Ο Λιούις Χάμιλτον πανηγύρισε το δεύτερο βάθρο του με τη Scuderia Ferrari στο 2026 και πιστεύει πως τα καλύτερα έρχονται με την κόκκινη αγωνιστική φόρμα.

Την καλύτερη ίσως εμφάνισή του με τη Scuderia Ferrari έκανε ο Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Καναδά. Ο Βρετανός εκκίνησε από την 5η θέση και κατάφερε να αναρριχηθεί 2ος παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του με την ιταλική ομάδα.

Ο πολυπρωταθλητής κατάφερε να μειώσει τη διαφορά 8 δευτερολέπτων που είχε από τον Μαξ Φερστάπεν στον 33ο γύρο, τον προσπέρασε και κρατήθηκε μπροστά του, παρά τη χειρότερη τελική του ταχύτητα. Έτσι, ολοκληρώθηκε με άκρως θετικό τρόπο ένα τριήμερο στο οποίο είχε τη δυνατότητα να πιέσει την SF-26 του στο όριο.

Το ιδανικό τελείωμα σε ένα θετικό GP

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του αποτελέσματος στο Μόντρεαλ, ένα τριήμερο που το διασκέδασε ιδιαίτερα.

«Ναι, πέρασα φανταστικά όλο το Σαββατοκύριακο. Σε κάθε γύρο. Νιώθω πως ξεκινήσαμε με το σωστό βήμα, ήρθαμε με τη σωστή νοοτροπία και γενικά το μονοθέσιο ένιωθε εξαιρετικό. Το να έρχομαι στο Μόντρεαλ, μία πίστα που αγαπώ πραγματικά, και να απολαμβάνω εδώ ένα τριήμερο σπριντ για πρώτη φορά ήταν φοβερό. Και αυτή είναι η πρώτη μου δεύτερη θέση με την ομάδα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στην ομάδα που συνεχίζει να με κρατά ψηλά και να με στηρίζει κάθε Σαββατοκύριακο», είπε.

Ο Χάμιλτον ξεπέρασε τις προσδοκίες της Ferrari

Στον Καναδά η Scuderia ξεκίνησε το τριήμερο με χαμηλές προσδοκίες. Ωστόσο η απόδοση του Χάμιλτον ήταν τέτοια που της έδωσε ακόμη ένα βάθρο και πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Βρετανός εξήγησε τη σημασία του αποτελέσματος, μιας και η ομάδα του ήταν η μόνη στο Τοπ4 που δεν είχε αναβαθμίσεις.

«Είναι σίγουρα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, αν κοιτάξετε τη Mercedes και τη McLaren, έφεραν μία μεγάλη αναβάθμιση. Πολλές ομάδες έφεραν αναβαθμίσεις εδώ. Εμείς φέραμε το μεγάλο μας πακέτο στο Μαϊάμι και η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά πίσω στο εργοστάσιο. Ελπίζουμε πως θα έχουμε και κάποια ακόμη νέα εξαρτήματα στη συνέχεια της σεζόν», είπε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για μία πίστα δρόμου με μεγάλες ευθείες και παρόλα αυτά καταφέραμε να κρατηθούμε μπροστά και να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, τότε αυτό σίγουρα μου δίνει μεγάλη αισιοδοξία για όσα έρχονται. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να προσπαθούμε να βγάζουμε όλο και περισσότερη απόδοση από το μονοθέσιο. Βρήκαμε επιτέλους τις σωστές λύσεις και είναι φοβερή η αίσθηση αυτή γιατί είμαι και πάλι στο βάθρο».