Το 2026 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τo ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με έδρα στην Πελοπόννησο και υπερειδική διαδρομή στην «καρδιά» του The Ellinikon.

Η νέα υπερειδική του Ράλλυ Ακρόπολις στο Ελληνικό φέρνει το WRC στην καρδιά της Αθήνας με ασφάλτινη διπλή διαδρομή 1,86 χλμ και ελεύθερη είσοδο. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25-28 Ιουνίου μπαίνει σε μία εντελώς νέα εποχή το 2026 και η μεγαλύτερη αλλαγή δεν αφορά μόνο τη μεταφορά της έδρας στο Λουτράκι.

Η υπερειδική στο Ελληνικό θα είναι εντελώς διαφορετική

Η ΕΚΟ Super Special Stage δεν θα θυμίζει τις κλασικές αστικές υπερειδικές των προηγούμενων ετών. Η διαδρομή θα είναι πλήρως ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μέτρων και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, κάτι που σημαίνει πως δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα θα κινούνται ταυτόχρονα και παράλληλα μπροστά στους θεατές.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία σχεδίαση με έντονο χαρακτήρα ενός σταδίου, φτιαγμένη ώστε το κοινό να έχει συνεχώς οπτική επαφή με τη δράση. Στην περίμετρο της ειδικής θα δημιουργηθούν ειδικά πρανή για καλύτερη ορατότητα, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Παράλληλα, η πρόσβαση θα βασιστεί κυρίως στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τη ΣΤΑΣΥ να δημιουργεί ειδικά για τη μέρα του αγώνα στάση Τραμ μέσα στο The Ellinikon Sports Park και ακριβώς δίπλα στην είσοδο της διαδρομής.

Η εικόνα που θέλει να δείξει η Ελλάδα στο WRC

Η επιλογή του Ελληνικού δεν έγινε τυχαία. Η υπερειδική θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό πλάνο του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και μία από τις βασικές εικόνες που θα μεταδοθούν παγκοσμίως μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης του WRC.

Ουσιαστικά, η διοργάνωση επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική ταυτότητα του Ράλλυ Ακρόπολις με τη σύγχρονη εικόνα της Αθήνας και της Ελλάδας. Από τη μία πλευρά υπάρχει ένας από τους πιο σκληρούς και ιστορικούς αγώνες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από την άλλη, ένα νέο αστικό τοπίο που θέλει να προβληθεί διεθνώς ως σημείο αναφοράς για αθλητισμό, ανάπτυξη και σύγχρονες υποδομές.

Το Ράλλυ Ακρόπολις αλλάζει συνολικά φιλοσοφία

Το 2026 δεν αλλάζει μόνο η υπερειδική. Ολόκληρος ο αγώνας αποκτά νέα γεωγραφική ταυτότητα.

Μετά από πέντε χρόνια στη Λαμία, το Service Park μεταφέρεται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, με τη διαδρομή να αναπτύσσεται πλέον σε τρεις Περιφέρειες: Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Σημαντική είναι επίσης η επιστροφή της Αρκαδίας στο πρόγραμμα του αγώνα έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες, με ειδικές όπως οι «Παρνασσός», «Μαίναλο» και «Κολλίνες» να αποτελούν μέρος της νέας χάραξης.

Παράλληλα επιστρέφει και η ειδική «Κεφαλάρι», ενώ διαφοροποιείται και η χάραξη της ΕΔ «Γυμνό».

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί έντονα το φετινό Ράλλυ Ακρόπολις είναι η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων από την Κόρινθο στην Ιτέα αμέσως μετά την υπερειδική της Αθήνας.