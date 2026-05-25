Για δεύτερη σερί χρονιά ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα αναδείχθηκε νικητής στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από λάσπη, βροχή και τεράστιες δυσκολίες.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ολοκληρώθηκε έπειτα από ένα από τα πιο απαιτητικά και σκληρά τριήμερα των τελευταίων ετών, με τις ακραίες καιρικές συνθήκες να δοκιμάζουν πληρώματα, μηχανές και οργανωτές. Η έντονη βροχόπτωση και η λάσπη δημιούργησαν τεράστιες δυσκολίες στις ειδικές διαδρομές, ωστόσο ο αγώνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη διεθνή δυναμική του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Νέα νίκη για Λάτβαλα μέσα σε δραματικό φινάλε

Οι Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα και Τομίγια Μακέβακυριάρχησαν στον αγώνα με Toyota Celica Turbo 4WD ST185 και κατέκτησαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Το φινλανδικό πλήρωμα ήταν ταχύτερο σχεδόν σε όλο τον αγώνα, όμως το τέλος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στο turbo δύο ειδικές πριν τον τερματισμό.

Παρά τους καπνούς από την Celica, οι Λάτβαλα-Μακέβα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό και να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Κρίς Ρόσενμπεργκ και Νίκολα Γιασούκε Μπλέιχερ με Subaru Impreza 555, κατακτώντας το πρώτο τους βάθρο στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος Ιστορικών.

Πρώτοι Έλληνες και τρίτοι γενικής τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου και Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στις δύσκολες συνθήκες.

Δυνατές παρουσίες και πολλές ανατροπές

Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι Γκρέγκορι ντε Μεβό-Αντρέ Λέι με Nissan Sunny GTI-R, ενώ πέμπτοι τερμάτισαν οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου στην πρώτη τους συμμετοχή με Mitsubishi Lancer Evo VI.

Έκτοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Βόιτεκ Σταφ-Βερόνικα Χαβέλκοβα με Toyota Celica ST165, παρά τα αρκετά μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισαν. Οι Κριστόφ Τζέικομπ-Ιζαμπέλ Ρενιέ πήραν σημαντικούς βαθμούς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας έβδομοι γενικής και πρώτοι στην Κατηγορία 3.

Από τις πιο άτυχες στιγμές του αγώνα ήταν η τούμπα των Μάριου Σταφυλοπάτη και Γιώργου Χατζηρήγα στην Αμφίκλεια. Η Lancia Delta Integrale του ελληνικού πληρώματος ανατράπηκε μέσα στις λασπωμένες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερα από 15 λεπτά και μαζί κάθε πιθανότητα διάκρισης.

Το Ιστορικό Ακρόπολις καθιερώνεται διεθνώς

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί πλέον σταθερό κομμάτι του αγωνιστικού προγράμματος, αποτελώντας φέτος τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων. Η διοργάνωση απέσπασε ξανά θετικά σχόλια από τους παρατηρητές της FIA, με την Οργανωτική Επιτροπή να ανανεώνει ήδη το ραντεβού για το 2027.