500 Μίλια Ινδιανάπολης: Φινάλε-θρίλερ με Ρόζενκβιστ νικητή (vid)

Σε έναν από τους πιο θεαματικούς αγώνες των τελευταίων ετών στην Ινδιανάπολη, ο Φίλιξ Ρόζενκβιστ κατέκτησε τα 500 Μίλια με τη Meyer Shank Racing.

Ο Φίλιξ Ρόζενκβιστ κατέκτησε μία από τις πιο δραματικές εκδόσεις των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, επικρατώντας του Ντέιβιντ Μαλούκας για μόλις 0,0233 δευτερόλεπτα στον τερματισμό της 110ης έκδοσης του θρυλικού αγώνα.

Ο Σουηδός οδηγός της Meyer Shank Racing πέρασε στην κορυφή στον τελευταίο γύρο, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή αντεπίθεση.

Πώς ήρθε η εντυπωσιακή νίκη

Ο αγώνας είχε διακοπεί με 6 γύρους για το φινάλε έπειτα από ατύχημα του Κάιο Κολέτ, που γέμισε την πίστα θραύσματα. Στην επανεκκίνηση με ένα γύρο πριν το φινάλε στην πρωτοπορία ήταν ο Μάρκους Άρμστρονγκ. Όμως πριν από τη στροφή 1 ο Μαλούκας τον προσπέρασε και στην επίθεση πέρασε και ο Ρόζενκβιστ.

 

Στην πίσω ευθεία ο Μαλούκας προσπαθούσε να «σπάσει» το slipstream από τους δύο οδηγούς που ήταν πίσω του και έδιναν μάχη ρόδα με ρόδα. Στην έξοδο της στροφής 4, ο Ρόζενκβιστ πραγματοποίησε το προσπέρασμα από την εξωτερική στον Άρμστρονγκ και κόλλησε πίσω από τον Μαλούκας.

Έχοντας περισσότερα χιλιόμετρα ο Σουηδός πέρασε τον Αμερικανό στα τελευταία μέτρα με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 0,0233, τη μικρότερη στην ιστορία του θρυλικού αγώνα.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σπουδαία του νίκη ο Ρόζενκβιστ είπε: «Τι μονοθέσιο, τι μονοθέσιο. Είχαμε δύο αυτοκίνητα μέσα στη μάχη για τη νίκη και αυτό είναι πραγματικά πολυτέλεια για μία ομάδα. Πρέπει να ευχαριστήσω τη Meyer Shank Racing και τη Honda. Νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο μονοθέσιο σήμερα. Σε όλες τις συνθήκες είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Ήξερα ότι έπρεπε να ρισκάρω τα πάντα στον τελευταίο γύρο. Δεν υπήρχε λόγος να κρατήσω κάτι στην άκρη. Όταν βγήκα από τη δεύτερη στροφή και είδα ότι είχα ρυθμό στην εξωτερική, είπα “τώρα είναι η στιγμή” Η τελευταία κίτρινη σημαία δεν μας βοήθησε, αλλά τελικά λειτούργησε υπέρ μας όταν βρέθηκα ξανά τρίτος. Στον τελευταίο γύρο πήγα flat-out στην εξωτερική γραμμή και πραγματικά ήταν ο πιο απίθανος τρόπος για να κερδίσεις τις 500 Μίλια της Ινδιανάπολης».

Ο αγώνας είχε πολλές ανατροπές, στρατηγικά παιχνίδια, βροχή, κόκκινες σημαίες αλλά και αρκετές εγκαταλείψεις, με τον πρωταθλητή Άλεξ Παλού να χάνει τελικά την ευκαιρία για νίκη και να περιορίζεται στην έβδομη θέση.

Αποτελέσματα 500 Μίλια Ινδιανάπολης 2026

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΓύροιΔιαφορά
1Felix RosenqvistMeyer Shank Racing200-
2David MalukasTeam Penske200+0.023
3Scott McLaughlinTeam Penske200+0.421
4Pato O'WardArrow McLaren200+0.427
5Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing200+0.436
6Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing200+1.076
7Alex PalouChip Ganassi Racing200+1.095
8Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises200+1.575
9Romain GrosjeanDale Coyne Racing200+2.073
10Takuma SatoRahal Letterman Lanigan Racing200+2.451
11Nolan SiegelArrow McLaren200+2.678
12Conor DalyDreyer & Reinbold Racing200+2.724
13Marcus EricssonAndretti Global200+3.322
14Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing200+3.806
15Scott DixonChip Ganassi Racing200+3.843
16Kyle KirkwoodAndretti Global200+5.227
17Christian LundgaardArrow McLaren200+6.302
18Mick SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing200+14.931
19Dennis HaugerDale Coyne Racing1991 γύρος
20Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing199+1 γύρος
21Louis FosterRahal Letterman Lanigan Racing199+1 γύρος
22Jack HarveyDreyer & Reinbold Racing199+1 γύρος
23Robby RobbJuncos Hollinger Racing199+1 γύρος
24Jacob AbelAbel Motorsports1982 γύροι
25Helio CastronevesMeyer Shank Racing1946 γύροι
26Caio ColletA.J. Foyt Enterprises1919 γύροι
27Christian RasmussenEd Carpenter Racing14456 γύροι
28Josef NewgardenTeam Penske12476 γύροι
29Will PowerAndretti Global91109 γύροι
30Alexander RossiEd Carpenter Racing91109 γύροι
31Ed CarpenterEd Carpenter Racing26174 γύροι
32Ryan Hunter-ReayArrow McLaren17183 γύροι
33Katherine LeggeHMD Motorsports with A.J. Foyt Racing17183 γύροι

@Photo credits: Meyer Shank Racing/X

