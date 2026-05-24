Ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα με Toyota Celica κυριάρχησε στο δύσκολο δεύτερο σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, με βροχή, λάσπη και πολλές ανατροπές.

Οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες σημάδεψαν το δεύτερο σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, με τη βροχή και τη λάσπη να δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους διοργανωτές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις ανάγκασαν τους διοργανωτές να ακυρώσουν δύο ειδικές διαδρομές, καθώς η λάσπη δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των οχημάτων ασφαλείας. Παρόλα αυτά, οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου προσέφεραν πλούσιο θέαμα, με αρκετές θεαματικές στιγμές και γλιστρήματα στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας.

Ο Λάτβαλα έχει τον απόλυτο έλεγχο

Οι Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα και Τομίγια Μακέβα δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, κερδίζοντας όλες τις ειδικές διαδρομές του δεύτερου σκέλους με την Toyota Celica Turbo 4WD ST185.

Ο Φινλανδός πρώην οδηγός του WRC εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από τις νέες διαδρομές του αγώνα και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη δεύτερη νίκη του στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και τρίτη συνολικά επί ελληνικού εδάφους.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης παρέμειναν οι Κρίστοφερ Ρόσενμπεργκ και Νίκολα Γιανούτσκεμε Subaru Impreza 555, χωρίς ωστόσο να μπορούν να απειλήσουν ουσιαστικά τους πρωτοπόρους.

Αντεπίθεση Χριστοδούλου-Σούκουλη

Στην τρίτη θέση γενικής ανέβηκαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου και Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, δείχνοντας ολοένα και καλύτερο ρυθμό στις λασπωμένες ειδικές.

Το ελληνικό πλήρωμα θα επιχειρήσει την Κυριακή να καλύψει τη διαφορά από τους Rosenberger–Bleicher και να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

Προβλήματα αντιμετώπισαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης και Γιώργος Χατζηρήγας με τη Lancia Delta Integrale, καθώς μία λανθασμένη επιλογή ελαστικών στον Ταρζάν τους κόστισε περισσότερο από ένα λεπτό. Παρόλα αυτά, διατηρούν την πρωτοπορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων Κατηγοριών 1-4.

Μάχες σε όλες τις κατηγορίες

Οι Γκρέγκορι ντε Μεβό και Αντρέ Λέι πραγματοποίησαν απροβλημάτιστο σκέλος με Nissan Sunny GTI-R και βρίσκονται πέμπτοι γενικής, δίνοντας μάχη με τους Σταφυλοπάτη-Χατζηρήγα.

Οι Πέτρος Παντελή και Αντώνης Χρυσοστόμου ανέβασαν ρυθμό παρά το πρόβλημα με το antilag του Mitsubishi Lancer Evo VI, ενώ οι Κριστόφ Τζέικομπ και Ίσαμπελ Ρενιέ συνεχίζουν την προσπάθειά τους για βαθμούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος Ιστορικών.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι Βότεκ Σταφ-Βερόνικα Χαβόλκοβα με Toyota Celica GT-4, οι Νέμο Μάτσα-Μάουρο Μαρτσιοόρι με Ford Escort RS1800 MKII, αλλά και οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia 037 Rally.

Μηχανικά προβλήματα και εγκαταλείψεις

Το δεύτερο σκέλος δεν κύλησε χωρίς απώλειες. Οι Δημήτρης Αμαξόπουλος-Ευάγγελος Μούκας εγκατέλειψαν προσωρινά από μηχανική βλάβη, ενώ προβλήματα στο κιβώτιο ταχυτήτων έθεσαν εκτός τους Δημήτρη Τρίκαρδο-Κώστα Βερυκάκη και Χρύσο Παντελή-Θωμά Θεοφάνους.