίασης TT με προσεκτικά επιλεγμένο εξοπλισμό και συλλεκτικά χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο η BMW αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο ιστορικούς και απαιτητικούς αγώνες δρόμου στον κόσμο.

Σχεδιασμός: διακριτικός, ακριβής και αυθεντικός

Ο σχεδιασμός της Limited Edition είναι σταθερά ευθυγραμμισμένος με το DNA του TT: Το British Racing Green Uni Matt συναντά συγκεκριμένα γραφικά TT σε επιλεγμένα τμήματα του TT Mountain Course - αριστερές στροφές στην αριστερή πλευρά, δεξιές στροφές στη δεξιά πλευρά του φέρινγκ. Ένα κάλυμμα φιλτροκουτιού από ανθρακονήματα με χάρτη της διαδρομής και λογότυπο TT, περαιτέρω προσεκτικά τοποθετημένες λεπτομέρειες και μια σέλα με φινίρισμα Alcantara υπογραμμίζουν τον χαρακτήρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το αλουμινένιο ρεζερβουάρ με γραφικές πινελιές ολοκληρώνει την premium εμφάνιση.

Φόρος τιμής

Για δεκαετίες ο αγώνας ΤΤ στο βρετανικό νησί συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των φίλων της αγωνιστικής μοτοσικλέτας. Η BMW Motorrad έχει στενή σχέση με αυτή την ιστορία, από τη θρυλική νίκη του Georg Meier στο TT το 1939 μέχρι τις τρέχουσες επιτυχίες με τα S 1000 RR και M 1000 RR. Η έκδοση Limited Edition υιοθετεί αυτήν την κληρονομιά και τη μεταφράζει σε ένα ξεχωριστό μοντέλο παραγωγής.

BMW Motorrad και TT: ιστορικά ορόσημα

Το 1939 ο Georg Meier κέρδισε το Senior TT με ένα BMW RS 255 Kompressor. Το 1976 ακολούθησε μια άλλη σημαντική επιτυχία, με τους Helmut Dähne και Hans-Otto Butenuth να κερδίζουν την κατηγορία μοντέλων παραγωγής 1.000cc με ένα BMW R 90 S. Στη σύγχρονη εποχή η BMW Motorrad συνέχισε αυτήν την παράδοση στο Mountain Course με το S 1000 RR και αργότερα με το M 1000 RR.

Επιτυχίες από το 2014

Από την εισαγωγή των μοντέλων RR στη σύγχρονη εποχή του TT, η BMW Motorrad έχει επανειλημμένα αποδείξει την ανταγωνιστικότητά της στο Mountain Course. Ο Michael Dunlop πέτυχε μια σημαντική νίκη στην κατηγορία των 1.000cc με ένα S 1000 RR το 2014. Ο Peter Hickman διαμόρφωσε την πιο πρόσφατη περίοδο επιτυχών με πολλαπλές νίκες, συμπεριλαμβανομένου ενός χατ-τρικ το 2022 στους αγώνες Superbike, Superstock και Senior TT με μοτοσικλέτες BMW. Το 2025 ο Davey Todd με ένα M 1000 RR πήρε τη νίκη στην κατηγορία Superbike. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή απόδειξη της τρέχουσας απόδοσης είναι το συνολικό ρεκόρ γύρου όλων των εποχών στην TT Mountain Course που σημειώθηκε το 2023: 16:36.115 λεπτά με μέση ταχύτητα 219,4km/h, το οποίο πέτυχε ο Peter Hickman με ένα M 1000 RR σε έκδοση Superstock.

Εξοπλισμός της Περιορισμένης Έκδοσης

Η ειδική έκδοση βασίζεται στο BMW M 1000 RR με πακέτο M Competition. Επιπλέον, διαθέτει αποκλειστικά στοιχεία ειδικά για την έκδοση: