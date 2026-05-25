Με πικρό τρόπο ολοκληρώθηκε το Grand Prix Καναδά για τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έφυγε μόνο με τους βαθμούς του σπριντ από το Μόντρεαλ.

Ο Τζορτζ Ράσελ βρέθηκε πολύ κοντά σε μία τεράστια νίκη στο GP Καναδά. Όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς ένα πρόβλημα στη μονάδα ισχύος της Mercedes-AMG τον έθεσε εκτός μάχης ενώ βρισκόταν στην πρωτοπορία του αγώνα.

Αυτό έδωσε ουσιαστικά τη νίκη στον teammate του, Κίμι Αντονέλι.Ο 19χρονος Ιταλός εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Ράσελ και έφτασε στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά του στο πρωτάθλημα στους 43 βαθμούς.

Ένα αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα

Ο Ράσελ έδωσε σκληρή μάχη με τον Κίμι Αντονέλι για την πρωτοπορία στον Καναδά. Όμως στον 30ο γύρο ο αγώνας του τελείωσε λόγω μηχανικού προβλήματος. Στην πρώτη του αντίδραση ο Βρετανός εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος με την εξέλιξη του αγώνα του:

«Έμεινα άφωνος. Ξαφνικά όλα έσβησαν. Μπήκα στη στροφή και ο κινητήρας σταμάτησε, δεν είχα ηλεκτρονικά, ούτε σωστό φρενάρισμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είναι σαν κάποιος να μην θέλει να παλέψω για το πρωτάθλημα. Στους τελευταίους τρεις αγώνες κάτι πάντα λειτουργεί εναντίον μου».

Παρά την πίκρα της εγκατάλειψης, ο Ράσελ τόνισε πάντως πως, παρά την απογοήτευση, αισθάνεται υπερήφανος για την εικόνα του σε όλο το τριήμερο στο Μόντρεαλ.

«Πήρα την pole για τον Αγώνα Σπριντ και τον κέρδισα, πήρα την pole αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Πριν εγκαταλείψω ήμουν στην πρωτοπορία του αγώνα και είχα πολύ καλή μάχη με τον Κίμι. Από τη δική μου πλευρά, δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάτι περισσότερο που μπορούσα να κάνω αυτό το τριήμερο. Φεύγω ικανοποιημένος, παρότι είμαι τρομερά εκνευρισμένος με αυτό που συνέβη».

Η μάχη με τον Αντονέλι ήταν απολαυστική

Έπειτα από τη σκληρή μονομαχία που έδωσαν στο σπριντ, ο Ράσελ αναφέρθηκε στη νέα μάχη που είχε με τον Αντονέλι πριν εγκαταλείψει την Κυριακή.

«Ήταν υπέροχο, το απόλαυσα πραγματικά. Μου θύμισε τις ημέρες του karting. Δεν είχαμε επαφή, αλλά ήταν σκληρή και πολύ κοντινή μάχη. Αυτό είναι οι αγώνες. Θα ήθελα να συνεχιστεί για άλλους 30 γύρους», είπε.