Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θρηνεί το θάνατο του Κάιλ Μπους, δύο φορές πρωταθλητή του NASCAR και πατέρα δύο παιδιών.

Σοκ στο NASCAR και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς επιβεβαιώθηκε πως ο δύο φορές πρωταθλητής, Κάιλ Μπους, έχασε τη ζωή του. Ο 41χρονος είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση από την οικογένειά του, τη Richard Childress Racing και το NASCAR.

Ο Κάιλ Μπους αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σαμάνθα, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, καθώς και τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο γιο του, Μπρέξτον και τη 4χρονη κόρη του, Λένιξ.

Ήταν επίσης ο μικρότερος αδελφός του Κερτ Μπους, πρωταθλητή NASCAR Cup Series το 2004 και μέλους του Hall of Fame. Η σχέση των δύο αδελφών αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του NASCAR, με τους Μπους να γράφουν μαζί δεκάδες σελίδες ιστορίας στο αμερικανικό motorsport.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire…

Σε κοινή ανακοίνωση, το NASCAR αποχαιρέτησε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία του σπορ.

«Ολόκληρη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους. Ένας μελλοντικός Hall of Famer, ο Κάιλ ήταν ένα σπάνιο ταλέντο, από εκείνα που εμφανίζονται μία φορά σε κάθε γενιά. Ήταν σκληρός, παθιασμένος, εξαιρετικά χαρισματικός και αγαπούσε βαθιά το άθλημα και τους φιλάθλους του. Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ κατέρριψε ρεκόρ νικών στις εθνικές κατηγορίες του NASCAR, κατέκτησε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος και βοήθησε στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς οδηγών ως ιδιοκτήτης ομάδας στην Truck Series. Το ιδιαίτερο χιούμορ του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα δημιούργησαν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό με φιλάθλους κάθε ηλικίας, δημιουργώντας τη περήφανη και πιστή “Rowdy Nation”. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τη Σαμάνθα, τον Μπρέξτον και τη Λένιξ, με τους γονείς του Κάιλ και της Σαμάνθα, με τον Κερτ και ολόκληρη την οικογένεια Μπους, με τον Ρίτσαρντ και τη Τζούντι Τσίλντρες, με όλους στη Richard Childress Racing, τους συναθλητές του, τους φίλους του και τους φιλάθλους του. Το NASCAR έχασε σήμερα έναν γίγαντα του αθλήματος, πολύ νωρίς. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας και να συνεχίσουν να τους έχουν στις σκέψεις και τις προσευχές τους. Περισσότερες ενημερώσεις θα δοθούν όταν αυτό κριθεί κατάλληλο».

Ένας οδηγός που άφησε ιστορία

Ο Μπους υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του NASCAR τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Κατέκτησε τα πρωταθλήματα του Cup Series το 2015 και το 2019, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του με 63 νίκες στη μεγάλη κατηγορία. Παράλληλα, οι συνολικά 233 νίκες του στις τρεις εθνικές κατηγορίες του NASCAR αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος.

Μάλιστα, μόλις λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του είχε προσθέσει άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του στον αγώνα Truck Series στο Dover Motor Speedway.

Ο Μπους ήταν ένας οδηγός που ποτέ δεν πέρασε απαρατήρητος. Το επιθετικό στιλ οδήγησής του, οι εκρήξεις στον ασύρματο και η τεράστια αυτοπεποίθησή του τον έκαναν για πολλούς τον «κακό» του NASCAR. Για περισσότερο από 20 χρόνια παρέμεινε ένας από τους πιο γρήγορους και πιο ανταγωνιστικούς οδηγούς του grid, καταφέρνοντας να κερδίζει σχεδόν σε κάθε τύπο πίστας και σε κάθε κατηγορία στην οποία αγωνίστηκε.

H ομάδα του gMotion εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και όλους τους ανθρώπους του NASCAR για την απώλεια του Κάιλ Μπους.