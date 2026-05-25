Σε έναν από τους πιο θεαματικούς αγώνες των τελευταίων ετών στην Ινδιανάπολη, ο Φίλιξ Ρόζενκβιστ κατέκτησε τα 500 Μίλια με τη Meyer Shank Racing.

Ο Φίλιξ Ρόζενκβιστ κατέκτησε μία από τις πιο δραματικές εκδόσεις των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, επικρατώντας του Ντέιβιντ Μαλούκας για μόλις 0,0233 δευτερόλεπτα στον τερματισμό της 110ης έκδοσης του θρυλικού αγώνα.

Ο Σουηδός οδηγός της Meyer Shank Racing πέρασε στην κορυφή στον τελευταίο γύρο, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή αντεπίθεση.

Πώς ήρθε η εντυπωσιακή νίκη

Ο αγώνας είχε διακοπεί με 6 γύρους για το φινάλε έπειτα από ατύχημα του Κάιο Κολέτ, που γέμισε την πίστα θραύσματα. Στην επανεκκίνηση με ένα γύρο πριν το φινάλε στην πρωτοπορία ήταν ο Μάρκους Άρμστρονγκ. Όμως πριν από τη στροφή 1 ο Μαλούκας τον προσπέρασε και στην επίθεση πέρασε και ο Ρόζενκβιστ.

Στην πίσω ευθεία ο Μαλούκας προσπαθούσε να «σπάσει» το slipstream από τους δύο οδηγούς που ήταν πίσω του και έδιναν μάχη ρόδα με ρόδα. Στην έξοδο της στροφής 4, ο Ρόζενκβιστ πραγματοποίησε το προσπέρασμα από την εξωτερική στον Άρμστρονγκ και κόλλησε πίσω από τον Μαλούκας.

Έχοντας περισσότερα χιλιόμετρα ο Σουηδός πέρασε τον Αμερικανό στα τελευταία μέτρα με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 0,0233, τη μικρότερη στην ιστορία του θρυλικού αγώνα.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σπουδαία του νίκη ο Ρόζενκβιστ είπε: «Τι μονοθέσιο, τι μονοθέσιο. Είχαμε δύο αυτοκίνητα μέσα στη μάχη για τη νίκη και αυτό είναι πραγματικά πολυτέλεια για μία ομάδα. Πρέπει να ευχαριστήσω τη Meyer Shank Racing και τη Honda. Νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο μονοθέσιο σήμερα. Σε όλες τις συνθήκες είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Ήξερα ότι έπρεπε να ρισκάρω τα πάντα στον τελευταίο γύρο. Δεν υπήρχε λόγος να κρατήσω κάτι στην άκρη. Όταν βγήκα από τη δεύτερη στροφή και είδα ότι είχα ρυθμό στην εξωτερική, είπα “τώρα είναι η στιγμή” Η τελευταία κίτρινη σημαία δεν μας βοήθησε, αλλά τελικά λειτούργησε υπέρ μας όταν βρέθηκα ξανά τρίτος. Στον τελευταίο γύρο πήγα flat-out στην εξωτερική γραμμή και πραγματικά ήταν ο πιο απίθανος τρόπος για να κερδίσεις τις 500 Μίλια της Ινδιανάπολης».

Ο αγώνας είχε πολλές ανατροπές, στρατηγικά παιχνίδια, βροχή, κόκκινες σημαίες αλλά και αρκετές εγκαταλείψεις, με τον πρωταθλητή Άλεξ Παλού να χάνει τελικά την ευκαιρία για νίκη και να περιορίζεται στην έβδομη θέση.

Αποτελέσματα 500 Μίλια Ινδιανάπολης 2026