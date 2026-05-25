Στην Ελλάδα το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026

Το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 θα διεξαχθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, φέρνοντας ακόμη μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στον διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 θα φιλοξενηθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το κορυφαίο Διηπειρωτικό Κύπελλο Drift της FIA, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως.

Μετά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και το Baja Greece, η χώρα μας προσθέτει ακόμη μία διεθνή διοργάνωση υψηλού επιπέδου στο καλεντάρι της.

Οι Σέρρες στο επίκεντρο του παγκόσμιου drifting

Τη διοργάνωση του FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 έχει αναλάβει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, η οποία επιλέχθηκε από τη FIA έπειτα από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει κορυφαίους οδηγούς drifting από όλο τον κόσμο, σε μία διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη διεθνή βαρύτητα.

Το FIA Intercontinental Drifting Cup έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2017, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επίσημη ένταξη του drifting στο οργανωμένο αγωνιστικό πλαίσιο της FIA.

Από την Ιαπωνία στις Σέρρες

Οι τρεις πρώτες διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία, η οποία θεωρείται η «γενέτειρα» του drifting.

Αρχικά ο θεσμός φιλοξενήθηκε στην περιοχή Odaiba του Τόκιο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ιστορική πίστα Tsukuba το 2019.

Ακολούθησαν δύο διοργανώσεις στη Λετονία και συγκεκριμένα στην πίστα Biķernieki Circuit της Ρίγας, με την Ελλάδα να γίνεται πλέον η τρίτη χώρα που αναλαμβάνει τη φιλοξενία του θεσμού.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, δήλωσε: «Το drifting αποτελεί μία από τις βασικές κατηγορίες που στηρίζουν τη δέσμευση της FIA να διπλασιάσει τη συμμετοχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό παγκοσμίως. Με βάση την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, χαίρομαι που βλέπω τη συνεχιζόμενη δυναμική του FIA Intercontinental Drifting Cup, το οποίο φέτος θα φέρει στην Ελλάδα πολλούς από τους κορυφαίους drifters του κόσμου»

Αυξανόμενη διεθνής απήχηση

Η τελευταία διοργάνωση επιβεβαίωσε τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του drifting σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συνολικά συμμετείχαν 45 οδηγοί από 33 χώρες και πέντε διαφορετικές περιοχές της FIA, στοιχείο που αποτυπώνει τη διεθνή απήχηση που έχει αποκτήσει πλέον ο θεσμός.

Οι αγωνιστικοί και τεχνικοί κανονισμοί για το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα, καθορίζοντας τόσο τα κριτήρια συμμετοχής όσο και τη διαδικασία εγγραφής των αγωνιζομένων. Η ανάληψη ακόμη μίας διεθνούς διοργάνωσης από την Ελλάδα ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας στον χάρτη του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα events drifting της χρονιάς.