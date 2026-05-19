Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 σπάει ρεκόρ συμμετοχών με 63 πληρώματα και κορυφαία ονόματα από όλη την Ευρώπη.

Με αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών επιστρέφει φέτος το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς 63 πληρώματα θα βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης της κατηγορίας Sporting για έναν από τους σημαντικότερους αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου και αποτελεί τον δεύτερο γύρο του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων της FIA, επιβεβαιώνοντας τον έντονο διεθνή χαρακτήρα του αγώνα. Συνολικά 21 ξένα πληρώματα θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να αγωνιστούν στις εμβληματικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές της χώρας μας.

Παράλληλα, ο αγώνας προσμετρά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος με αυξημένο συντελεστή, γεγονός που εξασφαλίζει την παρουσία σχεδόν όλων των κορυφαίων ελληνικών πληρωμάτων.

Ο Λάτβαλα επιστρέφει για να υπερασπιστεί τη νίκη του

Το μεγαλύτερο όνομα της φετινής διοργάνωσης είναι αναμφίβολα ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα. Ο Φινλανδός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη νίκη του το 2025, έχοντας πλέον στο δεξί μπάκετ της Toyota Celica ST185 τον Τομίγια Μακέβα.

Ο πρώην εργοστασιακός οδηγός του WRC και νικητής του Ράλλυ Ακρόπολις το 2013 παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και θεωρείται ξανά ένα από τα φαβορί για τη νίκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή των Γκισλέν ντε Μεβό-Ζοάν Ζαλέ με Subaru Impreza 555. Το βελγικό πλήρωμα είχε εντυπωσιάσει το 2024 όταν βρέθηκε επικεφαλής για μεγάλο μέρος του αγώνα πριν εγκαταλείψει από ατυχία και φέτος επιστρέφει με στόχο τη νίκη.

Δυνατή η ελληνική παρουσία

Από ελληνικής πλευράς, οι πρωταθλητές Ελλάδος των τελευταίων δύο ετών Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας θα βρεθούν ξανά στο τιμόνι της Lancia Delta Integrale με στόχο ακόμη ένα βάθρο.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί αναμένονται επίσης οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, καθώς και οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με τη θεαματική Lancia 037 Rally.

Το παρών θα δώσουν ακόμη αρκετά γνωστά ονόματα του ελληνικού χώρου, όπως οι Θέμης Χαλκιάς, Γιώργος Παραδείσης, Σωτήρης Σκαλτσάς και Βασίλης Χαλκιάς, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές λίστες συμμετοχών των τελευταίων ετών.

Εμβληματικές ειδικές διαδρομές επιστρέφουν

Η φετινή διαδρομή περιλαμβάνει συνολικά 13 ειδικές διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, περνώντας από ιστορικά κομμάτια του Ράλλυ Ακρόπολις.

Η εκκίνηση θα δοθεί το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου από την πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία, ενώ το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει τη νυχτερινή ειδική «Στίρφακα».

Το Σάββατο ξεχωρίζουν οι ειδικές «Μακρυράχη», «Αχλαδιά» και κυρίως ο ιστορικός «Ταρζάν», ο οποίος επιστρέφει και μάλιστα κάνει φέτος την πρώτη του εμφάνιση στο πρόγραμμα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Η Κυριακή περιλαμβάνει τις ειδικές «Αμφίκλεια», «Ελάτεια», «Μαυρονέρι», «Θήβα» και «Νεοχωράκι», πριν ο αγώνας ολοκληρωθεί με τερματισμό στην Αθήνα και φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.